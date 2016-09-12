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6 حيل ستنظم منزلك وتغير حياتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
ARCHEDA, Graphosds Graphosds حماممخازن
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تنظيف البيت و ترتيبه يعتبر من أصعب المهام التي يمكنك أن تقوم بها، حيث أنها يمكنها أن تكون مهمة يومية و في بعض الأحيان مهما قد نبذل من وقتنا و مجهودنا لا يظهر على البيت النظافة و الترتيب المطلوب. و لذلك فيمكن عمل بعض التغيرات و التي ستتخلصك من كل الفوضى و تظهر بيتك بشكل جميل وأيضاً يمكنها خلق نظام جديد في منزلك للحفاظ عليه و يجعله مكان جميل و مريح للمعيشة.

في مقال اليوم سنتعرض لكم بعض الأفكار و الحيل المفيدة و التي قد تجعل التغير ممكن..

1.إصنع تغيير بتغير الفصول

Cedar House The Chase Architecture غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

طريقة ذكيه للتنظيف والتنظيم هي ربط عملية الترتيب بالفصول، وهو طبيعي حيث أن ملابسك تتغير بتغير الفصول مما يجبرك على إعادة ترتيب دواليبك و خزاناتك. ولكن يمكنك أيضاً تغير نظام الغرف و ذلك لخلق تشويق بالتغير المحبب كما أن تغير الأماكن يمنع تكون الأتربة و التي تتكون عندما تبقى قطع الأثاث في نفس المكان لمدة طويلة.

2.للحافظ على نظافة الحمام

ARCHEDA, Graphosds Graphosds حماممخازن
Graphosds

Graphosds
Graphosds
Graphosds

الحمام بطبيعة الحال أحد أكثر الأماكن عرضة لتكون البكتريا، حيث أنه معرض للمياه والرطوبة بشكل دائم مما يزيد من إحتمالية تكون العفن. و لذلك فتنظيف الحمام يجب أن يكون يومياً باستخدام منتجات لتنظف وتعقم بعمق. و لحل طبيعي يمكنك استخدام المياة الساخنة والخل و هو أحد الوسائل الفعالة، مع مراعاة التهوية الجيدة للحمام.

3.للحافظ على نظافة المطبخ

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

مثل الحمام فالمطبخ هو أحد الأماكن عرضة للإتساخ في الإستخدام اليومي. فالدهون والشحوم المتطايرة عند عملية الطبخ يمكنها الإستقرار على كل الأسطح من أول سطح العمل إلى سطح الأرض.

أفضل طريقة لتجنب تراكم الاوساخ هو تنظيف الأسطح كل مرة يعد الطبخ، مع مراعاة استخدام منتجات مقاومة للدهون و معقمة لتحصل على سطح عمل منظم و أجهزة نظيفة دائماً.

4.للحصول على أسطح لامعة

K's HOUSE, dwarf dwarf غرفة المعيشة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

غرفة المعيشة هي مكان عام في المنزل وأكثر الأماكن إستخداماً، حيث نجلس فيها طوال اليوم ونستقبل فيها الضيوف فيجب أن نحصل على بيئة مريحة و أيضاً منظمة. لتجنب الأتربة المتراكمة قم بمسح الغبار من على الأسطح و الرفوف باستمرار، رتب الوسائد، الكتب، المجلات، الاكسسوارات والأثاث في حالة نقله يومياً، وتذكر أنك بحاجة لتهوية الفراغ مرة في اليوم على الأقل. الأمر لن يستغرق أكثر من 5 دقائق في أخر اليوم ليصبح لديك غرفة معيشة أنيقة و خالية من الأتربة في اليوم التالي. 

5.لتجنب الفوضى في غرف الأطفال

Una nueva concepción de habitaciones infantiles por Altamoda Italia, Decoration Digest blog Decoration Digest blog غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات
Decoration Digest blog

Decoration Digest blog
Decoration Digest blog
Decoration Digest blog

الحصول على غرفة أطفال منظمة يعتبر تحدي دائم وأحيانا يبدو مستحيل، ولكن مثلكم فالأطفال يريدوا اللعب على مساحة خاصة بهم تكون مريحة وتشعرهم بالحرية و الابداع. و لذلك فجئنا لكم بحيلة هامة، وهي توفير أماكن تخزين متعددة و كافية، كل مكان حسب الوظيفة والاستخدام، فكل شئ يجب أن يكون له مكان للتخزين.

يمكنكم تعليم الأطفال وضع كل الألعاب في أماكنها بعد الإنتهاء من اللعب و ذلك ليس فقط يبقى الغرفة نظيفة ولكنه يسهل من الحصول عليها وقت الحاجة، كما سيعلمهم قيمة الحفاظ على أغراضهم الخاصة. هذا ينطبق على الألعاب فقط، أيضاً الملابس وأدوات الرسم والإبداع وأي مقتنيات أخرى للأطفال.

6.أماكن التخزين

homify غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
homify

homify
homify
homify

يمكنك استغلال بعض الأماكن لعمل تخزين مع استغلالها في الديكور في نفس الوقت مثل وجود مكتبة لتخزين الكتب والمقتنيات و لكن إحرص على خلق مكتبه مغلقة حتى تتجنب تراكم الأتربة على أغراضك و خاصة في الجزء العلوي و الذي يصعب الوصول إليه في التنظيف الدوري.

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