6 حيل ستنظم منزلك وتغير حياتك

تنظيف البيت و ترتيبه يعتبر من أصعب المهام التي يمكنك أن تقوم بها، حيث أنها يمكنها أن تكون مهمة يومية و في بعض الأحيان مهما قد نبذل من وقتنا و مجهودنا لا يظهر على البيت النظافة و الترتيب المطلوب. و لذلك فيمكن عمل بعض التغيرات و التي ستتخلصك من كل الفوضى و تظهر بيتك بشكل جميل وأيضاً يمكنها خلق نظام جديد في منزلك للحفاظ عليه و يجعله مكان جميل و مريح للمعيشة.
في مقال اليوم سنتعرض لكم بعض الأفكار و الحيل المفيدة و التي قد تجعل التغير ممكن..
طريقة ذكيه للتنظيف والتنظيم هي ربط عملية الترتيب بالفصول، وهو طبيعي حيث أن ملابسك تتغير بتغير الفصول مما يجبرك على إعادة ترتيب دواليبك و خزاناتك. ولكن يمكنك أيضاً تغير نظام الغرف و ذلك لخلق تشويق بالتغير المحبب كما أن تغير الأماكن يمنع تكون الأتربة و التي تتكون عندما تبقى قطع الأثاث في نفس المكان لمدة طويلة.
الحمام بطبيعة الحال أحد أكثر الأماكن عرضة لتكون البكتريا، حيث أنه معرض للمياه والرطوبة بشكل دائم مما يزيد من إحتمالية تكون العفن. و لذلك فتنظيف الحمام يجب أن يكون يومياً باستخدام منتجات لتنظف وتعقم بعمق. و لحل طبيعي يمكنك استخدام المياة الساخنة والخل و هو أحد الوسائل الفعالة، مع مراعاة التهوية الجيدة للحمام.
مثل الحمام فالمطبخ هو أحد الأماكن عرضة للإتساخ في الإستخدام اليومي. فالدهون والشحوم المتطايرة عند عملية الطبخ يمكنها الإستقرار على كل الأسطح من أول سطح العمل إلى سطح الأرض.
أفضل طريقة لتجنب تراكم الاوساخ هو تنظيف الأسطح كل مرة يعد الطبخ، مع مراعاة استخدام منتجات مقاومة للدهون و معقمة لتحصل على سطح عمل منظم و أجهزة نظيفة دائماً.
غرفة المعيشة هي مكان عام في المنزل وأكثر الأماكن إستخداماً، حيث نجلس فيها طوال اليوم ونستقبل فيها الضيوف فيجب أن نحصل على بيئة مريحة و أيضاً منظمة. لتجنب الأتربة المتراكمة قم بمسح الغبار من على الأسطح و الرفوف باستمرار، رتب الوسائد، الكتب، المجلات، الاكسسوارات والأثاث في حالة نقله يومياً، وتذكر أنك بحاجة لتهوية الفراغ مرة في اليوم على الأقل. الأمر لن يستغرق أكثر من 5 دقائق في أخر اليوم ليصبح لديك غرفة معيشة أنيقة و خالية من الأتربة في اليوم التالي.
الحصول على غرفة أطفال منظمة يعتبر تحدي دائم وأحيانا يبدو مستحيل، ولكن مثلكم فالأطفال يريدوا اللعب على مساحة خاصة بهم تكون مريحة وتشعرهم بالحرية و الابداع. و لذلك فجئنا لكم بحيلة هامة، وهي توفير أماكن تخزين متعددة و كافية، كل مكان حسب الوظيفة والاستخدام، فكل شئ يجب أن يكون له مكان للتخزين.
يمكنكم تعليم الأطفال وضع كل الألعاب في أماكنها بعد الإنتهاء من اللعب و ذلك ليس فقط يبقى الغرفة نظيفة ولكنه يسهل من الحصول عليها وقت الحاجة، كما سيعلمهم قيمة الحفاظ على أغراضهم الخاصة. هذا ينطبق على الألعاب فقط، أيضاً الملابس وأدوات الرسم والإبداع وأي مقتنيات أخرى للأطفال.