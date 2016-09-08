8 أفكار لغرفة سفرة متكاملة

يمكن أن نختار التصميم المثالي وفقاً لإجمالي ما هو محيط بمكان السفرة، فهذا المكان بالتحديد لن يكون جيداً سوى باختيار سفرة كبيرة الحجم هكذا، فحجم السفرة يتناسب طردياً مع حجم الغرفة الموضوعة فيها لذا جاءت مستطيلة، و هذا معيار هام جداً لاختيارها، و النقطة الاخرى هي الطراز و هو ما يتماشى كذلك مع اللون و التصميم الكامل للغرفة المحيطة بها، فاللون الكريمي هنا كان سائداً في الكراسي لأنه سائد في الغرفة بأسرها