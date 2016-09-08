8 أفكار لغرفة سفرة متكاملة

السفرة هي مكان تناول الطعام الرئيسي في المنزل لها العديد من الأشكال و التصميمات التي تلائم و تماشي أكثر من طراز معماري سواء للبيوت أو للركن الموضوعة فيه، فمع اختلاف التصميمات ظهرت لدينا حيرة كبيرة في كيفية اختيار السفرة الأجمل لبيوتنا ، فهل نختار السفرة الدائرية أو المستطيلة أو المربعة الشكل أم نختار الخشبية أو الزجاجية أم المعدنية جميعها أسئلة قد تتولد لدينا عندما نكون في موقف الاختيار قبل التقرير النهائي .. هنا سنساعدك على الاختيار الامثل ..
يمكن أن نختار التصميم المثالي وفقاً لإجمالي ما هو محيط بمكان السفرة، فهذا المكان بالتحديد لن يكون جيداً سوى باختيار سفرة كبيرة الحجم هكذا، فحجم السفرة يتناسب طردياً مع حجم الغرفة الموضوعة فيها لذا جاءت مستطيلة، و هذا معيار هام جداً لاختيارها، و النقطة الاخرى هي الطراز و هو ما يتماشى كذلك مع اللون و التصميم الكامل للغرفة المحيطة بها، فاللون الكريمي هنا كان سائداً في الكراسي لأنه سائد في الغرفة بأسرها
لو كانت مساحة الغرفة المخصصة لوضع السفرة أقل و هناك أكثر من مخرج و مدخل لها يفضل بالطبع اللجوء لسفرة دائرية صغيرة الحجم و هنا الصغر يعود على كراسيها و على قطرها ، و يفضل الزجاج فيها و ليس الخشب و هذا يعود لشفافية الزجاج التي تعتبر رائعة في المساحات الضيقة
لو كنت غير معتاد على عزومة أقرانك و عائلتك و التجمع على مائدة واحدة يمكنك اختيار تلك السفرة الصغيرة التي يطلق عليها مائدة الإفطار أو الشاي، و هي تتسع لفرد أو اثنين بكل أريحية ، و هذا لابد أن يتماشى مع الشكل العام للغرفة أيضاً و يمكن أن نختار في هذا الحجم الخشب كما نريد لأنها في الأصل صغيرة للغاية ..
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عندما تكون السفرة الغرض منها استقبال الولائم الرسمية من الأصدقاء و العائلات يفضل أن نستخدم السفرة الزجاجية بالكامل و هذا يصب في جانب الرسمية أكثر ، بمعنى أنها تكون مستعدة لاستقبال الضيوف الكبار و ليس الأطفال في جلسات العشاء الرسمية، كما يمكن أن تختار حجم السفرة كما تحب لو كان المكان الذي ستوضع فيه مفتوح دون جدران
اختار السفرة الخشبية لو في بيتك قطع أخرى من الخشب مثل هذا النموذج الذي يوضح تمازج لون السفرة مع درجات السلم الخشبية أيضاً و تماثل ألوان الكراسي مع درجات لون الارضيات في شكل تصميمي بارع
عصر الطراز الذي تود ان تختار عليه سفرتك يمكن أن يكون متماشي مع باقي المكونات التي يجب أن تنظر إليها قبل الاختيار، نوعية النجف و لون طلاء الجدران و مساحة الغرفة، فمن المعروف أن الطراز القديم كبير الحجم نوعاً ما بالمقارنة بالأنواع الحداثية في كل الأثاث تقريباً ، في هذا النموذج نلاحظ قدم طراز السفرة و لكن متماشي بشكل رائع مع باقي القطع النجف و المدخنة
النماذج البسيطة دائماً ما تأسر الشباب، فحركة الشباب و الانطلاق و الحيوية دائماً ما تحب قطع من الأثاث القوي و الانيق في الوقت ذاته ، و لا يلبي تلك النظرية سوى الأخشاب، فالسفرة الخشبية و المقاعد الخشبية محببة لعمر أطول و شكل أجمل ولا ستخدام شبابي
يمكن أن تجعل السفرة ليست متصدرة المشهد طوال الوقت أو تلعب دور البطولة ، و يمكنك ان تجعلها متنحية قليلاً نحو الحائط و بالتالي تراعي أن تكون أصغر حجماً حتى لا تستحوذ على مساحة كبيرة و هنا التفاصيل لن تكون بقدر أهمية كونها متوسطة في الغرفة، و بالتالي بموقعها الجانبي ستؤدي دورها في صمت ..