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8 أفكار لغرفة سفرة متكاملة

Mohammed Awad Mohammed Awad
DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
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السفرة هي مكان تناول الطعام الرئيسي في المنزل لها العديد من الأشكال و التصميمات التي تلائم و تماشي أكثر من طراز معماري سواء للبيوت أو للركن الموضوعة فيه، فمع اختلاف التصميمات ظهرت لدينا حيرة كبيرة في كيفية اختيار السفرة الأجمل لبيوتنا ، فهل نختار السفرة الدائرية أو المستطيلة أو المربعة الشكل أم نختار الخشبية أو الزجاجية أم المعدنية جميعها أسئلة قد تتولد لدينا عندما نكون في موقف الاختيار قبل التقرير النهائي .. هنا سنساعدك على الاختيار الامثل ..

1- السفرة المتوهجة

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

يمكن أن نختار التصميم المثالي وفقاً لإجمالي ما هو محيط بمكان السفرة، فهذا المكان بالتحديد لن يكون جيداً سوى باختيار سفرة كبيرة الحجم هكذا، فحجم السفرة يتناسب طردياً مع حجم الغرفة الموضوعة فيها لذا جاءت مستطيلة، و هذا معيار هام جداً لاختيارها، و النقطة الاخرى هي الطراز و هو ما يتماشى كذلك مع اللون و التصميم الكامل للغرفة المحيطة بها، فاللون الكريمي هنا كان سائداً في الكراسي لأنه سائد في الغرفة بأسرها 

2- السفرة الدائرية

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos غرفة السفرة
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

لو كانت مساحة الغرفة المخصصة لوضع السفرة أقل و هناك أكثر من مخرج و مدخل لها يفضل بالطبع اللجوء لسفرة دائرية صغيرة الحجم و هنا الصغر يعود على كراسيها و على قطرها ، و يفضل الزجاج فيها و ليس الخشب و هذا يعود لشفافية الزجاج التي تعتبر رائعة في المساحات الضيقة

3- السفرة الصغيرة

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

لو كنت غير معتاد على عزومة أقرانك و عائلتك و التجمع على مائدة واحدة يمكنك اختيار تلك السفرة الصغيرة التي يطلق عليها مائدة الإفطار أو الشاي، و هي تتسع لفرد أو اثنين بكل أريحية ، و هذا لابد أن يتماشى مع الشكل العام للغرفة أيضاً و يمكن أن نختار في هذا الحجم الخشب كما نريد لأنها في الأصل صغيرة للغاية ..

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4- السفرة الزجاجية

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

عندما تكون السفرة الغرض منها استقبال الولائم الرسمية من الأصدقاء و العائلات يفضل أن نستخدم السفرة الزجاجية بالكامل و هذا يصب في جانب الرسمية أكثر ، بمعنى أنها تكون مستعدة لاستقبال الضيوف الكبار و ليس الأطفال في جلسات العشاء الرسمية، كما يمكن أن تختار حجم السفرة كما تحب لو كان المكان الذي ستوضع فيه مفتوح دون جدران 

5- السفرة الخشبية

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب نقي Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

اختار السفرة الخشبية لو في بيتك قطع أخرى من الخشب مثل هذا النموذج الذي يوضح تمازج لون السفرة مع درجات السلم الخشبية أيضاً و تماثل ألوان الكراسي مع درجات لون الارضيات في شكل تصميمي بارع

6- طراز قديم

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

عصر الطراز الذي تود ان تختار عليه سفرتك يمكن أن يكون متماشي مع باقي المكونات التي يجب أن تنظر إليها قبل الاختيار، نوعية النجف و لون طلاء الجدران و مساحة الغرفة، فمن المعروف أن الطراز القديم كبير الحجم نوعاً ما بالمقارنة بالأنواع الحداثية في كل الأثاث تقريباً ، في هذا النموذج نلاحظ قدم طراز السفرة و لكن متماشي بشكل رائع مع باقي القطع النجف و المدخنة 

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7- نموذج بسيط

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

النماذج البسيطة دائماً ما تأسر الشباب، فحركة الشباب و الانطلاق و الحيوية دائماً ما تحب قطع من الأثاث القوي و الانيق في الوقت ذاته ، و لا يلبي تلك النظرية سوى الأخشاب، فالسفرة الخشبية و المقاعد الخشبية محببة لعمر أطول و شكل أجمل ولا ستخدام شبابي

8- سفرة بدور ثانوي

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

يمكن أن تجعل السفرة ليست متصدرة المشهد طوال الوقت أو تلعب دور البطولة ، و يمكنك ان تجعلها متنحية قليلاً نحو الحائط و بالتالي تراعي أن تكون أصغر حجماً حتى لا تستحوذ على مساحة كبيرة و هنا التفاصيل لن تكون بقدر أهمية كونها متوسطة في الغرفة، و بالتالي بموقعها الجانبي ستؤدي دورها في صمت ..

بالرخام الديكور أحلى
اختر السفرة الأنسب لك

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