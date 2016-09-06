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13 فكرة للمطابخ المفتوحة على شرفة أوفناء

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
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التصميم المعماري الجديد يتجه نحو المساحات المفتوحة، لذا فمن الطبيعي أن تجد كل من غرفة السفرة والمعيشة والمطبخ في مساحة واحدة دون أن تفصلهم جدران، وفي حالة غرف المطبخ الأمر لم يقتصر على هذا فقط فقد تجد المطبخ مفتوح على الفناء أو الشرفة أو حديقة المنزل، وهذا النوع من المطابخ مثالي جدًا لمن يحبون الطبخ والتواصل المستمر مع ضيوفهم، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 13 تصميم للمطابخ المفتوحة على الشرفة أو الفناء بالطبع سوف تقع في غرامهم . 

1 – مطبخ حيوي مفتوح للخارج

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أصبحت المطابخ المفتوحة الأتجاه الأبرز هذه الفترة والتي غيرت من أسلوب غرف المطبخ، ليفسح المجال للمطابخ الأمريكية التي تفتح على باقي غرف المنزل، وفي هذا التصميم نجد مطبخ بمساحة صغيرة وألوان نابضة بالحياة مدموج مع حديقة المنزل  .  

2- باب زجاجي صغير مع شرفة

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة ولا تريد التخلي عن الأجهزة الحديثة به مثل الميكروويف، يمكنك مع هذا التصميم احتواء كافة الأجهزة الحديثة التي تريد وجودها في مطبخك وجعل الشرفة بمثابة امتداد لمطبخك . 

3 – الأبيض لمزيد من السطوع

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata مطبخ
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

المطابخ المفتوحة على الفناء مثالية جدًا في حالة أن المساحة المخصصة للمطبخ صغيرة، لأن ذلك يسمح لها بالاستفادة بأكبر قدر من الضوء الطبيعي، والذي سيكسبها بالطبع مساحة إضافية له.  

4 – عناصر زخرفية

Projekt domu Olaf G2 ENERGO PLUS , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG مطبخ
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

يمكن أن تستخدم في المطابخ المفتوحة العناصر الزخرفية التي تساعد في جعل مساحات بأكملها كالحانات أو الطاولة التي يمكن أن تتناول عليها وجبة الأفطار .

5 – من أجل مساحة أكبر

Средиземноморский лофт для молодой семьи, Circle Line Interiors Circle Line Interiors مطبخ
Circle Line Interiors

Circle Line Interiors
Circle Line Interiors
Circle Line Interiors

 بالطبع هذا النوع من المطابخ هو الخيار الأمثل للشقق والمنازل الصغيرة، وعدم وجود جدران فاصلة بينه وبين الغرف يتيح حرية الحركة، كما توفر مساحة أكبر لوضع الأثاث والأجهزة المنزلية، وفي هذه الحالة عندما يكون المطبخ مفتوح للخارج يتيح فرصة التمتع بالجوهر الطبيعي للغرفة، بداية من جدران الطوب مرورًا بالأنابيب المكشوفة حتى الألوان الهادئة التي لونت ديكور هذا التصميم، كل هذا ساعد على ظهور المطبخ بشكل مذهل.     

6 – باب منزلق بين الشرفة والمطبخ

APARTAMENTO EN LA COSTA BRAVA, Marta Sellarès - Interiorista Marta Sellarès - Interiorista مطبخ ذو قطع مدمجة
Marta Sellarès – Interiorista

Marta Sellarès - Interiorista
Marta Sellarès – Interiorista
Marta Sellarès - Interiorista

هذه المطابخ توفر لنا الاستمتاع بكل لحظة مع الضيوف أو العائلة، وخاصة إذا كانت في أسرتنا أطفال صغار نخشى عليهم أن نتركهم بمفردهم، فيمكن للأم أثناء طهيها لوجبة الغداء متابعة أطفالها وهم يقومون بالواجب المدرسي أمامها على الطاولة مما يساعدها في السيطرة عليهم أكثر. 

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7 –

Wohnung Dror, Birgit Glatzel Architektin Birgit Glatzel Architektin مطبخ خشب Beige
Birgit Glatzel Architektin

Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin
Birgit Glatzel Architektin

المطابخ المفتوحة تتوافر لها كمية كبيرة من الضوء خلال النهار لكن في المساء تحتاج لإضائتها بمصابيح صناعية حتى يمكن إنجاز كافة الأعمال المطلوبة في المطبخ، ونجد المصابيح المنسدلة من السقف تتركز على مناطق العمل في المطبخ. 

8 – مطبخ مفتوح على الحديقة لضمان تهوية جيدة

Harbour - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración مطبخ Blue
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

توافر عناصر التهوية الجيدة في المطبخ بالإضافة إلى الإضاءة تصبح غرفة المطبخ مثالية جدًا، وتكون مليئة بالحرية والنضارة، ويبقى هناك تناغم وانسجام بين المطبخ والفناء على الرغم أنهما بيئتين مختلفتين .  

9 – الطبيعة في الداخل

Лофтик в Михновке. Финальный вариант, 3D GROUP 3D GROUP مطبخ نحاس/برونز Brown
3D GROUP

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

إذا كان مطبخك مفتوح على الحديقة فهذا لا يمنع أن تضع بعض النباتات الطبيعية فيه، سيضيف ذلك لمسة جمالية لديكور مطبخك، وخاصة أن الخبراء اعتمدوا في هذا التصميم على الخشب مما خلق جو نقي وطبيعي .  

10- تعزيز العناصر الخارجية

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil مطبخ White
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

العناصر التي تدخل في تشكيل الفناء أو الشرفة يجب أن تتكامل مع الأجواء الداخلية للمطبخ، فإذا استخدمت نافورة أو مسبح في الفناء واعتمدت على عنصر الماء يمكنك أن تعتمد على اللون الأزرق بوضع لمسات منه في مطبخك وخاصة النوافذ والأبواب . 

11 ـ مطبخ مريح ودافيء

МОРЕ И ПЕСОК, GraniStudio GraniStudio مطبخ
GraniStudio

GraniStudio
GraniStudio
GraniStudio

بغض النظر عن التصميم الذي تفضله في مطبخك، لابد ألا يخلو من شعور الدفء والراحة، خاصة وأن الخارج أكثر برودة فيجب أن تكون أجواء المطبخ دافئة وذلك بالاعتماد على الألوان التي تجلب الراحة.  

12 – اتصال دائم من الباب إلى الفناء

Sylt, Phillys Interior Design Phillys Interior Design مطبخ
Phillys Interior Design

Phillys Interior Design
Phillys Interior Design
Phillys Interior Design

في بعض الأحيان يري أصحاب المنازل الاحتفاظ بشيء من الخصوصية وفي نفس الوقت أن يبقوا على اتصال دائم بالفناء، لهذا تستخدم الستائر في مثل هذه التصاميم، واستخدام ألوان نابضة بالحياة حتى تعطي طابع مميز لمطبخك . 

13 – مزيج من الألوان والمواد المثيرة

Vakantiewoning Lago Maggiore, Studio Groen+Schild Studio Groen+Schild مطبخ
Studio Groen+Schild

Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild
Studio Groen+Schild

يمكن الجمع بين المواد الحديثة من الخرسانة والزجاج والمعدن مع نقيضها الخشب، ولا تشعر بأي إزعاج بل بالعكس ستجد انسجام رائع بين هذه العناصر المختلفة، وهذا التصميم مثال جيد للدمج بين الخزانات والأثاث الخشبي والأبواب الزجاجية ذت الإطار المعدني مع ألوان الباستيل الرقيقة أعطت مظهر جميل جدًا مع الحديقة . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 5 نقاط مهمة عند فتح المطبخ على غرفة المعيشة

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