13 فكرة للمطابخ المفتوحة على شرفة أوفناء

يمكن الجمع بين المواد الحديثة من الخرسانة والزجاج والمعدن مع نقيضها الخشب، ولا تشعر بأي إزعاج بل بالعكس ستجد انسجام رائع بين هذه العناصر المختلفة، وهذا التصميم مثال جيد للدمج بين الخزانات والأثاث الخشبي والأبواب الزجاجية ذت الإطار المعدني مع ألوان الباستيل الرقيقة أعطت مظهر جميل جدًا مع الحديقة .

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