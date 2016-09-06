13 فكرة للمطابخ المفتوحة على شرفة أوفناء

التصميم المعماري الجديد يتجه نحو المساحات المفتوحة، لذا فمن الطبيعي أن تجد كل من غرفة السفرة والمعيشة والمطبخ في مساحة واحدة دون أن تفصلهم جدران، وفي حالة غرف المطبخ الأمر لم يقتصر على هذا فقط فقد تجد المطبخ مفتوح على الفناء أو الشرفة أو حديقة المنزل، وهذا النوع من المطابخ مثالي جدًا لمن يحبون الطبخ والتواصل المستمر مع ضيوفهم، لذا جمعنا لك في هذا الموضوع 13 تصميم للمطابخ المفتوحة على الشرفة أو الفناء بالطبع سوف تقع في غرامهم .
أصبحت المطابخ المفتوحة الأتجاه الأبرز هذه الفترة والتي غيرت من أسلوب غرف المطبخ، ليفسح المجال للمطابخ الأمريكية التي تفتح على باقي غرف المنزل، وفي هذا التصميم نجد مطبخ بمساحة صغيرة وألوان نابضة بالحياة مدموج مع حديقة المنزل .
إذا كانت مساحة مطبخك صغيرة ولا تريد التخلي عن الأجهزة الحديثة به مثل الميكروويف، يمكنك مع هذا التصميم احتواء كافة الأجهزة الحديثة التي تريد وجودها في مطبخك وجعل الشرفة بمثابة امتداد لمطبخك .
المطابخ المفتوحة على الفناء مثالية جدًا في حالة أن المساحة المخصصة للمطبخ صغيرة، لأن ذلك يسمح لها بالاستفادة بأكبر قدر من الضوء الطبيعي، والذي سيكسبها بالطبع مساحة إضافية له.
يمكن أن تستخدم في المطابخ المفتوحة العناصر الزخرفية التي تساعد في جعل مساحات بأكملها كالحانات أو الطاولة التي يمكن أن تتناول عليها وجبة الأفطار .
بالطبع هذا النوع من المطابخ هو الخيار الأمثل للشقق والمنازل الصغيرة، وعدم وجود جدران فاصلة بينه وبين الغرف يتيح حرية الحركة، كما توفر مساحة أكبر لوضع الأثاث والأجهزة المنزلية، وفي هذه الحالة عندما يكون المطبخ مفتوح للخارج يتيح فرصة التمتع بالجوهر الطبيعي للغرفة، بداية من جدران الطوب مرورًا بالأنابيب المكشوفة حتى الألوان الهادئة التي لونت ديكور هذا التصميم، كل هذا ساعد على ظهور المطبخ بشكل مذهل.
هذه المطابخ توفر لنا الاستمتاع بكل لحظة مع الضيوف أو العائلة، وخاصة إذا كانت في أسرتنا أطفال صغار نخشى عليهم أن نتركهم بمفردهم، فيمكن للأم أثناء طهيها لوجبة الغداء متابعة أطفالها وهم يقومون بالواجب المدرسي أمامها على الطاولة مما يساعدها في السيطرة عليهم أكثر.
المطابخ المفتوحة تتوافر لها كمية كبيرة من الضوء خلال النهار لكن في المساء تحتاج لإضائتها بمصابيح صناعية حتى يمكن إنجاز كافة الأعمال المطلوبة في المطبخ، ونجد المصابيح المنسدلة من السقف تتركز على مناطق العمل في المطبخ.
توافر عناصر التهوية الجيدة في المطبخ بالإضافة إلى الإضاءة تصبح غرفة المطبخ مثالية جدًا، وتكون مليئة بالحرية والنضارة، ويبقى هناك تناغم وانسجام بين المطبخ والفناء على الرغم أنهما بيئتين مختلفتين .
إذا كان مطبخك مفتوح على الحديقة فهذا لا يمنع أن تضع بعض النباتات الطبيعية فيه، سيضيف ذلك لمسة جمالية لديكور مطبخك، وخاصة أن الخبراء اعتمدوا في هذا التصميم على الخشب مما خلق جو نقي وطبيعي .
العناصر التي تدخل في تشكيل الفناء أو الشرفة يجب أن تتكامل مع الأجواء الداخلية للمطبخ، فإذا استخدمت نافورة أو مسبح في الفناء واعتمدت على عنصر الماء يمكنك أن تعتمد على اللون الأزرق بوضع لمسات منه في مطبخك وخاصة النوافذ والأبواب .
بغض النظر عن التصميم الذي تفضله في مطبخك، لابد ألا يخلو من شعور الدفء والراحة، خاصة وأن الخارج أكثر برودة فيجب أن تكون أجواء المطبخ دافئة وذلك بالاعتماد على الألوان التي تجلب الراحة.
في بعض الأحيان يري أصحاب المنازل الاحتفاظ بشيء من الخصوصية وفي نفس الوقت أن يبقوا على اتصال دائم بالفناء، لهذا تستخدم الستائر في مثل هذه التصاميم، واستخدام ألوان نابضة بالحياة حتى تعطي طابع مميز لمطبخك .
يمكن الجمع بين المواد الحديثة من الخرسانة والزجاج والمعدن مع نقيضها الخشب، ولا تشعر بأي إزعاج بل بالعكس ستجد انسجام رائع بين هذه العناصر المختلفة، وهذا التصميم مثال جيد للدمج بين الخزانات والأثاث الخشبي والأبواب الزجاجية ذت الإطار المعدني مع ألوان الباستيل الرقيقة أعطت مظهر جميل جدًا مع الحديقة .
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