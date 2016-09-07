من منزل مهجور إلى تحفة فنية

رحلة اليوم تأخذنا نحو بيت مهجور تحول إلى منزل رائع، هناك في صقلية لجزيرة الإيطاليه التى تعد أكبر جزر البحر المتوسط ، و التى تتميز بمعمارها المتميز و تاريخها الثقافي الغني . و بالقرب من البحر ، يقبع منزلنا الذي كان في البدايه عباره عن منزل متهدم وتحول إلى لوحة رائعة الجمال. و كان سطح المنزل هو أكثر أجزاء المنزل تأثراً بالتجديدات التى قام بها studiosal_14 ، و تحول بطريقه مدهشه لمساحة ممتعه و مثيره سنراها معاً مع بقية أجزاء المنزل..