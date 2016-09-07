من منزل مهجور إلى تحفة فنية

رحلة اليوم تأخذنا نحو بيت مهجور تحول إلى منزل رائع، هناك في صقلية لجزيرة الإيطاليه التى تعد أكبر جزر البحر المتوسط ، و التى تتميز بمعمارها المتميز و تاريخها الثقافي الغني . و بالقرب من البحر ، يقبع منزلنا الذي كان في البدايه عباره عن منزل متهدم وتحول إلى لوحة رائعة الجمال. و كان سطح المنزل هو أكثر أجزاء المنزل تأثراً بالتجديدات التى قام بها studiosal_14 ، و تحول بطريقه مدهشه لمساحة ممتعه و مثيره سنراها معاً مع بقية أجزاء المنزل..
منزلنا عريق ويحمل عبق و أناقة التاريخ . و نلاحظ أن هذا الطراز المعماري بلونه الأبيض ، عامل مشترك مع المباني المحيطه ، و قد تم الحفاظ على هذه الواجهه بدون أي تغيير ، ولم يتم تغيير التصميم أو حتى الزخرفة، مع تغيير النوافذ و الأبواب الزجاجيه فقط التى تسمح بدخول ضوء الشمس .ولكن التغيير الأكبر ستجده بالداخل ..
سطح هذا المنزل يتمتع بخصوصية شديدة، كما نرى تحول بخطوات بسيطة إلى شرفه رائعه تمتليء بالأشجار و النباتات و الأثاث المريح . وكما نرى تحول من فراغ مهجور كئيب إلى فرغ مبهج وانقسم إلى إلى جزئين ، الأول عبارة عن غرفة طعام حيث السفره ذات تصميم بسيط جدا و مجموعه كبيره من الكراسي من الخشب بمساند سوداء، و يعتبر اختيار اللون الأسود اختيار مناسب لوجود الأثاث في منطقه مفتوحة، فالأسود يتحمل الكثير من الأتربه ..
أما الجزء الثاني عبارة عن ركن جانبي هادئ ، اختار المصمم اللون الأبيض في المساند و زهور بيضاء مع الخشب الرائع، يمكن الجلوس فى هذا الركن لقراءة كتاب أو الإستمتاع بالهواء المنعش مع موسيقى هادئه…
هذا المنزل مميز لطلته الرائعة على البحر، هذه الصوره تحمل الراحة والهدوء والسكينة وتجعلنا نتمنى لو أن منزلنا يرى البحر كل يوم، لن يستطيع أي مصمم إغفال هذا المنظر عند التصميم في كل منازل القريبة من البحر، ليستمتع جميع سكان الجزيره بهذا المنظر الرائع .. و أيضاً كما نرى صعوبة التصميم وتحقيق الزاوية الناجحة لرؤية متكاملة وتحقيق تصمم رائع بواسطة مجموعه من الأثاث العصري و العملي .
اختر المصمم لهذه الغرفة اللون الأبيض لون رئيسي لمساحتها الضيقة، أدى إلى زيادة المساحة البصرية للغرفة وشعور بالاتساع ، بفضل تناغم االلون الابيض مع الخشب مع أإطية السرسر الرمادي، نجد فراغ هادئ يساعد على الاسترخاء والنوم ..
كما ترى فراغ متهدم لا أمل فيه تحول إلى لوحة طبيعية رائعة حيث تم الجمع بين الداخل و الخارج في هذه المنطقه المشتركة ، من خلال سقف زجاجي شفاف . يحمى من الأتربه ويسمح بدخول آشعة الشمس و ضي القمر بدون أن يكون عائق حقيقي أمام العين ..
اعتمد المصمم على اللون الأسود و الرمادي لأثاث غرفة المعيشة، هذا جعل الفراغ قمة في الأناقة والجمال، مع الحفاظ على النوافذ الكبيره للغرفه مما يتيح للإضاءه الطبيعيه الإنتشار في المكان بسهوله وكما نرى التحول المبهر من فراغ قديم متهالك إلى فراغ عصري رائع..