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منزل مساحته 120 م² عنوان الراحة والهدوء

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto مطبخ
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في جولاتنا في هوميفاي دائماً ما نسعى إلى تسليط الضوء على جمال الفن المعماري حول العالم، واليوم نحن في جولة مع مدينة الجمال والرقي إيطاليا، وتحديداً مع منزل الأناقة والهدوء المنزل الأبيض في مدينة ميلانو، هذا المنزل مساحته 120cm تم استغلالها بالكامل من قبل المهندسون المعماريون ليصبح ليس مجرد منزل للمعيشة بل منزل للأناقة والهدوء، فكما سنري اللون الأبيض هو اللون الأساسي لهذا المنزل ولتصميمه بالكامل، دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل لنتعرف عليه عن قرب.

العصرية والكلاسيكية معاً

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة المعيشة
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

عند القاء النظرة الأولى على المنزل وتصميمه، نجد أن الطابع الأساسي لتصميم المنزل هو المزج بين الكلاسيكية وأناقة النمط الكلاسيكي، بجانب بعض اللمسات المعاصرة للنمط العصري كما نري، على الرغم من أن الواضح أن المهندسيين المعماريين قاموا باستغلال اللمسات البسيطة وأضافتها في تصميم هذا المنزل، اللون السائد هو الأبيض كما نري، لكن تم الأستعانة بلون البنى ودرجاته في الأرضيات وبعض لمسات الأثاث، الأمر الذى خلق مزيد من الأناقة والرقي داخل المنزل.

الأناقة والتفاصيل

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto غرفة المعيشة
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

غرفة المعيشة جمعت بين العديد من التفاصيل الأنيقة والفخمة معاً، بدايةً من اختيار الأثاث، فقد قام المصمم باختيار تلك الأريكة الفخمة لتكون جزء من تفاصيل الأناقة في تصميم تلك الغرفة،خاصةً في اختيار لونها فمزج اللون البنفسجي الأنيق مع اللون الأبيض الأساسي للغرفة أضاف مزيد من الفخامة، كما كان لأختيار لمسات الديكور البسيطة دوراً كبيراً في أظهار فخامة الغرفة وأناقتها.

مطبخ هادئ وبسيط

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto مطبخ
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

مثل باقي المنزل جاء تصميم المطبخ في منتهى الهدوء والبساطة، المطبخ صمم بالكامل من اللون الأبيض مثل باقي المنزل، واستكفى المصمم بأضافة لمسات بسيطة من البهجة والرقي تمثلت في اختيار بعض النباتات لتزين المطبخ وتعطيه إطلاله من الأناقة مميزة وبسيطة، بالاضافة إلى دمج منطقة تناول الطعام مع المطبخ بطريقة ذكية قام بها المصمم لأستغلال المساحات داخل المنزل بطريقة عبقرية وأنيقة.

في ممرنا مكتبة

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

أذا كنت من عشاق القراءة فدعنى اخبرك أن هذا الممر داخل المنزل سيجعلك في غاية السعادة، فقد قام المصمم باستغلال هذا الممر بطريقة عبقرية وتصميمها على شكل مكتبة بطريقة عبقرية جداً كما نري.

الحمام

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto حمام
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

وختام جولتنا داخل هذا المنزل الأنيق مع تصميم الحمام، الذى لم يختلف كثيراً عن تصميم المنزل بالكامل الذى امتاز بالاناقة والرقي، اللون الأبيض كان اللون الأساسي كما نري، مع مزجه مع بعض التفاصيل الصغيرة من اللون البني الخشبي التي أعطت للحمام مزيد من الأناقة.

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الحمام

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto حمام
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto

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