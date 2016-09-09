منزل مساحته 120 م² عنوان الراحة والهدوء

عند القاء النظرة الأولى على المنزل وتصميمه، نجد أن الطابع الأساسي لتصميم المنزل هو المزج بين الكلاسيكية وأناقة النمط الكلاسيكي، بجانب بعض اللمسات المعاصرة للنمط العصري كما نري، على الرغم من أن الواضح أن المهندسيين المعماريين قاموا باستغلال اللمسات البسيطة وأضافتها في تصميم هذا المنزل، اللون السائد هو الأبيض كما نري، لكن تم الأستعانة بلون البنى ودرجاته في الأرضيات وبعض لمسات الأثاث، الأمر الذى خلق مزيد من الأناقة والرقي داخل المنزل.