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7 تصميمات لحدائق وساحات بالعشب الصناعي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حديقة مطاط Multicolored
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إن كنت تخطط لإقامة حديقة خاصة بمنزلك من أجل تواصل أفضل مع الطبيعة وخلق جو مناسب للاسترخاء، عليك بالإجابة أولًا على سؤال هام: هل ستستطيع الاعتناء بها؟ إن كانت الإجابة لا فعليك دون تردد باللجوء للنجيلة الصناعية؛ لأنها في هذه الحالة تلائمك تمامًا من حيث قدرتها على توفير الوقت والمجهود، فهي لا تتطلب منك نصف الوقت الممنوح لرعاية النجيلة الطبيعية!

تعرف معنا من خلال هذا المقال على مزايا النجيلة الصناعية والتي بالتأكيد سيكون عليها عامل في قرارك بتفضيل أي الخيارين الطبيعية أم الصناعية؟ لنلقي نظرة معًا على التصميمات المعروضة هنا!

1- ​ صناعية أم طبيعية؟ الأمرمُحيّر!

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

جودة ودقة تصميم الأعشاب الصناعية تجعلك تفكر مليًا قبل أن تجزم أنها ليست طبيعية.. يتجلى ذلك في النموذج المحير الموضح أمامنا، تحديدًا العشب الصناعي الذي يسكي تلك البقعة من أرضية الحديقة، والذي يؤكد أنه من حيث المظهر لا فرق بين الطبيعي والصناعي!

2- صناعي مرة أخرى!

Césped artifial jardinería, Allgrass Solutions Allgrass Solutions حديقة
Allgrass Solutions

Allgrass Solutions
Allgrass Solutions
Allgrass Solutions

الحيرة تتكرر هنا مجددًا في كون هذا العشب صناعي أم طبيعي!، والإجابة  ببساطة أنه أيضًا صناعي رغم ما نلاحظه بسهولة في هيئته الحيوية الطبيعية!، هنا يكمن في ذكاء المصمم الذي أعطى كل من تطلع لهذا العشب الإحساس بأنه طبيعي رغم حقيقته المنافية لذلك!

3- ربما تغنيك النجيلة عن السيراميك!

Jardines realizados, ecojardí ecojardí بلكونة أو شرفة
ecojardí

ecojardí
ecojardí
ecojardí

يمكنك التخلي عن السيراميك واللجوء للعشب الصناعي في تزيين تراس بيتك لتتمتع بجلسة ساحرة وسط لمسة خضراء ناعمة تمنح بجمالها لمنزلك هيئة أروع مائة مرة وتصير حديث جيرانك وزائريك كالنموذج الموضح هنا!

4- النجيلة الصناعية توفر الوقت والمجهود

Césped Artificial Madrid Eurotuf, Cesped Artificial Eurotuft Cesped Artificial Eurotuft حدائقديكورات واكسسوارات
Cesped Artificial Eurotuft

Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft

الاستعانة بنجيلة صناعية في حديقة منزلك كفيل بأن يوفرعليك مشقة زراعة ورعاية النباتات والأعشاب الطبيعية خصوصًا لو كانت المساحة كبيرة، ليس فقط في المجهود ولكن في الوقت إيضًا، وربما لن تصل بعد كل هذا العناء إلى النتيجة المرجوة، لذا في حال إن لم تكن ممن لديهم شغف بالزراعة ورعاية النباتات.. إلخ، فننصحك باللجوء فورًا إلى النجيلة الصناعية لأنها في هذه الحالة تكون الأنسب لك!

5- النجيلة الصناعية تتحدى عوامل البيئة المتغيرة

7 vistas de un Jardín exótico en un entorno moderno y funcional, Jardineria 7 islas Jardineria 7 islas حديقة
Jardineria 7 islas

Jardineria 7 islas
Jardineria 7 islas
Jardineria 7 islas

لا يمكن إنكار سحر كل ما هو طبيعي مفعم بالحياة والحيوية، ولكن لا يمكن أيضًا إغفال أهيمة ما هو صناعي مبتكر، والذي يتمتع بمزايا عدة تطرقنا لشرح بعضها في نموذج سابق وسنوضح بقيتها في النقاط التالية: 

1)- يتميز العشب الصناعي بأنه قليل التكلفة وسريع التركيب، فيمكنك بسهولة الاستعانة به في الحدائق ذات المساحات الكبيرة دون أدنى قلق.   

2)- العشب الصناعي وكذلك النباتات الاصطناعية قادرة على الصمود في وجه عوامل البيئة المتغيرة وفصول السنة الأربعة بتقلباتها المعروفة.

3)- يحظى العشب الصناعي بمظهر مبهج وحيوي لا يختلف كثيرًا عن نظيره الطبيعي! 

6- العشب الصناعي.. عملي بملمس ناعم

homify حديقة مطاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

لكل مصمم أسلوبه الخاص في تنسيق الحديقة، منهم من هو على اقتناع تام بمزايا العشب الصناعي ويرجح استخدامه دائمًا، ومنهم من هو من مدرسة العشب الطبيعي الذي لا يرى في غيره مثال للحيوية والطبيعة، هذه الفئة ترى أن العشب الصناعي هو عشب يفتقر للحياة ولا قيمة له، ولكن هنا سنبرز مدى أهميته البالغة التي ستحفزك على الاستعانة به عن نظيره الطبيعي!

تتمثل أهم مزايا العشب الصناعي في نعومة ملمسه التي نكاد نشعر بها هنا من خلال هذا النموذج الخلاب المزين بنخبة من الزهور الاصطناعية الصغيرة منها والكبيرة بألوانها المختلفة، مما يمنح تلك الأرضية الخضراء المزيد من البهجة والحيوية.

7- النجيلة للديكورات

Césped Artificial Madrid Eurotuf, Cesped Artificial Eurotuft Cesped Artificial Eurotuft حدائقأحواض وبرك السباحة
Cesped Artificial Eurotuft

Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft

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إكسسوارات غير مكلفة للحمام
هل تفضل استخدام النباتات الطبيعية أم الصناعية في حديقة منزلك؟ رأيك يهمنا

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