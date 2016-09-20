7 تصميمات لحدائق وساحات بالعشب الصناعي

إن كنت تخطط لإقامة حديقة خاصة بمنزلك من أجل تواصل أفضل مع الطبيعة وخلق جو مناسب للاسترخاء، عليك بالإجابة أولًا على سؤال هام: هل ستستطيع الاعتناء بها؟ إن كانت الإجابة لا فعليك دون تردد باللجوء للنجيلة الصناعية؛ لأنها في هذه الحالة تلائمك تمامًا من حيث قدرتها على توفير الوقت والمجهود، فهي لا تتطلب منك نصف الوقت الممنوح لرعاية النجيلة الطبيعية!
تعرف معنا من خلال هذا المقال على مزايا النجيلة الصناعية والتي بالتأكيد سيكون عليها عامل في قرارك بتفضيل أي الخيارين الطبيعية أم الصناعية؟ لنلقي نظرة معًا على التصميمات المعروضة هنا!
جودة ودقة تصميم الأعشاب الصناعية تجعلك تفكر مليًا قبل أن تجزم أنها ليست طبيعية.. يتجلى ذلك في النموذج المحير الموضح أمامنا، تحديدًا العشب الصناعي الذي يسكي تلك البقعة من أرضية الحديقة، والذي يؤكد أنه من حيث المظهر لا فرق بين الطبيعي والصناعي!
الحيرة تتكرر هنا مجددًا في كون هذا العشب صناعي أم طبيعي!، والإجابة ببساطة أنه أيضًا صناعي رغم ما نلاحظه بسهولة في هيئته الحيوية الطبيعية!، هنا يكمن في ذكاء المصمم الذي أعطى كل من تطلع لهذا العشب الإحساس بأنه طبيعي رغم حقيقته المنافية لذلك!
يمكنك التخلي عن السيراميك واللجوء للعشب الصناعي في تزيين تراس بيتك لتتمتع بجلسة ساحرة وسط لمسة خضراء ناعمة تمنح بجمالها لمنزلك هيئة أروع مائة مرة وتصير حديث جيرانك وزائريك كالنموذج الموضح هنا!
الاستعانة بنجيلة صناعية في حديقة منزلك كفيل بأن يوفرعليك مشقة زراعة ورعاية النباتات والأعشاب الطبيعية خصوصًا لو كانت المساحة كبيرة، ليس فقط في المجهود ولكن في الوقت إيضًا، وربما لن تصل بعد كل هذا العناء إلى النتيجة المرجوة، لذا في حال إن لم تكن ممن لديهم شغف بالزراعة ورعاية النباتات.. إلخ، فننصحك باللجوء فورًا إلى النجيلة الصناعية لأنها في هذه الحالة تكون الأنسب لك!
لا يمكن إنكار سحر كل ما هو طبيعي مفعم بالحياة والحيوية، ولكن لا يمكن أيضًا إغفال أهيمة ما هو صناعي مبتكر، والذي يتمتع بمزايا عدة تطرقنا لشرح بعضها في نموذج سابق وسنوضح بقيتها في النقاط التالية:
1)- يتميز العشب الصناعي بأنه قليل التكلفة وسريع التركيب، فيمكنك بسهولة الاستعانة به في الحدائق ذات المساحات الكبيرة دون أدنى قلق.
2)- العشب الصناعي وكذلك النباتات الاصطناعية قادرة على الصمود في وجه عوامل البيئة المتغيرة وفصول السنة الأربعة بتقلباتها المعروفة.
3)- يحظى العشب الصناعي بمظهر مبهج وحيوي لا يختلف كثيرًا عن نظيره الطبيعي!
لكل مصمم أسلوبه الخاص في تنسيق الحديقة، منهم من هو على اقتناع تام بمزايا العشب الصناعي ويرجح استخدامه دائمًا، ومنهم من هو من مدرسة العشب الطبيعي الذي لا يرى في غيره مثال للحيوية والطبيعة، هذه الفئة ترى أن العشب الصناعي هو عشب يفتقر للحياة ولا قيمة له، ولكن هنا سنبرز مدى أهميته البالغة التي ستحفزك على الاستعانة به عن نظيره الطبيعي!
تتمثل أهم مزايا العشب الصناعي في نعومة ملمسه التي نكاد نشعر بها هنا من خلال هذا النموذج الخلاب المزين بنخبة من الزهور الاصطناعية الصغيرة منها والكبيرة بألوانها المختلفة، مما يمنح تلك الأرضية الخضراء المزيد من البهجة والحيوية.
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