7 تصميمات لحدائق وساحات بالعشب الصناعي

إن كنت تخطط لإقامة حديقة خاصة بمنزلك من أجل تواصل أفضل مع الطبيعة وخلق جو مناسب للاسترخاء، عليك بالإجابة أولًا على سؤال هام: هل ستستطيع الاعتناء بها؟ إن كانت الإجابة لا فعليك دون تردد باللجوء للنجيلة الصناعية؛ لأنها في هذه الحالة تلائمك تمامًا من حيث قدرتها على توفير الوقت والمجهود، فهي لا تتطلب منك نصف الوقت الممنوح لرعاية النجيلة الطبيعية!

تعرف معنا من خلال هذا المقال على مزايا النجيلة الصناعية والتي بالتأكيد سيكون عليها عامل في قرارك بتفضيل أي الخيارين الطبيعية أم الصناعية؟ لنلقي نظرة معًا على التصميمات المعروضة هنا!