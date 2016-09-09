الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات داخل المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة نوم
Loading admin actions …

ان استغلال المساحات بطريقة ذكية داخل المنزل أمر يشغل بال الكثير خاصةً اذا كانت مساحة المنزل صغيرة، ولكن دعنى أخبرك أمراً، أنت لست بحاجة إلى مساحات كبيرة داخل منزلك، فهناك العديد من الحلول المبتكرة والمذهله ابتكرها المهندسون المعماريون ومصممي الديكورقادرة على إحداث تغييرات كبيرة في المساحات الغير المستغلة داخل المنزل، واليوم في هوميفاي  نقدم لكم في هذا المقال 5 أفكار ثمينة حول كيفية استغلال المساحات داخل المنزل بطريقة تمزج بين الجانب العملى والجمالى معاً.

تحت الدرج مساحات عبقرية

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

اذا كان لديك درج في منزلك، فدعني اخبرك أنه يمكنك استغلال المساحة تحت الدرج بطريقة عبقرية جداً، فعلى سبيل المثال كما نري هذا الدرج، قام مهندسي الديكور باستغلال المساحة تحته بطريقة أكثر من عبقرية، فقد تم عمل سطح زجاجى ليكون ميني بار، مع أضافة بعض اللمسات البسيطة من الديكور وتلك المقاعد الملونة الصغيرة.

Sótão EL- Joinville/SC – Estúdio Kza Arquitetura e Interiores, Kza Arquitetura Kza Arquitetura غرفة نوم مراهقين
Kza Arquitetura

Kza Arquitetura
Kza Arquitetura
Kza Arquitetura

مثال أخر على استغلال المساحة بطريقة ذكية، وهنا قام مصممى الديكور باستغلال المساحة المتبقية اسفل الجزء العلوى من المنزل كما نري، وتخصيصها ركناً للأسترخاء، عن طريق وضع تلك المرتبة، وصنع هضا البار الزجاجي الصغير، مع أضافة تلك اللمسات البسيطة من الديكور، وحتى تكتمل مساحة الأسترخاء تم أضافة تلك المقاعد الخشبية الصغيرة.

حديقة أسفل الدرج

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

اذا كان لديك درج في المنزل فبكل بساطة يمكن فعل الكثير بالمساحة حوله واسفل منه، فهنا على سبيل المثال تم استغلال المساحة تحت الدرج بذكاء وعبقرية عن طريق أضافة حديقة صغيرة وبسيطة أسفل منه ، من خلال وضع بعض النباتات والطوب الصخري الصغير ليضفي مزيد من الجمال على تلك المساحة

مكتب رائع ولن تتخيل أين؟؟

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

اذا كنت تريد غرفة مكتب داخل منزلك ولا تجد المساحة المناسبة أو غرفة أضافية لاستغلالها، دعنى أخبرك أنه يمكنك خلق غرفة أضافية داخل منزلك بكل بساطة، المساحة تلك المساحة أسفل الدرج كما تري يمكنك فعل الكثير بها، قام مهندسي الديكور بوضع مكتب صغير أسفل الدرج مع مكتبة جانبية صغيرة وأضافة بعض اللمسات البسيطة من الديكورات.

غرفة نوم ومعيشة معاً

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

باستغلال المساحات داخل غرفة النوم، يمكنك جعلها غرفة معيشة صغيرة وخلق أجواء من  المعيشة والراحة والهدوء، فقط بوضع أريكة صغيرة وبسيطة أسفل السرير كما نري بتلك الصورة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 7 أفكار مختلفة لتزيين جدران المطبخ

أكثر 5 مقالات مشاهدة هذا الأسبوع
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار وتراها مناسبة؟؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً