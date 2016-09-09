5 أفكار عبقرية لأستغلال المساحات داخل المنزل

ان استغلال المساحات بطريقة ذكية داخل المنزل أمر يشغل بال الكثير خاصةً اذا كانت مساحة المنزل صغيرة، ولكن دعنى أخبرك أمراً، أنت لست بحاجة إلى مساحات كبيرة داخل منزلك، فهناك العديد من الحلول المبتكرة والمذهله ابتكرها المهندسون المعماريون ومصممي الديكورقادرة على إحداث تغييرات كبيرة في المساحات الغير المستغلة داخل المنزل، واليوم في هوميفاي نقدم لكم في هذا المقال 5 أفكار ثمينة حول كيفية استغلال المساحات داخل المنزل بطريقة تمزج بين الجانب العملى والجمالى معاً.
اذا كان لديك درج في منزلك، فدعني اخبرك أنه يمكنك استغلال المساحة تحت الدرج بطريقة عبقرية جداً، فعلى سبيل المثال كما نري هذا الدرج، قام مهندسي الديكور باستغلال المساحة تحته بطريقة أكثر من عبقرية، فقد تم عمل سطح زجاجى ليكون ميني بار، مع أضافة بعض اللمسات البسيطة من الديكور وتلك المقاعد الملونة الصغيرة.
مثال أخر على استغلال المساحة بطريقة ذكية، وهنا قام مصممى الديكور باستغلال المساحة المتبقية اسفل الجزء العلوى من المنزل كما نري، وتخصيصها ركناً للأسترخاء، عن طريق وضع تلك المرتبة، وصنع هضا البار الزجاجي الصغير، مع أضافة تلك اللمسات البسيطة من الديكور، وحتى تكتمل مساحة الأسترخاء تم أضافة تلك المقاعد الخشبية الصغيرة.
اذا كان لديك درج في المنزل فبكل بساطة يمكن فعل الكثير بالمساحة حوله واسفل منه، فهنا على سبيل المثال تم استغلال المساحة تحت الدرج بذكاء وعبقرية عن طريق أضافة حديقة صغيرة وبسيطة أسفل منه ، من خلال وضع بعض النباتات والطوب الصخري الصغير ليضفي مزيد من الجمال على تلك المساحة
اذا كنت تريد غرفة مكتب داخل منزلك ولا تجد المساحة المناسبة أو غرفة أضافية لاستغلالها، دعنى أخبرك أنه يمكنك خلق غرفة أضافية داخل منزلك بكل بساطة، المساحة تلك المساحة أسفل الدرج كما تري يمكنك فعل الكثير بها، قام مهندسي الديكور بوضع مكتب صغير أسفل الدرج مع مكتبة جانبية صغيرة وأضافة بعض اللمسات البسيطة من الديكورات.
باستغلال المساحات داخل غرفة النوم، يمكنك جعلها غرفة معيشة صغيرة وخلق أجواء من المعيشة والراحة والهدوء، فقط بوضع أريكة صغيرة وبسيطة أسفل السرير كما نري بتلك الصورة.
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