11 شرفة منزل صغيرة ولكن ..

ما رأيك في جلسة قراءة هادئة، أو جلسة للاسترخاء والاستمتاع بالموسيقى أو عشاء رومانسي، أو تبادل أطراف الحديث مع صديق مقرب أو حتى العمل.. كلها أنشطة تحتاج إلى جو هادئ وتختلف حين تمارسها فى شرفتك، و إذا اخترت لها وقتًا هادئًا من اليوم، كلحظات شروق الشمس أو ساعات الليل المتأخرة أو وقت الغروب، فسيصبح اختيارك وتصميمك لشرفتك سبيلك إلى عالمك الخاص..
قبل أن تبدأ في تصميم شرفة منزلك يجب أن تحدد احتياجاتك منها، هل تبحث عن منظر جميل أم تحتاج مكان مريح للاسترخاء أم تستغلها للشواء، وبعد أن تحدد الهدف من تصميم الشرفة يأتي وقت التخيل والتخطيط والتفكير في الجانب الوظيفي أيضا حيث يجب أن تفكر فى خصوصيتك وجيرانك ..
الشرفات الصغيرة هى أكبر تحديًا كبيرًا عند التفكير فى كيفية اختيار تصميم مناسب لها، وغالبًا ما يكون مصيرها هو أن تتحول إلى مخزن ل
أثاث متهالك أو خزين البيت لأن لم يتم تصميمها بالشكل الصحيح، ولكن حين نخطط لتك الأحلام التى ذكرناها في البداية مثل تلك الأمسية الرومانسية لتى نتمناها فى الشرفة أو تناول مشروب الصباح الدافئ فى الهواء الطلق يجب أن نبحث قليلا عن حلول وتتعرف هنا على مجموعة نصائح من أجل ديكور الشرفة الصغيرة بنجاح..
الأرفف والطاولات المعلقة والوسائد وقطع الأثاث متعددة الاستخدامات، وأصص النباتات المعلقة هى أدواتك السحرية لتحويل الشرفة الضيقة إلى أخرى واسعة من خلال استغلال كل ركن فيها الاستغلال الأمثل، أما الوسائد الملونة والنباتات والمفارش ذات الألوان المشرقة والمتعددة هى طريقتك لمنحك شعورًا بالاتساع فى المكان وتمكينك من الاستمتاع بوقتك داخلها.
أهم ما قد يعيقنا عن تصميم شرفة صغيرة هو الخصوصية يجب أن تفكر الخصوصية، وإذا كنت ستستطيع أن تمارس الأنشطة المفضلة لك والتى اختارت تصميم الشرفة على أساسها ، وفكر فى حلول مناسبة كأن تستعين مثلاً بستائر أو ما إلى ذلك.
النباتات هى أهم عنصر فى تصميم شرفتك، وفى حالة أنها صغيرة يناسبك أكثر أن تعلق النباتات أو تضعها على أرفف أو تثبتها إلى السور بحيث تتجنب أن تشغل بها مساحة من الأرضية، قم باختيار نباتات وأزهارك المفضلة وزين بها شرفتك، لتجدد هواء منزلك وتظل رائحتها العطرة منتشرة في المكان طوال الوقت، كما أنها أحيانا توفر ظل لطيف إن كانت معلقة…
الاسترخاء والراحة هما أهم ما يجب أن تفكر فيه حين تختار أثاث شرفتك، ومن أجل ذلك لن تحتاج أكثر من كرسى أو اثنين وطاولة صغيرة، ودائما تذكر البساطة هى عنوان تصميم المكان الضيق الناجح.
كما نرى اختار المصمم هنا أيضا أثاث بسيط ولكن غير تقليدي، أرجوحتين كافيين لجعل شرفتك هو مكانك المفضل ..
استعن بالألوان لإضفاء المزيد من المساحة البصرية على الشرفة لذا يفضل أن تستعين بالألوان الفاتحة والتى تمنحك المزيد من الاسترخاء والهدوء، ولكن عليك أن تستعين بالمفروشات الملونة الزاهية والمنقوشة..
أهم ما يجب أن تهتم به في كل عناصر شرفتك هو جودة الخامات المستخدمة، لأن الشرفة معرضة دائما للعوامل الجوية، لذا فإن اختيار الخامات لكل العناصر هو خطوة أساسية، ومن أفضل الخامات المستخدمة في أرضية الشرفات هي الخشب والباركيه، يقاوم العوامل الجوية ويجعل الفراغ جزء من الطبيعة المحيطة به ..
كما نرى اختار المصمم هنا أيضا أثاث بسيط ولكن غير تقليدي، أرجوحتين كافيين لجعل شرفتك هو مكانك المفضل ..
الإضاءة المناسبة يمكنها أن تحول فراغ صغير جدا إلى فراغ مريح للأعصاب ولا تشعر بصغر مساحته، عليك أن تهتم بالمصابيح المعلقة ذات الإضاءة المناسبة للقراءة، وأيضا يمنك استخدام الإضاءة المعلقة على الحائط، لكن لا يمكن الإعتماد عليها كإضاءة أساسية..
هذه النصائح ستساعدك بشكل كبير على تخطي مشكلة المساحة الصغيرة لشرفة منزلك..