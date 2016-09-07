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11 شرفة منزل صغيرة ولكن ..

آية منير آية منير
土間でサンマの焼ける家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 بلكونة أو شرفة
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ما رأيك في جلسة قراءة هادئة، أو جلسة للاسترخاء والاستمتاع بالموسيقى أو عشاء رومانسي، أو تبادل أطراف الحديث مع صديق مقرب أو حتى العمل.. كلها أنشطة تحتاج إلى جو هادئ وتختلف حين تمارسها فى شرفتك، و إذا اخترت لها وقتًا هادئًا من اليوم، كلحظات شروق الشمس أو ساعات الليل المتأخرة أو وقت الغروب، فسيصبح اختيارك وتصميمك لشرفتك سبيلك إلى عالمك الخاص..

1- صمم شرفتك…

Дизайн-проект в ЖК Миргород, Details, design studio Details, design studio بلكونة أو شرفة White
Details, design studio

Details, design studio
Details, design studio
Details, design studio

قبل أن تبدأ في تصميم شرفة منزلك يجب أن تحدد احتياجاتك منها، هل تبحث عن منظر جميل أم تحتاج مكان مريح للاسترخاء أم تستغلها للشواء، وبعد أن تحدد الهدف من تصميم الشرفة  يأتي وقت التخيل والتخطيط والتفكير في الجانب الوظيفي أيضا حيث يجب أن تفكر فى خصوصيتك وجيرانك ..

2- شرفة صغيرة !

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини بلكونة أو شرفة
цуккини

цуккини
цуккини
цуккини

الشرفات الصغيرة هى أكبر تحديًا كبيرًا عند التفكير فى كيفية اختيار تصميم مناسب لها، وغالبًا ما يكون مصيرها هو أن تتحول إلى مخزن ل أثاث متهالك أو خزين البيت لأن لم يتم تصميمها بالشكل الصحيح، ولكن حين نخطط لتك الأحلام التى ذكرناها في البداية مثل تلك الأمسية الرومانسية لتى نتمناها فى الشرفة أو تناول مشروب الصباح الدافئ فى الهواء الطلق يجب أن نبحث قليلا عن حلول وتتعرف هنا على مجموعة نصائح من أجل ديكور الشرفة الصغيرة بنجاح..

3- أدوات سحرية..

Волгоград-Сити, DS Fresco DS Fresco بلكونة أو شرفة
DS Fresco

DS Fresco
DS Fresco
DS Fresco

الأرفف والطاولات المعلقة والوسائد وقطع الأثاث متعددة الاستخدامات، وأصص النباتات المعلقة هى أدواتك السحرية لتحويل الشرفة الضيقة إلى أخرى واسعة من خلال استغلال كل ركن فيها الاستغلال الأمثل، أما الوسائد الملونة والنباتات والمفارش ذات الألوان المشرقة والمتعددة هى طريقتك لمنحك شعورًا بالاتساع فى المكان وتمكينك من الاستمتاع بوقتك داخلها.

4- خصوصيتك أهم..

HOME STAGING, Design Photography Design Photography بلكونة أو شرفة
Design Photography

Design Photography
Design Photography
Design Photography

أهم ما قد يعيقنا عن تصميم شرفة صغيرة هو الخصوصية  يجب أن تفكر الخصوصية، وإذا كنت ستستطيع أن تمارس الأنشطة المفضلة لك والتى اختارت تصميم الشرفة على أساسها ، وفكر فى حلول مناسبة كأن تستعين مثلاً بستائر أو ما إلى ذلك.

5- أزهارك المفضلة..

Projekt balkonu, ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas بلكونة أو شرفة
ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas

ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas
ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas
ARCHITEKTONIA Studio Architektury Krajobrazu Agnieszka Szamocka -Niemas

النباتات هى أهم عنصر فى تصميم شرفتك، وفى حالة أنها صغيرة يناسبك أكثر أن تعلق النباتات أو تضعها على أرفف أو تثبتها إلى السور بحيث تتجنب أن تشغل بها مساحة من الأرضية، قم باختيار نباتات وأزهارك المفضلة وزين بها شرفتك، لتجدد هواء منزلك وتظل رائحتها العطرة منتشرة في المكان طوال الوقت، كما أنها أحيانا توفر ظل لطيف إن كانت معلقة…

6- أثاث الشرفة..

Apartamento Ikea, José Tiago Rosa José Tiago Rosa بلكونة أو شرفة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الاسترخاء والراحة هما أهم ما يجب أن تفكر فيه حين تختار أثاث شرفتك، ومن أجل ذلك لن تحتاج أكثر من كرسى أو اثنين وطاولة صغيرة، ودائما تذكر البساطة هى عنوان تصميم المكان الضيق الناجح.

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7- أثاث غير تثليدي…

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

كما نرى اختار المصمم هنا أيضا أثاث بسيط ولكن غير تقليدي، أرجوحتين كافيين لجعل شرفتك هو مكانك المفضل ..

8- ألوان فاتحة..

Каменный лофт, CO:interior CO:interior بلكونة أو شرفة
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

استعن بالألوان لإضفاء المزيد من المساحة البصرية على الشرفة لذا يفضل أن تستعين بالألوان الفاتحة والتى تمنحك المزيد من الاسترخاء والهدوء، ولكن عليك أن تستعين بالمفروشات الملونة الزاهية والمنقوشة..

9- أرضية رائعة..

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

أهم ما يجب أن تهتم به في كل عناصر شرفتك هو جودة الخامات المستخدمة، لأن الشرفة معرضة دائما للعوامل الجوية، لذا فإن اختيار الخامات لكل العناصر هو خطوة أساسية، ومن أفضل الخامات المستخدمة في أرضية الشرفات هي الخشب والباركيه، يقاوم العوامل الجوية ويجعل الفراغ جزء من الطبيعة المحيطة به ..

10- أثاث غير تثليدي…

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio بلكونة أو شرفة
SVAI Studio

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

كما نرى اختار المصمم هنا أيضا أثاث بسيط ولكن غير تقليدي، أرجوحتين كافيين لجعل شرفتك هو مكانك المفضل ..

11- إضاءة مناسبة..

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

الإضاءة المناسبة يمكنها أن تحول فراغ صغير جدا إلى فراغ مريح للأعصاب ولا تشعر بصغر مساحته، عليك أن تهتم بالمصابيح المعلقة ذات الإضاءة المناسبة للقراءة، وأيضا يمنك استخدام الإضاءة المعلقة على الحائط، لكن لا يمكن الإعتماد عليها كإضاءة أساسية..

هذه النصائح ستساعدك بشكل كبير على تخطي مشكلة المساحة الصغيرة لشرفة منزلك..

12 نصيحة لغرفة نوم طفلك

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