11 شرفة منزل صغيرة ولكن ..

ما رأيك في جلسة قراءة هادئة، أو جلسة للاسترخاء والاستمتاع بالموسيقى أو عشاء رومانسي، أو تبادل أطراف الحديث مع صديق مقرب أو حتى العمل.. كلها أنشطة تحتاج إلى جو هادئ وتختلف حين تمارسها فى شرفتك، و إذا اخترت لها وقتًا هادئًا من اليوم، كلحظات شروق الشمس أو ساعات الليل المتأخرة أو وقت الغروب، فسيصبح اختيارك وتصميمك لشرفتك سبيلك إلى عالمك الخاص..