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5 نصائح لأختيار ستائر غرف المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
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الستائر من أهم لمسات الديكور داخل المنزل، فالأختيار الفخم والصحيح لأنواع الستائر المختلفة يجعل المنزل مفعم وملئ بالمرح والحيوية، فتستطيع الستائر أن تخلق وتضيف لمسة من الفخامة والأناقة اذا تم اختيارها بطريقة صحيحة تناسب كل غرفة، لأنها تعتبر أكثر شئ في ديكور المنزل يلفت الأنتباه ويأتي في صدارة المنزل، لذلك نحن اليوم في هذا المقال نقدم مجموعة من النصائح التي ستساعدك على اختيار الستارة المناسبة لكل غرفة، فلكل غرفة الأساسيات الخاصة بها لأختيار الستارة المناسبة من حيث الخامات والتصميم.

1- ستائر غرفة المعيشة

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

من وجهة نظري أختيار الستارة المناسبة لغرفة المعيشة يعتبر من أكثر اختيارات الستائر للغرف تعقيداً، لان دائماً مرتبطة غرفة الجلوس والصالون باختيار ستائر من عدة طبقات، السميكة والخفيفة معاً، ضرورى جداً اختيار نوعية أقمشة تناسب ديكور وطراز الغرفة سواء اذا كان كلاسيكي أم عصري، لكن يجب دائماً أن نضع في الأعتبار عدم اختيار ستائر تستهلك كميات كبيرة من القماش خاصةً اذا كانت مساحة الغرفة صغيرة.

2- ستائر غرفة السفرة

Helmsley, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة السفرة
Prestigious Textiles

Helmsley

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

لا يفضل وضع ستائر كثيرة في غرفة السفرة ألا اذا كانت تحتوي علي أكثر من شباك أو بلكونة، ويفضل أن تكون خفيفة وبسيطة ولا تحتوى على ديكورات كثيرة، ويراعى دائماً أن تكون ستارة غرفة السفرة مرتفعة عن الأرض بعض الشئ.

3- ستائر غرفة النوم

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım غرفة نوم
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

أما اختيار ستائر غرفة النوم فيجب أن يكون بعناية خاصة، فيجب أن تكون الستائر داخل غرفة النوم تساعد على الأسترخاء والهدوء وتستطيع أن تحجب الضوء بطريقة جيدة أثناء النوم مع توفير مساحة الخصوصية أيضاً بشكل كافي، ويفضل أن تكون بسيطة وألوانها دافئة، وأن تكون متناسقة مع شكل ولون مفرش السرير حتى تستطيع أضافة لمسة من الأناقة والفخامة داخل الغرفة.

4- ستائر غرفة المكتب

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin مكتب عمل أو دراسة
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

وفيما يخص غرفة المكتب واختيار الستارة المناسبة لها فيفضل أن تكون الستارة داخل غرفة المكتبة بسيطة وألوانها فاتحة وهادئة، وتسمح بمرور الضوء بطريقة كافية داخل الغرفة.

5- ستائر المطبخ

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

اذا كان هناك اتجاه معين في اختيار ستارة المطبخ فهذا الاتجاه ببساطة هو البساطة نفسها، فاختيار ستارة المطبخ تحديداً يجب ان تكون بسيطة، وخاماتها أيضاً مناسبة للمطبخ حتى لا تساعد لا قدر الله تحت أى ظرف على الأشتعال، فيجب ان تتحق البساطة في الذوق وأن تتماشي ألوانها مع لون المطبخ وديكوراته، والأمان من خلال اختيار خامات مناسب. 

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