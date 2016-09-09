5 نصائح لأختيار ستائر غرف المنزل

الستائر من أهم لمسات الديكور داخل المنزل، فالأختيار الفخم والصحيح لأنواع الستائر المختلفة يجعل المنزل مفعم وملئ بالمرح والحيوية، فتستطيع الستائر أن تخلق وتضيف لمسة من الفخامة والأناقة اذا تم اختيارها بطريقة صحيحة تناسب كل غرفة، لأنها تعتبر أكثر شئ في ديكور المنزل يلفت الأنتباه ويأتي في صدارة المنزل، لذلك نحن اليوم في هذا المقال نقدم مجموعة من النصائح التي ستساعدك على اختيار الستارة المناسبة لكل غرفة، فلكل غرفة الأساسيات الخاصة بها لأختيار الستارة المناسبة من حيث الخامات والتصميم.