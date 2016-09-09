5 نصائح لأختيار ستائر غرف المنزل

الستائر من أهم لمسات الديكور داخل المنزل، فالأختيار الفخم والصحيح لأنواع الستائر المختلفة يجعل المنزل مفعم وملئ بالمرح والحيوية، فتستطيع الستائر أن تخلق وتضيف لمسة من الفخامة والأناقة اذا تم اختيارها بطريقة صحيحة تناسب كل غرفة، لأنها تعتبر أكثر شئ في ديكور المنزل يلفت الأنتباه ويأتي في صدارة المنزل، لذلك نحن اليوم في هذا المقال نقدم مجموعة من النصائح التي ستساعدك على اختيار الستارة المناسبة لكل غرفة، فلكل غرفة الأساسيات الخاصة بها لأختيار الستارة المناسبة من حيث الخامات والتصميم.
من وجهة نظري أختيار الستارة المناسبة لغرفة المعيشة يعتبر من أكثر اختيارات الستائر للغرف تعقيداً، لان دائماً مرتبطة غرفة الجلوس والصالون باختيار ستائر من عدة طبقات، السميكة والخفيفة معاً، ضرورى جداً اختيار نوعية أقمشة تناسب ديكور وطراز الغرفة سواء اذا كان كلاسيكي أم عصري، لكن يجب دائماً أن نضع في الأعتبار عدم اختيار ستائر تستهلك كميات كبيرة من القماش خاصةً اذا كانت مساحة الغرفة صغيرة.
لا يفضل وضع ستائر كثيرة في غرفة السفرة ألا اذا كانت تحتوي علي أكثر من شباك أو بلكونة، ويفضل أن تكون خفيفة وبسيطة ولا تحتوى على ديكورات كثيرة، ويراعى دائماً أن تكون ستارة غرفة السفرة مرتفعة عن الأرض بعض الشئ.
أما اختيار ستائر غرفة النوم فيجب أن يكون بعناية خاصة، فيجب أن تكون الستائر داخل غرفة النوم تساعد على الأسترخاء والهدوء وتستطيع أن تحجب الضوء بطريقة جيدة أثناء النوم مع توفير مساحة الخصوصية أيضاً بشكل كافي، ويفضل أن تكون بسيطة وألوانها دافئة، وأن تكون متناسقة مع شكل ولون مفرش السرير حتى تستطيع أضافة لمسة من الأناقة والفخامة داخل الغرفة.
وفيما يخص غرفة المكتب واختيار الستارة المناسبة لها فيفضل أن تكون الستارة داخل غرفة المكتبة بسيطة وألوانها فاتحة وهادئة، وتسمح بمرور الضوء بطريقة كافية داخل الغرفة.
اذا كان هناك اتجاه معين في اختيار ستارة المطبخ فهذا الاتجاه ببساطة هو البساطة نفسها، فاختيار ستارة المطبخ تحديداً يجب ان تكون بسيطة، وخاماتها أيضاً مناسبة للمطبخ حتى لا تساعد لا قدر الله تحت أى ظرف على الأشتعال، فيجب ان تتحق البساطة في الذوق وأن تتماشي ألوانها مع لون المطبخ وديكوراته، والأمان من خلال اختيار خامات مناسب.
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