5 نصائح ديكورات لغرفة المعيشة الصغيرة

يجب الأهتمام بأستغلال المساحة الجيد للغرفة وملئها بالأثاث المناسب والمتناسق مع مساحتها، واذا كانت الغرفة صغيرة يفضل استخدام الأريكة الركنة على شكل حرف L فهى لا تحتاج إلى مساحة ويمكنك بذلك استغلال مساحة الغرفة بطريقة جيدة، كما يمكنك الأستعانة بطاولة القهوة الزجاجية فهى أكثر عملية.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 6 أسئلة يجب أن تسألها لإختيار السجادة المناسبة