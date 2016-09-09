5 نصائح ديكورات لغرفة المعيشة الصغيرة

اذا كانت مساحة المنزل صغيرة، فأنت حتماً تواجه مشكلة في تنسيق واختيار الديكور المناسب، خاصةً في غرفة المعيشة فهى تعتبر من اكثر الغرف داخل المنزل التي يستخدمها جميع أفراد الأسرة معاً، لذلك فهى تعتبر غرفة محورية داخل المنزل، ويجب أن تكون أنيقة ومتناسقة جداً، لذلك نقدم اليوم في هوميفاى مجموعة من الأفكار المختلفة التي ستساعدك على استغلال المساحة داخل غرفة المعيشة وأضافة الديكور المناسب لها.
الأضاءة عنصر مهم دائماً واستخدامها بطريقة صحيحة يضفى على الغرفة اناقة وجمال دائماً، لذلك احرص دائماً على اضافة المصابيح في اركان الغرفة والزوايا فهى تخلق جو من الدفئ والأناقة معاً.
عند اختيار ألوان جدران غرفة المعيشة يفضل أن يكون اللون الأساسي للغرفة من الألوان الدافئة كاللون البيج ودرجاته، أو على سبيل المثال يمكن اختيار ورق الحائط الطبيعى الذي يشبه البامبو، فهو يمتاز بقدرته الفائقة في امتصاص الرطوبة.
عند تصميم غرفة المعيشة يفضل أن تكون الألوان داخل الغرفة ألوان طبيعية، حتى تكون مريحة إلى حدً كبير للعين، كما يفضل المزج بين الألوان الهادئة معاً، كالأبيض، الأخضر والأزرق بدرجاته المختلفة.
الخشب والباركيه يعتبر من أكثر أنواع الأرضيات وأفضلها لغرفة المعيشة فهو يضفى اناقة لا مثيل لها على الغرفة، أما اذا كانت غرفة المعيشة غير منفصلة ومنفتحة على باقى المنزل، يمكنك في هذة الحالة الأستعانة بالبورسلين ، واختيار تصميم شكل مناسب يتناسب مع ديكور المنزل بالكامل والوانه.
يجب الأهتمام بأستغلال المساحة الجيد للغرفة وملئها بالأثاث المناسب والمتناسق مع مساحتها، واذا كانت الغرفة صغيرة يفضل استخدام الأريكة
الركنة على شكل حرف L فهى لا تحتاج إلى مساحة ويمكنك بذلك استغلال مساحة الغرفة بطريقة جيدة، كما يمكنك الأستعانة بطاولة القهوة الزجاجية فهى أكثر عملية.
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