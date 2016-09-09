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5 نصائح ديكورات لغرفة المعيشة الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
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اذا كانت مساحة المنزل صغيرة، فأنت حتماً تواجه مشكلة في تنسيق واختيار الديكور المناسب، خاصةً في غرفة المعيشة فهى تعتبر من اكثر الغرف داخل المنزل التي يستخدمها جميع أفراد الأسرة معاً، لذلك فهى تعتبر غرفة محورية داخل المنزل، ويجب أن تكون أنيقة ومتناسقة جداً، لذلك نقدم اليوم في هوميفاى مجموعة من الأفكار المختلفة التي ستساعدك على استغلال المساحة داخل غرفة المعيشة وأضافة الديكور المناسب لها.

1- الأضاءة والمصابيح

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

الأضاءة عنصر مهم دائماً واستخدامها بطريقة صحيحة يضفى على الغرفة اناقة وجمال دائماً، لذلك احرص دائماً على اضافة المصابيح في اركان الغرفة والزوايا فهى تخلق جو من الدفئ والأناقة معاً.

2- اختيار لون الجدران

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

عند اختيار ألوان جدران غرفة المعيشة يفضل أن يكون اللون الأساسي للغرفة من الألوان الدافئة كاللون البيج ودرجاته، أو على سبيل المثال يمكن اختيار ورق الحائط الطبيعى الذي يشبه البامبو، فهو يمتاز بقدرته الفائقة في امتصاص الرطوبة.

3- الألوان

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

عند تصميم غرفة المعيشة يفضل أن تكون الألوان داخل الغرفة ألوان طبيعية، حتى تكون مريحة إلى حدً كبير للعين، كما يفضل المزج بين الألوان الهادئة معاً، كالأبيض، الأخضر والأزرق بدرجاته المختلفة.

4- الباركيه من أفضل الأرضيات لغرفة المعيشة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

الخشب والباركيه يعتبر من أكثر أنواع الأرضيات وأفضلها لغرفة المعيشة فهو يضفى اناقة لا مثيل لها على الغرفة، أما اذا كانت غرفة المعيشة غير منفصلة ومنفتحة على باقى المنزل، يمكنك في هذة الحالة الأستعانة بالبورسلين ، واختيار تصميم شكل مناسب يتناسب مع ديكور المنزل بالكامل والوانه.

5- الاثاث المناسب

Décoration d'une pièce à vivre, Violaine Denis Violaine Denis غرفة المعيشة
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

يجب الأهتمام بأستغلال المساحة الجيد للغرفة وملئها بالأثاث المناسب والمتناسق مع مساحتها، واذا كانت الغرفة صغيرة يفضل استخدام الأريكة الركنة على شكل حرف L فهى لا تحتاج إلى مساحة ويمكنك بذلك استغلال مساحة الغرفة بطريقة جيدة، كما يمكنك الأستعانة بطاولة القهوة الزجاجية فهى أكثر عملية.

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