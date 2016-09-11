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6 طرق لتجعل ممرات بيتك مميزة جداً

ريم عوض ريم عوض
homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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الطرْقات والممرات هي مكان حيوي في المنزل ومع ذلك يتم تجاهلها بشكل كبير عند إضافة الديكورات وتزيين المنزل. إذا كان الممر بين الحمام وغرفة النوم فهو غالبًا ما يستخدم كمكان للغسيل فيوضع فيه الغسالة والمجفف والطاولة والمكواة إذا كانت المساحة تسمح لذلك؛ وبعض العائلات تحولها لمنطقة تخزين بإنشاء دولاب من السقف إلى الأرض. ولكن بغض النظر عن الاستخدامات التقليدية لها، فاستخدام هذه الممرات يجب أن يكون بحسب احتياج كل أسرة والمساحة الموجودة، وحسب أعمار ساكني المكان واهتماماتهم. لهذا نقدم لكم هذه الأفكار لتناسب ما تريد ولتحول طرقة منزلك لمكان ممتع وجذاب.

1- السجاد

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

غالبًا ما تستخدم الممرات بجانب باب المنزل كمكان لحفظ البلاطي والسترات عند الدخول للمنزل ومكان لخلع الأحذية لهذا يرى الكثير من الناس أن وضع سجادة في هذا المكان لهو إضاعة للمال ولا فاذدة حقيقية منه لأنها ستتسخ بسرعة. ولكن هذه الطرقة الرائعة تغير من نظرتنا لهذا الأمر بما أضفته من منظر رائع وجذاب خاصة إذا كانت الطرقة واسعة وتصل بين غرف عديدة. في هذا التصميم تم وضع سجادتين متشابهتين على خط واحد بسبب طول الطرقة وللحفاظ على تناسق الألوان والتصميم. أضاف المصمم أيضًا خزانة خشبية صغيرة وفي مقابلها كرسي للجلوس عند الخروج أو الدخول للمنزل ربما لخلع الأحذية أو كمكان للانتظار.

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2- مكتبة

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

إنشاء مكتبة في الطرقات التي تصل بين غرفتين فقط هي من أفضل الأفكار لاستغلال هذه المساحة. هذا النوع من الطرقات غالبًا ما يكون ضيقًا والمكتبات في أغلب الأحيان تكون أرففها مفتوحة وبلا أبواب مما يعني أن شيئًا لن يعيق حركتك عند المرور بها. هذه المكتبة المزدوجة على الناحيتين ستعطي لك فرصة تخزين عدد هائل من الكتب وستوفر لك أيضًا مساحة المكتبة التي كنت ستضيفها في الصالة أو غرفة المعيشة.

3- خزانة أحذية

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Minima' Contemporary hallway shoe storage with bench by Birex

homify
homify
homify

وضع خزانة أحذية في الطرقة التي في مدخل المنزل هي افضل فكرة لاستغلال هذه المساحة، هذا من شأنه أيضًا أن يحافظ على نظافة الشقة حيث سيكون هناك مكان لوضع حذائك في لحظة دخولك للمنزل بطريقة منظمة. هذا التصميم الإيطالي الكلاسيكي يحتوي على خزانة أخئية بمقابض خفية ومقعد مريح لارتداء وخلع الأخذية بسهولة وسرعة.

4- إطارات صور

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH E2 Architecture + Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
E2 Architecture + Interiors

E2 PAVILION ECO HOUSE, BLACKHEATH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

استغلال الطرقة في تعليق إطارات للصورعلى الحائط خاصة إذا كانت صور لك ولعائلتك ومغامراتكم هي فكرة مدهشة وفريدة من نوعها حقًا! فهل ستجعل كل من يدخل منزلك يقف أمامها للحظة لرؤية الصور المعلقة والذكريات العائلية الجميلة وستكون سببًا في إذابة الثلوج إذا كان الزائر يأتيك لأول مرة. يمكنك أيضًا استغلالها لوضع رسومات لأحد أفراد عائلتك الذي يمتلك موهبة الرسم أو حتى جوائز وشهادات حصلتم عليها. ستكون هذه المساحة بمثابة معرض صغير في منزلك.

5- مرآة

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro الممر الحديث، المدخل و الدرج
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

لماذا دائمًا ما تكون الطرقات مناطق مظلمة وكئيبة؟ حتى وإن لم يصلها الضوء هذا لا يعني أن نتجاهل طلائها بألوان جذابة ووضع المرايا لنظره سريعة قبل الخروج من المنزل ولإضفاء البهجة عليها ولا ننسى بالطبع التحف البسيطة والزهريات وربما مقعد لتبادل الحديث مع أحدهم أثناء انتظاره للخروج.

6- ورود ونباتات

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

هذه المساحة من المنزل هي أفضل مكان لمحبي الزهور والنباتات وبالأخض إذا كان يدخلها ضوء الشمس، إذا لم يكون الوضع كذلك ولا يمكنك أن تضعها في مكان مشمس من حين لآخر فربما تفكر في بعض النباتات المنزلية كنباتات الظل والتي لا تحتاج لضوء الشمس للاستمرار في الحياة. وإذا لم يكن هذا ممكنًا فيوجد الآن العديد من الورود والزهور الصناعية التي ابدو تماما مثل الطبيعي وستضفي منظرًا طبيعيًا وجذابًا على طرقة منزلك.

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