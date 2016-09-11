6 طرق لتجعل ممرات بيتك مميزة جداً

الطرْقات والممرات هي مكان حيوي في المنزل ومع ذلك يتم تجاهلها بشكل كبير عند إضافة الديكورات وتزيين المنزل. إذا كان الممر بين الحمام وغرفة النوم فهو غالبًا ما يستخدم كمكان للغسيل فيوضع فيه الغسالة والمجفف والطاولة والمكواة إذا كانت المساحة تسمح لذلك؛ وبعض العائلات تحولها لمنطقة تخزين بإنشاء دولاب من السقف إلى الأرض. ولكن بغض النظر عن الاستخدامات التقليدية لها، فاستخدام هذه الممرات يجب أن يكون بحسب احتياج كل أسرة والمساحة الموجودة، وحسب أعمار ساكني المكان واهتماماتهم. لهذا نقدم لكم هذه الأفكار لتناسب ما تريد ولتحول طرقة منزلك لمكان ممتع وجذاب.
غالبًا ما تستخدم الممرات بجانب باب المنزل كمكان لحفظ البلاطي والسترات عند الدخول للمنزل ومكان لخلع الأحذية لهذا يرى الكثير من الناس أن وضع سجادة في هذا المكان لهو إضاعة للمال ولا فاذدة حقيقية منه لأنها ستتسخ بسرعة. ولكن هذه الطرقة الرائعة تغير من نظرتنا لهذا الأمر بما أضفته من منظر رائع وجذاب خاصة إذا كانت الطرقة واسعة وتصل بين غرف عديدة. في هذا التصميم تم وضع سجادتين متشابهتين على خط واحد بسبب طول الطرقة وللحفاظ على تناسق الألوان والتصميم. أضاف المصمم أيضًا خزانة خشبية صغيرة وفي مقابلها كرسي للجلوس عند الخروج أو الدخول للمنزل ربما لخلع الأحذية أو كمكان للانتظار.
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إنشاء مكتبة في الطرقات التي تصل بين غرفتين فقط هي من أفضل الأفكار لاستغلال هذه المساحة. هذا النوع من الطرقات غالبًا ما يكون ضيقًا والمكتبات في أغلب الأحيان تكون أرففها مفتوحة وبلا أبواب مما يعني أن شيئًا لن يعيق حركتك عند المرور بها. هذه المكتبة المزدوجة على الناحيتين ستعطي لك فرصة تخزين عدد هائل من الكتب وستوفر لك أيضًا مساحة المكتبة التي كنت ستضيفها في الصالة أو غرفة المعيشة.
وضع خزانة أحذية في الطرقة التي في مدخل المنزل هي افضل فكرة لاستغلال هذه المساحة، هذا من شأنه أيضًا أن يحافظ على نظافة الشقة حيث سيكون هناك مكان لوضع حذائك في لحظة دخولك للمنزل بطريقة منظمة. هذا التصميم الإيطالي الكلاسيكي يحتوي على خزانة أخئية بمقابض خفية ومقعد مريح لارتداء وخلع الأخذية بسهولة وسرعة.
استغلال الطرقة في تعليق إطارات للصورعلى الحائط خاصة إذا كانت صور لك ولعائلتك ومغامراتكم هي فكرة مدهشة وفريدة من نوعها حقًا! فهل ستجعل كل من يدخل منزلك يقف أمامها للحظة لرؤية الصور المعلقة والذكريات العائلية الجميلة وستكون سببًا في إذابة الثلوج إذا كان الزائر يأتيك لأول مرة. يمكنك أيضًا استغلالها لوضع رسومات لأحد أفراد عائلتك الذي يمتلك موهبة الرسم أو حتى جوائز وشهادات حصلتم عليها. ستكون هذه المساحة بمثابة معرض صغير في منزلك.
لماذا دائمًا ما تكون الطرقات مناطق مظلمة وكئيبة؟ حتى وإن لم يصلها الضوء هذا لا يعني أن نتجاهل طلائها بألوان جذابة ووضع المرايا لنظره سريعة قبل الخروج من المنزل ولإضفاء البهجة عليها ولا ننسى بالطبع التحف البسيطة والزهريات وربما مقعد لتبادل الحديث مع أحدهم أثناء انتظاره للخروج.
هذه المساحة من المنزل هي أفضل مكان لمحبي الزهور والنباتات وبالأخض إذا كان يدخلها ضوء الشمس، إذا لم يكون الوضع كذلك ولا يمكنك أن تضعها في مكان مشمس من حين لآخر فربما تفكر في بعض النباتات المنزلية كنباتات الظل والتي لا تحتاج لضوء الشمس للاستمرار في الحياة. وإذا لم يكن هذا ممكنًا فيوجد الآن العديد من الورود والزهور الصناعية التي ابدو تماما مثل الطبيعي وستضفي منظرًا طبيعيًا وجذابًا على طرقة منزلك.