6 طرق لتجعل ممرات بيتك مميزة جداً

هذه المساحة من المنزل هي أفضل مكان لمحبي الزهور والنباتات وبالأخض إذا كان يدخلها ضوء الشمس، إذا لم يكون الوضع كذلك ولا يمكنك أن تضعها في مكان مشمس من حين لآخر فربما تفكر في بعض النباتات المنزلية كنباتات الظل والتي لا تحتاج لضوء الشمس للاستمرار في الحياة. وإذا لم يكن هذا ممكنًا فيوجد الآن العديد من الورود والزهور الصناعية التي ابدو تماما مثل الطبيعي وستضفي منظرًا طبيعيًا وجذابًا على طرقة منزلك.