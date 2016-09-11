7 أفكار لزراعة مدخل منزلك

مع غروب الشمس، تؤثر الإضاءة بشكل مذهل عند تركيب إضاءة مناسبة تبرز الديكور الرائع لحديقتك الأمامية، وأيضًا تشارك كعامل مهم للأمان لمن يدخل ويخرج من منزلك في وقت متأهر من الليل حتى لا يتعثر أثناء المشي في الحديقة. لن تصدق ما يمكن للإضاءة ان تفعله بحديقتك حتى تجربه بنفسك!