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7 أفكار لزراعة مدخل منزلك

ريم عوض ريم عوض
Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقديكورات واكسسوارات
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من قال أن إضافة بعض النباتات الطبيعية إلى مدخل المنزل غير مهمة؟ اهتمامك بمدخل منزلك يعكس ذوقك وما سيراه الزائر في الداخل. كما أن النباتات من العناصر التي تضفي البهجة وتشعر من يأتي إليك بالترحاب. لهذا جمعنا لكم ما سيجعلك تغير رأيك في حال. إليك 7 أفكار لزراعة  مدخل منزلك

1- تناسق التصميمات

homify منازل أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

الفناء الخارجي للمنزل هو الذي يعطي الانطباع الأول لأي شخص عند زيارتك لأول مرة. لهذا يجب على حديقتك الخارجية أن تكون متناسقة مع واجهة المنزل في تصميمها ومع تصميم المنزل الداخلي أيضًا حتى تتكامل التصميمات معًا لإنشاء تحفة معمارية.

2- قصاري الزرع

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

معظم ملاك المنازل الآن يطمحون لإضافة لمسة طبيعية من النباتات على منزلهم ولكن في نفس الوقت يكون سهلًا الاعتناء بها. هذه المعادلة يمكن أن تحدث عن طريق احتواء النباتات داخل قصاري الزرع باختيارات ألوانها وتصميماتها اللانهائية.

3- ورود وأزهار

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقديكورات واكسسوارات
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

 زراعة الورود والأزهار في مدخل المنزل تجعل البيت مرحّبًا لكل من بمر أمامه وتضفي البهجة على بيتك وتأتي بالروائح العطرة عندما تتفتح تلك الأزهار في الربيع. فكرة رائعة وتقليدية ولا تنتهي موضتها أبدًا!

4- حديقة الحصى

haus GTO, BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR منازل
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

هذه الحديقة المصتوعة من الحصى والأحجار هي الموضة الجديدة التي تنتشر الآن بسرعة خاصة مع انتشار نمط التصميم المينيمالي أو التبسيطي، وعلاوة على ذلك فهي تنتشر بسبب سهولة صيانتها والعناية بها. لهذا يفضل بعض الناس هذا الاختيار الذي يوفر عليهم جز العشب وسقاية النباتات وتكاليف الصيانة بشكل عام.

5- أحواض الزرع المرتفعة

Ampliacion Casa Tellez, Besana Studio Besana Studio منازل Grey
Besana Studio

Besana Studio
Besana Studio
Besana Studio

أحواض الزرع المرتفعة هي موضة كلاسيكية ومتجددة لا تنتهي أبدًا، خاصة مع صناعتها من الاسمنت الذي يمكن تغيير لونه وتصميمه بما يناسب المنازل الحداثية الجديدة.

6- الإضاءة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

مع غروب الشمس، تؤثر الإضاءة بشكل مذهل عند تركيب إضاءة مناسبة تبرز الديكور الرائع لحديقتك الأمامية، وأيضًا تشارك كعامل مهم للأمان لمن يدخل ويخرج من منزلك في وقت متأهر من الليل حتى لا يتعثر أثناء المشي في الحديقة. لن تصدق ما يمكن للإضاءة ان تفعله بحديقتك حتى تجربه بنفسك!

7- حديقة آسيوية

Die Anwendung japanischer Gartenkunst bei der Gestaltung von Gärten, japan-garten-kultur japan-garten-kultur حديقة
japan-garten-kultur

japan-garten-kultur
japan-garten-kultur
japan-garten-kultur

الحدائق اليابانية مشهورة في كل مكان بأشجارها الكثيقة والرائعة. هل تريد أن تضيف لمسة آسيوية لمنزلك؟ اصنع هذه الحديقة المذهلة وتأكد من الاستعانة بخبير لاختيار النباتات المناسبة والأحجار والتربة التي تلائم جو بلدك. ربما تريد أيضًا إضافة جسر صغير ‘ذا كانت المساحة تسمح أو برجولة وربما بعض المنحوتات. اقرأ أيضًا مبادئ الوابي سابي لمنزل سعيد

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