من قال أن إضافة بعض النباتات الطبيعية إلى مدخل المنزل غير مهمة؟ اهتمامك بمدخل منزلك يعكس ذوقك وما سيراه الزائر في الداخل. كما أن النباتات من العناصر التي تضفي البهجة وتشعر من يأتي إليك بالترحاب. لهذا جمعنا لكم ما سيجعلك تغير رأيك في حال. إليك 7 أفكار لزراعة مدخل منزلك
الفناء الخارجي للمنزل هو الذي يعطي الانطباع الأول لأي شخص عند زيارتك لأول مرة. لهذا يجب على حديقتك الخارجية أن تكون متناسقة مع واجهة المنزل في تصميمها ومع تصميم المنزل الداخلي أيضًا حتى تتكامل التصميمات معًا لإنشاء تحفة معمارية.
معظم ملاك المنازل الآن يطمحون لإضافة لمسة طبيعية من النباتات على منزلهم ولكن في نفس الوقت يكون سهلًا الاعتناء بها. هذه المعادلة يمكن أن تحدث عن طريق احتواء النباتات داخل قصاري الزرع باختيارات ألوانها وتصميماتها اللانهائية.
زراعة الورود والأزهار في مدخل المنزل تجعل البيت مرحّبًا لكل من بمر أمامه وتضفي البهجة على بيتك وتأتي بالروائح العطرة عندما تتفتح تلك الأزهار في الربيع. فكرة رائعة وتقليدية ولا تنتهي موضتها أبدًا!
هذه الحديقة المصتوعة من الحصى والأحجار هي الموضة الجديدة التي تنتشر الآن بسرعة خاصة مع انتشار نمط التصميم المينيمالي أو التبسيطي، وعلاوة على ذلك فهي تنتشر بسبب سهولة صيانتها والعناية بها. لهذا يفضل بعض الناس هذا الاختيار الذي يوفر عليهم جز العشب وسقاية النباتات وتكاليف الصيانة بشكل عام.
أحواض الزرع المرتفعة هي موضة كلاسيكية ومتجددة لا تنتهي أبدًا، خاصة مع صناعتها من الاسمنت الذي يمكن تغيير لونه وتصميمه بما يناسب المنازل الحداثية الجديدة.
مع غروب الشمس، تؤثر الإضاءة بشكل مذهل عند تركيب إضاءة مناسبة تبرز الديكور الرائع لحديقتك الأمامية، وأيضًا تشارك كعامل مهم للأمان لمن يدخل ويخرج من منزلك في وقت متأهر من الليل حتى لا يتعثر أثناء المشي في الحديقة. لن تصدق ما يمكن للإضاءة ان تفعله بحديقتك حتى تجربه بنفسك!
الحدائق اليابانية مشهورة في كل مكان بأشجارها الكثيقة والرائعة. هل تريد أن تضيف لمسة آسيوية لمنزلك؟ اصنع هذه الحديقة المذهلة وتأكد من الاستعانة بخبير لاختيار النباتات المناسبة والأحجار والتربة التي تلائم جو بلدك. ربما تريد أيضًا إضافة جسر صغير ‘ذا كانت المساحة تسمح أو برجولة وربما بعض المنحوتات. اقرأ أيضًا مبادئ الوابي سابي لمنزل سعيد