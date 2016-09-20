الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 مطابخ ريفية عنوان للجمال

منة اسماعيل منة اسماعيل
NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
Loading admin actions …

الوقوف للطهى في المطبخ يعتبر من المتع عند كثير من الناس فشغف طهى الطعام وتجربته أكبر بكثير من شغف تذوق هذا الطعام نفسه، لذلك يعتبر المطبخ من أكثر الأماكن أهمية داخل المنزل لدي الكثير، واذا كنت من عشاق طهى الطعام وتجد في ذلك متعة كبيرة، اذاً فالمطابخ البسيطة في تصميمها هي ما تبحث عنه في منزلك، ونحن اليوم في هوميفاي نقدم لك 5 أفكار لمطابخ على النمط الريفي البسيط جمعت بين الأناقة، الرقى والبساطة في تصميها.

1- المطبخ الريفي الخشبي

Vivienda en Vega de Selorio, RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS مطبخ
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS
RUBIO · BILBAO ARQUITECTOS

المزج بين الخشب والحجر في تصميم هذا المطبخ أضاف للمطبخ لمسة ريفية ممزوجة بالكلاسيكية، كما نري تم تصميم المطبخ بالكامل والأرضيات من الخشب، مع تصميم الجدران من الحجر الجيري الملون، مع اضافة بعض اللمسات البسيطة من الديكور اكتملت اللوحة الفنية والتصميم الريفي الأنيق لهذا المطبخ.

2- بساطة وكفي

Loft Tropical - Casa Cor 2014, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura مطبخ
Gisele Taranto Arquitetura

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

هذا المطبخ هو التعريف الصحيح لكلمة بساطة بكل ما تعنيه الكلمة، مطبخ على طراز الريفي الأنيق، كما نري تم تصميم السقف بالكامل من الخوص ليضفي لمسة ريفية بسيطة على المطبخ وعصرية في نفس الوقت، مع الأعتماد على بعض اكراسي من الخوص الملون أيضاً، لمسة الكراسي الملونة بالأخضر مع النباتات والزهور الخضراء داخل المطبخ أضافت مزيد من المرح والهدوء في تصميم المطبخ.

3- الرخام والأناقة

NOSTRE REALIZZAZIONI - cucine in muratura/taverne, SALM Caminetti SALM Caminetti مطبخ رخام
SALM Caminetti

SALM Caminetti
SALM Caminetti
SALM Caminetti

على عكس التصميم السابق للمطبخ الذى كان الخوص هو اللمسة الأساية في تصميمه، كان الرخام هو الأساس في تصميم هذا المطبخ بالكامل، لمسة الرخام الأنيقة في تصميم المطبخ كما نري خلقت الطابع الريفي مع لمسة من العصرية، ديكور وأثاث المطبخ بالكامل يمتاز بالبساطة والكلاسيكية الأنيقة معاً.

4- التفاصيل عندما تجتمع بأناقة

Casa JC - Cond. Retiro do Chalé, CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES مطبخ
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES
CAMILA FERREIRA ARQUITETURA E INTERIORES

تصميم هذا المطبخ اجتمعت بداخله كل التفاصيل لتخلق معاً هذة الروح من الأناقة والبساطة، على الرغم من أن مساحة هذا المطبخ صغيرة، ألا أن المصمم قام باستغلالها بطريقة أكثر من رائعة، الرخام كان اللمسة الأساسية لتصميم هذا المطبخ بالكامل بالأضافة إلى الأرضيات التى ساعدت على اكتمال تلك اللوحة الفنية الريفية البسيطة.

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata مطبخ
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

5- الفخامة بلمسة ريفية

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U مطبخ
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

أخر تصميم للمطابخ الريفية مختلف بعض الشئ، فيمكنك أضافة لمسة رومانسية للمطبخ الريفي فقط من خلال بعض اللمسات البسيطة في الديكور مثل هذا المطبخ الريفي التصميم فقط ببعض الستائر الدانتيل وبعض الديكور الأنيق، أصبحت تملك هذا المطبخ الرومانسي لقضاء أحلى أمسية عشاء.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:مطابخ الباربكيو وحفلات الشواء

9 غرف نوم كلاسيكية بلمسة ملكية
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك التصاميم الريفية للمطابخ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً