5 مطابخ ريفية عنوان للجمال

الوقوف للطهى في المطبخ يعتبر من المتع عند كثير من الناس فشغف طهى الطعام وتجربته أكبر بكثير من شغف تذوق هذا الطعام نفسه، لذلك يعتبر المطبخ من أكثر الأماكن أهمية داخل المنزل لدي الكثير، واذا كنت من عشاق طهى الطعام وتجد في ذلك متعة كبيرة، اذاً فالمطابخ البسيطة في تصميمها هي ما تبحث عنه في منزلك، ونحن اليوم في هوميفاي نقدم لك 5 أفكار لمطابخ على النمط الريفي البسيط جمعت بين الأناقة، الرقى والبساطة في تصميها.
المزج بين الخشب والحجر في تصميم هذا المطبخ أضاف للمطبخ لمسة ريفية ممزوجة بالكلاسيكية، كما نري تم تصميم المطبخ بالكامل والأرضيات من الخشب، مع تصميم الجدران من الحجر الجيري الملون، مع اضافة بعض اللمسات البسيطة من الديكور اكتملت اللوحة الفنية والتصميم الريفي الأنيق لهذا المطبخ.
هذا المطبخ هو التعريف الصحيح لكلمة بساطة بكل ما تعنيه الكلمة، مطبخ على طراز الريفي الأنيق، كما نري تم تصميم السقف بالكامل من الخوص ليضفي لمسة ريفية بسيطة على المطبخ وعصرية في نفس الوقت، مع الأعتماد على بعض اكراسي من الخوص الملون أيضاً، لمسة الكراسي الملونة بالأخضر مع النباتات والزهور الخضراء داخل المطبخ أضافت مزيد من المرح والهدوء في تصميم المطبخ.
على عكس التصميم السابق للمطبخ الذى كان الخوص هو اللمسة الأساية في تصميمه، كان الرخام هو الأساس في تصميم هذا المطبخ بالكامل، لمسة الرخام الأنيقة في تصميم المطبخ كما نري خلقت الطابع الريفي مع لمسة من العصرية، ديكور وأثاث المطبخ بالكامل يمتاز بالبساطة والكلاسيكية الأنيقة معاً.
تصميم هذا المطبخ اجتمعت بداخله كل التفاصيل لتخلق معاً هذة الروح من الأناقة والبساطة، على الرغم من أن مساحة هذا المطبخ صغيرة، ألا أن المصمم قام باستغلالها بطريقة أكثر من رائعة، الرخام كان اللمسة الأساسية لتصميم هذا المطبخ بالكامل بالأضافة إلى الأرضيات التى ساعدت على اكتمال تلك اللوحة الفنية الريفية البسيطة.
أخر تصميم للمطابخ الريفية مختلف بعض الشئ، فيمكنك أضافة لمسة رومانسية للمطبخ الريفي فقط من خلال بعض اللمسات البسيطة في الديكور مثل هذا المطبخ الريفي التصميم فقط ببعض الستائر الدانتيل وبعض الديكور الأنيق، أصبحت تملك هذا المطبخ الرومانسي لقضاء أحلى أمسية عشاء.
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