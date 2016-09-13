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10 أفكار لمطابخ المنازل الحديثة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مطبخ
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لقد جمعنا لكم مجموعة من الصور لمطابخ حديثة صممها خبراء هوميفاي، مصنوعة من مواد مختلفة مثل الجرانيت، الرخام، والخشب، يمكنك الاستعانة بها وتنفيذها لدى أقرب مصمم أو نجار لديك، دعنا نعرض لك 10 تصميمات  لمطابخ مختلفة وبألوان متعددة مثالية للمنازل الحديثة .  

1- مطبخ خشبي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الاعتماد على الخشب في مطبخك أمر قد يبدو لك تقليدي إلا أن تصميم هذا المطبخ معاصر جدًا، إضاءته الصناعية المتسلطة على منطقة العمل في المطبخ بالإضافة إلى النافذة جعلت المطبخ يبدو مشرق جدًا.

2 – نموذج U باللون البيج

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مساحة غرفة مطبخك كبيرة نوعًا ما وتريد أن تحصل على مساحة هادئة ومنسقة فهذا التصميم سيحقق لك ذلك، خزانات كثيرة يمكن أن تستوعب كافة الأغراض التي ستحتاجها في مطبخك الحديث، وفي نفس الوقت مساحة المطبخ لن تزدحم . 

3- أناقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عشاق الأناقة لا يمكنهم الاغفال عن سحر الأسود، وفي حالة أن مساحة مطبخك كبيرة فهذه فرصة ذهبية للحصول على هذا التصميم العصري جدًا لمطبخك. 

4 – إلى الفضاء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في حالة ميلك إلى البساطة يمكنك الاستعانة بهذا التصميم، هو بسيط وغيرمتكلف على الإطلاق الخزانات خشبية ولونها فاتح، عناصر الإضاءة الصناعية متسلطة على الموقد مباشرة حتى تضمن لك العمل في راحة، مساحة الفضاء في المطبخ جيدة فلا توجد قطع أثاث ضخمة أو ليس لها أهمية . 

5 – الجمع بين الألوان والمواد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

على الرغم من أن ألوان هذا التصميم متعددة إلا أنها متدرجة وتحمل طابع واحد بداية من اللون الكريمي إلى البني، فلا تشعر بأي إزعاج عند رؤيتك له، ولم يكن التعدد في الألوان فقط بل استخدمت مواد مختلفة في هذا التصميم، نرشح لك هذا التصميم إذا كنت تحب الجمع بين أشياء متعددة .

6 – الأناقة الكلاسيكية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لعشاق الأناقة الهادئة هذا التصميم مناسب جدًا لذوقهم، أناقة كلاسيكية هادئة تميز هذا التصميم الذي اعتمد على اللون البيج الفاتح والإضاءة الداخلية الهادئة وتوفير فضاء كبير في المطبخ. 

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7- تصميم دافيء على شكل حرف L

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في تصميم لمطبخك يضمن لك احتواء كافة الأجهزة الحديثة، هذا التصميم سيضمن لك مساحة لهذه الأجهزة بحيث تكون مدموجة داخل الخزانات فلا تستهلك مساحة إضافية، في النهاية هو تصميم لمحبي الشعور بالدفء في منزلهم فـالخشب البني قادر بسهولة على خلق هذا الشعور .

8 – مشرق وفريد

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

ما يميز هذا التصميم الإضاءة الساحرة واللمسة الأرجوانية التي اعتمد عليها المصمم، والتي جعلت غرفة المطبخ مشرقة بالإضافة إلى لون الخزانات الأبيض الذي أضاء المساحة كلها، إذا كنت ترغب في أن يصبح منزلك فريد من نوعه هذا المطيخ سيحقق لك ذلك . 

9 – مطبخ مثالي للمساحات الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أغلب المنازل الحديثة مساحتها محدودة نظرًا لارتفاع التكاليف، لذلك فأن الأتجاه السائد هذه الفترة هو تقسيم الغرف لمساحات محدودة، وهذا التصميم مثالي للمساحات الصغيرة، من خلال استغلال جدار واحد فقط من المطبخ لنصع عليه كل ما نحتاجه من أجهزة وحزانات وتوفير باقي مساحة الغرفة خالية أو وضع طاولة وكراسي لتناول الوجبات الخفيفة سريعًا.  

10 – مع جزيرة مركزية رائعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من سعداء الحظ الذين يمتلكون مطبخ مساحته كبيرة فهذه فرصة جيدة للحصول على منطقة عمل في منتصفه تنجز عليها كافة مهام الطهي  من غسل الخضروات وتقطيعها حتى آخر مرحلة . 

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