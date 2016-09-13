10 أفكار لمطابخ المنازل الحديثة

على الرغم من أن ألوان هذا التصميم متعددة إلا أنها متدرجة وتحمل طابع واحد بداية من اللون الكريمي إلى البني، فلا تشعر بأي إزعاج عند رؤيتك له، ولم يكن التعدد في الألوان فقط بل استخدمت مواد مختلفة في هذا التصميم، نرشح لك هذا التصميم إذا كنت تحب الجمع بين أشياء متعددة .