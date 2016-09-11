كيف تجعل مطبخك أجمل

حين تفكر في أهم ما يميز مطبخك، تجد أنها ليست دائما المساحة الكبيرة هى التى تمثل النقطة الاساسية فى جمال الديكور، حيث يمكن فى مساحة مطبخ صغيرة تصميم ديكور مميز ويكون كافى لاحتواء كل الادوات التى تستخدم فى المطبخ وتحقيق الوظيفة بشكل ناجح،ولا يكون التصميم الجيد فقط للمطابخ الكبيرة حيث ان كل ما تحتاج اليه فى تصميم ديكور لمطبخ رائع هو بعض الافكار البسيطة لتززين مطبخك سواء كان صغيرا أو كبيرا مطبخك حتى يصبح منظم ومرتب، وفى هذا المقال بعض الافكار البسيطة فى تزيين المطبخ وايضا بعض الحلول لمعالجة المساحة الصغيرة للمطبخ ..
استغلال كل ركن في المطبخ الصغير ليس الحل دائما ليصبح مرتب ومنظم، بل يمكن من خلال تزيين المطبخ بطريقة مبتكرة أن يبدو المطبخ اكثر اتساعا وهدوءا ويزيد الشعور بالراحة داخل المنزل ،وذلك كله من خلال استخدام دهانات أو سيراميك للجدران ذات الوان فاتحة وبها نقوشات بسيطة تربط بالوانها بين الوان الدواليب والرخام والارضية فى المطبخ ليصبح ديكور المطبخ منسجم ومميز، كما ينصح باستخدام أدوات للمطبخ حديثة حتى يظهر المطبخ بمظهر عصرى ويناسب الأذواق الحديثة..
فى كثير من الاحيان قد تحدث الفوضى في المطابخ الصغيرة بسبب عدم وجود اماكن كافية لتخزين ادوات المطبخ، ومن المفترض لكي يتم تخزين سليم لكل الادوات اللازمة للمطبخ ان يتوافر خزائن وادراج فى المطبخ يمكن من خلالها اعادة تنظيم ادوات المطبخ ، ولكن في المطبخ الصغيرة هذا الافتراض غير متاح لذا يجب الاستغناء عن الادوات الغير لازمة، ولضمان نظافة المطبخ بشكل دائم يجب مسح الخزانات من وقت لاخر ومسح الارضيات والرفوف وترتيب ادوات المطبخ بشكل ذكي حسب الاحتياج حتى يمكن إعادتها بسهولة دون إعادة الترتيب مرة أخرى..
دائما عندما تكون اضاءة الغرف قليلة وغير مناسبة يؤثر ذلك على حجم الغرفة فيظهر وكأنه صغير بينما يحدث العكس اذا كانت الاضاءة جيدة، نفس الامر فى المطبخ ذو المساحة الصغيرة، فالإذاءة لها مفعول السحر في الفراغات الصغيرة فإنها تزيد من المساحة البصرية للمكان وتعطى وجه مشرق، من الممكن إضافة أفكار جديدة للمطبخ في إضاءته من خلال توفير اضاءات خاصة للرفوف بجانب الاضاءة الرئيسية للمطبخ ،كما ظهر أشكال متعددة للمصابيح مما يتيح المجال أمامك لاختيار الشكل المناسب لتصميمك هذه الخطة أساسية في تزيين وتجميل أي فراغ..
يمكنك استخدام ادوات المطبخ لتزيينه فمثلا يمكنك تعليق بعض ادوات المطبخ مثل المقلاة باحجامها المختلفة فذلك يضيف ايضا لمسة تصميم عصرى للمطبخ بجانب ان ذلك يساعد فى سهولة الحصول على المقلاة المناسبة فى وقت تحضير الطعام بكل سهولة، من الممكن أيضا تعليق مجموعة من الكؤوس والمعالق الخشبية، بالإضافة لاختيار دواليب المطبح الحديثة التي تحمل معاها امكانيات واستعمالات متعددة..
قد تواجه مشكلة كبير في المطابخ صغيرة الحجم حيث أنها لا تملك المساحة المطلوبة لتخزين كل ادوات المطبخ، والحل لذلك هو استخدام الرفوف الجانبية وايضا فكرة التعليق كما في الفقرة السابقة تساعد على حل هذه المشكلة التى يمكن ان نستغل بها جدران المطبخ لكى يوضع عليها كل الادوات اللازمة للمطبخ ،ايضا يمكن تثبيت العلاقات الخاصة بالمعالق الكبيرة بالقرب من البوتاجاز اما العلاقات الخاصة بالسكاكين فيمكن تثبيتها بالقرب من الرخام لسهولة الحصول عليها اثناء تحضير الطعام وبالقرب من الدواليب .
عليك باستغلال أيضا بار المطبخ إن كان وجهته على غرفة المعيشة، اصنع من بار مطبخك مكتبة صغيرة مفتوحة وأنيقة… ستضيف لمسة جذابة ومبتكرة منزك.
أحيانا يمكن أن نلجأ إلى اختيار ألوان جريئة وجديدة لتجديد مطبخك، اختار دائما لونك المفضل ولا تتردد في ذلك وكما ترى في هذا التصميم اختيار اللون الوردي جعل التصميم إضافة رائعة لمنزلك ..
الأفكار للتزيين مطبخك لا تنتهي، قلي من المجهود والتفكير يجعل من مطبخك فراغ أجمل ومريح لمستخدمينه..
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