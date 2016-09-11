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كيف تجعل مطبخك أجمل

آية منير آية منير
Квартира для души, Polovets design studio Polovets design studio مطبخ
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حين تفكر في أهم ما يميز مطبخك، تجد أنها ليست دائما المساحة الكبيرة هى التى تمثل النقطة الاساسية فى جمال الديكور، حيث يمكن فى مساحة مطبخ صغيرة تصميم ديكور مميز ويكون كافى لاحتواء كل الادوات التى تستخدم فى المطبخ وتحقيق الوظيفة بشكل ناجح،ولا يكون التصميم الجيد فقط للمطابخ الكبيرة حيث ان كل ما تحتاج اليه فى تصميم ديكور لمطبخ رائع هو بعض الافكار البسيطة لتززين مطبخك سواء كان صغيرا أو كبيرا مطبخك حتى يصبح منظم ومرتب، وفى هذا المقال بعض الافكار البسيطة فى تزيين المطبخ وايضا بعض الحلول لمعالجة المساحة الصغيرة للمطبخ ..

مطبخ صغير ولكن ..

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ مطبخ
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

استغلال كل ركن في المطبخ الصغير ليس الحل دائما ليصبح مرتب ومنظم، بل يمكن من خلال تزيين المطبخ بطريقة مبتكرة أن يبدو المطبخ اكثر اتساعا وهدوءا ويزيد الشعور بالراحة داخل المنزل ،وذلك كله من خلال استخدام دهانات أو سيراميك للجدران ذات الوان فاتحة وبها نقوشات بسيطة تربط بالوانها بين الوان الدواليب والرخام والارضية فى المطبخ ليصبح ديكور المطبخ منسجم ومميز، كما ينصح باستخدام أدوات للمطبخ حديثة حتى يظهر المطبخ بمظهر عصرى ويناسب الأذواق الحديثة..

بلا فوضى..

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

فى كثير من الاحيان قد تحدث الفوضى في المطابخ الصغيرة بسبب عدم وجود اماكن كافية لتخزين ادوات المطبخ، ومن المفترض لكي يتم تخزين سليم لكل الادوات اللازمة للمطبخ ان يتوافر خزائن وادراج فى المطبخ يمكن من خلالها اعادة تنظيم ادوات المطبخ ، ولكن في المطبخ الصغيرة هذا الافتراض غير متاح لذا يجب الاستغناء عن الادوات الغير لازمة، ولضمان نظافة المطبخ بشكل دائم يجب مسح الخزانات من وقت لاخر ومسح الارضيات والرفوف وترتيب ادوات المطبخ بشكل ذكي حسب الاحتياج حتى يمكن إعادتها بسهولة دون إعادة الترتيب مرة أخرى..

إضاءة مميزة..

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

دائما عندما تكون اضاءة الغرف قليلة وغير مناسبة يؤثر ذلك على حجم الغرفة فيظهر وكأنه صغير بينما يحدث العكس اذا كانت الاضاءة جيدة، نفس الامر فى المطبخ ذو المساحة الصغيرة، فالإذاءة لها مفعول السحر في الفراغات الصغيرة فإنها تزيد من المساحة البصرية للمكان وتعطى وجه مشرق، من الممكن إضافة أفكار جديدة للمطبخ في إضاءته من خلال توفير اضاءات خاصة للرفوف بجانب الاضاءة الرئيسية للمطبخ ،كما ظهر أشكال متعددة للمصابيح مما يتيح المجال أمامك لاختيار الشكل المناسب لتصميمك هذه الخطة أساسية في تزيين وتجميل أي فراغ..

ادوات المطبخ .. قطع ديكورية

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 مطبخ
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

يمكنك استخدام ادوات المطبخ لتزيينه فمثلا يمكنك تعليق بعض ادوات المطبخ مثل المقلاة باحجامها المختلفة فذلك يضيف ايضا لمسة تصميم عصرى للمطبخ بجانب ان ذلك يساعد فى سهولة الحصول على المقلاة المناسبة فى وقت تحضير الطعام بكل سهولة، من الممكن أيضا تعليق مجموعة من الكؤوس والمعالق الخشبية، بالإضافة لاختيار دواليب المطبح الحديثة التي تحمل معاها امكانيات واستعمالات متعددة..

الرفوف هي الحل

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

قد تواجه مشكلة كبير في المطابخ صغيرة الحجم حيث أنها لا تملك المساحة المطلوبة لتخزين كل ادوات المطبخ، والحل لذلك هو استخدام الرفوف الجانبية وايضا فكرة التعليق كما في الفقرة السابقة تساعد على حل هذه المشكلة التى يمكن ان نستغل بها جدران المطبخ لكى يوضع عليها كل الادوات اللازمة للمطبخ ،ايضا يمكن تثبيت العلاقات الخاصة بالمعالق الكبيرة بالقرب من البوتاجاز اما العلاقات الخاصة بالسكاكين فيمكن تثبيتها بالقرب من الرخام لسهولة الحصول عليها اثناء تحضير الطعام وبالقرب من الدواليب .

مكتبة صغيرة ..

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

عليك باستغلال أيضا بار المطبخ إن كان وجهته على غرفة المعيشة، اصنع من بار مطبخك مكتبة صغيرة مفتوحة وأنيقة… ستضيف لمسة جذابة ومبتكرة منزك.

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ألوان جريئة..

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio مطبخ
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

أحيانا يمكن أن نلجأ إلى اختيار ألوان جريئة وجديدة لتجديد مطبخك، اختار دائما لونك المفضل ولا تتردد في ذلك وكما ترى في هذا التصميم اختيار اللون الوردي جعل التصميم إضافة رائعة لمنزلك ..

مطبخك أجمل ..

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الأفكار للتزيين مطبخك لا تنتهي، قلي من المجهود والتفكير يجعل من مطبخك فراغ أجمل ومريح لمستخدمينه..

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