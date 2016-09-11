كيف تجعل مطبخك أجمل

حين تفكر في أهم ما يميز مطبخك، تجد أنها ليست دائما المساحة الكبيرة هى التى تمثل النقطة الاساسية فى جمال الديكور، حيث يمكن فى مساحة مطبخ صغيرة تصميم ديكور مميز ويكون كافى لاحتواء كل الادوات التى تستخدم فى المطبخ وتحقيق الوظيفة بشكل ناجح،ولا يكون التصميم الجيد فقط للمطابخ الكبيرة حيث ان كل ما تحتاج اليه فى تصميم ديكور لمطبخ رائع هو بعض الافكار البسيطة لتززين مطبخك سواء كان صغيرا أو كبيرا مطبخك حتى يصبح منظم ومرتب، وفى هذا المقال بعض الافكار البسيطة فى تزيين المطبخ وايضا بعض الحلول لمعالجة المساحة الصغيرة للمطبخ ..