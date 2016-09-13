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20 حديقة صغيرة مميزة لمدخل المنزل

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residência T.C, Zani.arquitetura Zani.arquitetura منازل
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واجهة منزلنا هي عنوانه مع الغرباء، ولهذا يجب أن نوليها اهتمامنا مثلما نولي اهتمامنا للغرف حتى نترك انطباعًا جيدًا لديهم، ويمكنك فعل ذلك بوضع باب أنيق أو حديقة جذابة، والحدائق الأمامية هي أفضل شيء يمكن أن نرحب به بضيوفنا، فـعند مرورهم بها سيحصلوا على قدر من السكينة والهدوء قبل دخولهم المنزل.

تحتاج فقط لتربة ونباتات وماء بالإضافة إلى مساحة صغيرة  ستجد في هذا الموضوع  20 فكرة لحديقة أمامية صغيرة لمنزلك سمكنك أنتختار من بينهم الأنسب لك، دعنا نعرضهم عليك بالتفصيل.

1- شجيرات صغيرة

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

منطقة خضراء صغيرة مصممة بطريقة بسيطة وجذابة من خلال بعض الشجيرات الدائرية الصغيرة مع لمسة إضاءة سحرية . 

2 – لمسة فنية

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

تزيين الحديثة هو أمر بسيط للغاية هو فقط محاولة لإبرازجمال  شيء جميل بطبيعته، مجموعة من النباتات البسيطة فقط قادرة على جعل الحديقة جذابة جدًا دون بذل الكثير من الجهد . 

3 – ترحيب حار

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN منازل
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

أفضل طريقة للترحيب بضيوفك هي استخدام الزهور الملونة حتى وإن كانت المساحة صغيرة جدًا، كما نرى من خلال هذه الصورة مجموعة الزهور الملونة المحاطة بالحجارة الملساء . 

4 – مع الكنز الخفي

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مهما كانت مساحة حديقتك صغيرة جدًا، يمكنك مفاجأة الجميع ولفت انتباههم، ويمكنك جعلها محور اهتمام ضيوفك .  

5 – مستويات

Elevation D-Max Photography منازل
D-Max Photography

Elevation

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

عندما نريد الحصول على منزل كبير في مساحة صغيرة فأن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو بناء المنزل على مستويات متعددة، وكذلك ستكون حديقته.   

6 – شيء كلاسيكي

Old post office created into a luxury living space A1 Lofts and Extensions منازل
A1 Lofts and Extensions

Old post office created into a luxury living space

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

على الرغم من مرور السنوات ألا أن الكلاسيكية تضمن لك الجمال دائمًا، فقط أنت بحاجة إلى بعض الشجيرات لتحيط شجرة كبيرة نسبيًا وسياج خشبي يحيط بهما، ولكن في أجزاء صغيرة .  

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7 – التوازن المثالي

N14, aaestudio aaestudio منازل
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

المساحة الكبيرة ليست ضرورية لخلق منطقة جميلة لكن الضروري هو أن نركز جهدنا في المساحة المتاحة أمامنا حتى وإن كانت هذه المساحة متر واحد، في هذا التصميم جمع بين الأسطح البيضاء والحجارة والخشب، وفتح المصمم باب صغير لإنشاء جسر بين الرصيف والمدخل، وكأنها قلعة من قلاع القرون الوسطى .

8 – أملأ نفسك بالعطور

TERRAZZO IN PIETRA SERENA, RASPANTI PIETRA SERENA SRL RASPANTI PIETRA SERENA SRL منازل حجر Grey
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

جمال النباتات لايكمن فقط في ألوانها أو أشكالها، فهناك جمال لا يمكن أن نراه لكن يأسرنا برائحته المميزة، ولا يوجد أفضل من أن يحصل ضيوفنا على مزيد من الهواء النقي المعطر بروائح الزهور.  

9 – طراز بلدي

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS منازل
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

إذا كنت ترغب في حديقة على الطراز الريفي وجمال الحقول تحتاج فقط لزرع بعض البذور والمياه لترعاها، وستبدو لك الحديقة لطيفة جدًا . 

10- رومانسية

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

من خلال حديقة صغيرة بجانب سلم منزلك تحتوي على بعض الورود وأشجار البابونج والصنوبر يمكنك أن تبدأ يومك برومانسية مع هذا التصميم. 

11- أدراج

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

عندما يكون لدينا مساحة صغيرة يمكننا الاستعانة بهذا التصميم المزدوج للحديقة، بحيث يكون الخشب بمثابة خلفية لهذه النباتات . 

12- خيار آخر من الأدراج لكن هذه المرة من الخشب

RESIDÊNCIA PÁTIO ARUANA, Coletivo de Arquitetos Coletivo de Arquitetos منازل
Coletivo de Arquitetos

Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos
Coletivo de Arquitetos

13 – الجمال في الفوضى

Woonhuis Pantekoek, Groeneweg Van der Meijden Architecten Groeneweg Van der Meijden Architecten منازل
Groeneweg Van der Meijden Architecten

Groeneweg Van der Meijden Architecten
Groeneweg Van der Meijden Architecten
Groeneweg Van der Meijden Architecten

كما ذكرنا بالسابق أن جمال النباتات الطبيعية ليس من الضروري أن ينبع من تنسيقها، يمكنك أن تحصل على حديقة فريدة من نوعها من خلال بعض النباتات البرية والأعشاب وسيكون مظهرها طبيعي جدًا . 

14 – الغطاء النباتي على الحائط

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos منازل
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

ليس من الضروري أن تكن الحدائق مصممة على الأرض، الجدران الخاصة بمدخل المنزل يمكن أن تستوعب بعض النباتات . 

15 – الطراز الشرقي

Jardin japones con Niwaki, Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo حديقة Zen
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo
Jardines Japoneses -- Estudio de Paisajismo

لا يوجد أفضل من الترحيب بضيوفك بحديقة على الطراز الشرقي، كل ما عليك أن ترعى الزهور والنبانات المنسقة جدًا بطريقة لا تضايق الضيوف أثناء عبورهم بجوارها ويمكنك أيضًا تزويدها بنافورة صغيرة لريها .

16 – خذها إلى مستوى آخر

Courtyard Garden, Dawn Isaac Garden Design Dawn Isaac Garden Design حديقة
Dawn Isaac Garden Design

Courtyard Garden

Dawn Isaac Garden Design
Dawn Isaac Garden Design
Dawn Isaac Garden Design

في هذا الاقتراح ينصحك الخبراء بأن تصميم حديقة منزلك في مستوى أعلى ويساعدك  ذلك على أن تغطي مدخل المنزل  لمنع الحشرات. 

17 – لا تنس الزهور

giardini mediterranei, italiagiardini italiagiardini حديقة
italiagiardini

italiagiardini
italiagiardini
italiagiardini

يمكننا أن نخلق جو مريح جدًا في الحديقة بنشر الزهور الملونة بألوانها المختلفة نظام متدرج حتى تعطي في النهاية شكل جميل . 

18 – طريقة باردة

Casa 26, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design منازل
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

أنائان وشجيرات صغيرة ومسار من الأسمنت كافية جدًا لتصميم حديقة كواجهة لمنزلك . 

19 – حديقة عمودية

Entrance to SER.MI.G Chapel, Comoglio Architetti Comoglio Architetti حديقة
Comoglio Architetti

Entrance to SER.MI.G Chapel

Comoglio Architetti
Comoglio Architetti
Comoglio Architetti

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة جدًا لماذا لا تلجأ لتصميم الحديقة بشكل عمودي؟، لن تستهلك سنتيمتر واحد من مساحة منزلك .  

20 – على سبيل الكمال

Residência T.C, Zani.arquitetura Zani.arquitetura منازل
Zani.arquitetura

Zani.arquitetura
Zani.arquitetura
Zani.arquitetura

إذا كنت تريد السيطرة على كل شيء وتستريح بمجرد أن ترى كل شيء كامل حولك، فهذا التصميم المنسق للحديقة يحقق لك ما تريده من خلال تقسيمها لخطوط مستقيمة وأشكال هندسية واضحة المعالم. 

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