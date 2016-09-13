20 حديقة صغيرة مميزة لمدخل المنزل

واجهة منزلنا هي عنوانه مع الغرباء، ولهذا يجب أن نوليها اهتمامنا مثلما نولي اهتمامنا للغرف حتى نترك انطباعًا جيدًا لديهم، ويمكنك فعل ذلك بوضع باب أنيق أو حديقة جذابة، والحدائق الأمامية هي أفضل شيء يمكن أن نرحب به بضيوفنا، فـعند مرورهم بها سيحصلوا على قدر من السكينة والهدوء قبل دخولهم المنزل.
تحتاج فقط لتربة ونباتات وماء بالإضافة إلى مساحة صغيرة ستجد في هذا الموضوع 20 فكرة لحديقة أمامية صغيرة لمنزلك سمكنك أنتختار من بينهم الأنسب لك، دعنا نعرضهم عليك بالتفصيل.
منطقة خضراء صغيرة مصممة بطريقة بسيطة وجذابة من خلال بعض الشجيرات الدائرية الصغيرة مع لمسة إضاءة سحرية .
تزيين الحديثة هو أمر بسيط للغاية هو فقط محاولة لإبرازجمال شيء جميل بطبيعته، مجموعة من النباتات البسيطة فقط قادرة على جعل الحديقة جذابة جدًا دون بذل الكثير من الجهد .
أفضل طريقة للترحيب بضيوفك هي استخدام الزهور الملونة حتى وإن كانت المساحة صغيرة جدًا، كما نرى من خلال هذه الصورة مجموعة الزهور الملونة المحاطة بالحجارة الملساء .
مهما كانت مساحة حديقتك صغيرة جدًا، يمكنك مفاجأة الجميع ولفت انتباههم، ويمكنك جعلها محور اهتمام ضيوفك .
عندما نريد الحصول على منزل كبير في مساحة صغيرة فأن الحل الوحيد لتحقيق ذلك هو بناء المنزل على مستويات متعددة، وكذلك ستكون حديقته.
على الرغم من مرور السنوات ألا أن الكلاسيكية تضمن لك الجمال دائمًا، فقط أنت بحاجة إلى بعض الشجيرات لتحيط شجرة كبيرة نسبيًا وسياج خشبي يحيط بهما، ولكن في أجزاء صغيرة .
المساحة الكبيرة ليست ضرورية لخلق منطقة جميلة لكن الضروري هو أن نركز جهدنا في المساحة المتاحة أمامنا حتى وإن كانت هذه المساحة متر واحد، في هذا التصميم جمع بين الأسطح البيضاء والحجارة والخشب، وفتح المصمم باب صغير لإنشاء جسر بين الرصيف والمدخل، وكأنها قلعة من قلاع القرون الوسطى .
جمال النباتات لايكمن فقط في ألوانها أو أشكالها، فهناك جمال لا يمكن أن نراه لكن يأسرنا برائحته المميزة، ولا يوجد أفضل من أن يحصل ضيوفنا على مزيد من الهواء النقي المعطر بروائح الزهور.
إذا كنت ترغب في حديقة على الطراز الريفي وجمال الحقول تحتاج فقط لزرع بعض البذور والمياه لترعاها، وستبدو لك الحديقة لطيفة جدًا .
من خلال حديقة صغيرة بجانب سلم منزلك تحتوي على بعض الورود وأشجار البابونج والصنوبر يمكنك أن تبدأ يومك برومانسية مع هذا التصميم.
عندما يكون لدينا مساحة صغيرة يمكننا الاستعانة بهذا التصميم المزدوج للحديقة، بحيث يكون الخشب بمثابة خلفية لهذه النباتات .
كما ذكرنا بالسابق أن جمال النباتات الطبيعية ليس من الضروري أن ينبع من تنسيقها، يمكنك أن تحصل على حديقة فريدة من نوعها من خلال بعض النباتات البرية والأعشاب وسيكون مظهرها طبيعي جدًا .
ليس من الضروري أن تكن الحدائق مصممة على الأرض، الجدران الخاصة بمدخل المنزل يمكن أن تستوعب بعض النباتات .
لا يوجد أفضل من الترحيب بضيوفك بحديقة على الطراز الشرقي، كل ما عليك أن ترعى الزهور والنبانات المنسقة جدًا بطريقة لا تضايق الضيوف أثناء عبورهم بجوارها ويمكنك أيضًا تزويدها بنافورة صغيرة لريها .
في هذا الاقتراح ينصحك الخبراء بأن تصميم حديقة منزلك في مستوى أعلى ويساعدك ذلك على أن تغطي مدخل المنزل لمنع الحشرات.
يمكننا أن نخلق جو مريح جدًا في الحديقة بنشر الزهور الملونة بألوانها المختلفة نظام متدرج حتى تعطي في النهاية شكل جميل .
أنائان وشجيرات صغيرة ومسار من الأسمنت كافية جدًا لتصميم حديقة كواجهة لمنزلك .
إذا كانت مساحة منزلك صغيرة جدًا لماذا لا تلجأ لتصميم الحديقة بشكل عمودي؟، لن تستهلك سنتيمتر واحد من مساحة منزلك .
إذا كنت تريد السيطرة على كل شيء وتستريح بمجرد أن ترى كل شيء كامل حولك، فهذا التصميم المنسق للحديقة يحقق لك ما تريده من خلال تقسيمها لخطوط مستقيمة وأشكال هندسية واضحة المعالم.
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