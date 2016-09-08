بالرخام الديكور أحلى

يعتبر الشكل الرخامي المتناثر العروق و التعرجات من أجمل الأشكال التي يمكن أن تزين جداراً أو أرضية في بيتنا، و نحن نستخدم الديكور الرخامي في المكان المراد تفخيمه و إظهاره بشكل أكثر جودة في محيط الغرفة ، لذا سنسرد لكم عدداً من الأشكال التي يمكن استخدام فيها الشكل الرخامي سواء بالعنصر ( بمادة الرخام نفسها ) أو بالترخيم ( عن طريق التشكيل بمواد طلائية أخرى) في عدد من النماذج الرائعة
تعتبر الاستخدامات الرخامية في غرفة المعيشة محدود بقدر كبير إذا ما قورنت باستخداماتها في المطابخ أو في الحمام أو حتى في الواجهات الخارجية للمنازل و هنا نعرض عليكم بعض اللمسات الجميلة لديكور رخامي في غرفة المعيشة ، حيث نلاحظ الحائط الرئيسي خلف الأريكة الرئيسية من الرخام و النقوش الرخامية تظهر فيه بوضوح، و مسألة اختيار اللون ترجع بشكل أساسي لك، حيث يمكنك اختيار لون معاكس للون الغرفة بالكامل أو يتماشى معه
يعتبر الرخام من أيقونات الديكور في الاستقبال الرسمي في المكاتب و الشركات أو أي مكان يوجد به معاملات رسمية، نلاحظ هنا استخدام الرخام في النصف العلوي من الجدار الرئيسي بالمكتب، حيث اختير اللون الخاص بالرخام من ذات لون الكراسي ، و تم اختيار التعرجات الأعرض و الأكثر تداخلاً للسماح بتدرج أكثر من لون، فلو كنت تريد استخدام أكثر من درجة لون في الرخام استخدم التعريقات الأعرض .
يمكن أن نستخدم الرخام بشكله في الحمام سواء من مادة الرخام أو بالطلاء على الجدران ، فهو لا غنى عنه في ديكور الحمام و يعطي شكلاً رائعاً عند سقوط الضوء عليه، حيث يساعد الرخام في إظهار المساحات الأصغر من الحمامات بشكل راقي ، يمكنك اختيار جداراً في حماماً ليكون من الرخام سواء مادة أو لوناً .
هناك طرقاً أكثر اتساعاً في الاستخدام الرائع للرخام في ديكور الحمام ففي هذا النموذج نلاحظ أن الحمام في كل ركن منه جزء من رخاميات ديكورية رائعة الجمال سواء في التعرقات أو التداخلات أو الصفاء الروحي الذي تنقله لعيوننا، لو كانت مساحة حمامك كبيرة و مريحة يمكنك استخدام هذا النموذج في استخدام الرخام، سواء في الأرضيات أو أسوار البانيو أو الجدران ، يمكن استيعاض الرخام بالسيراميك بالطبع و لكن يحمل نفس النقشة الرخامية حتى لا يفرق بينهم ..
يمكن أن يتعذر علينا استخدام الرخام بهيئته و عنصره لأكثر من سبب سواء مادي أو هندسي، لذا ابتكر الإبداع التصميمي الطلاء بالترخيم و هي من مميزات الطراز الحداثي في الطلاء بشكل كبير ينتشر في الغرف المعيشية المغلقة و الواسعة أيضاً، و تظهر الشكل الرخامي للحائط بمجرد الطلاء بطريقة معينة و هي تعرف باسم الترخيم في مصر.
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من أشهر و أثبت الاستخدامات للرخام في ديكور المنزل هي رخامة المطبخ – في لغة المصريين – حيث لا يوجد عنها غنى في المطبخ حول الحوض لأنها تعتبر المكان الطبيعي و المثالي لتحضير الطعام و الشراب و غسل الأطباق، فهي لها جانب عملي كبير و لها أيضاً جانب ديكوري أصيل، حيث اختيار لون قطعة الرخام التي توضع حول الحوض يخضع لضوابط في اللون و الحجم و الارتفاع، فمثلاً لا يوجد رخام للمطبخ أو رف رخامي يرتفع أكثر من طول الغسالة كمسافة ثابته في معظم المطابخ تقريباً، اما اللون فيختلف باختلاف الخزانات و الجدران و الأرضيات و ذوقك الشخصي، أما المساحة الخاصة بها فتخضع لمساحة الحوض و المطبخ الكلية .
لو كنت تريد خصوصية أكبر لجدار معين عن باقي الجدران في الغرفة يميزه و يظهره بشكل أقوى يمكنك اللجوء للديكور الرخامي ، عن طريق تخصيص الجدار المقابل للباب مثلاً في المدخل الرئيسي للمنزل أو كمثل ذلك النموذج تخصيص الجدار الأطول في الحمام لتصميمه بشكل رخامي جميل أنطق إبداع الحمام بشكل استثنائي و هو ما يظهر بدرجات العروق الرخامية التي تلخص كل الألوان المستخدمة في الحمام ..
مدخل البيت دائماً ما يحتاج للرخام لتفخيمه و إظهاره بشكل مميز عن باقي المنزل، يمكن استخدام الرخام الأنيق في الأرضيات و يمكن استخدام شكل الرخام في البورسلين لو تعذر تركيب الرخام ذاته، و سيعطي مظهراً مقارباً جداً للرخام الحقيقي ، و يراعى أن نختار الشكل الإجمالي للنقوش الرخامية بما يتماشى مع الشكل العام لألوان و جدران و سقف المدخل و القطع الأثاثية و الأبواب الموجودة في محيطه .