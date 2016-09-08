بالرخام الديكور أحلى

من أشهر و أثبت الاستخدامات للرخام في ديكور المنزل هي رخامة المطبخ – في لغة المصريين – حيث لا يوجد عنها غنى في المطبخ حول الحوض لأنها تعتبر المكان الطبيعي و المثالي لتحضير الطعام و الشراب و غسل الأطباق، فهي لها جانب عملي كبير و لها أيضاً جانب ديكوري أصيل، حيث اختيار لون قطعة الرخام التي توضع حول الحوض يخضع لضوابط في اللون و الحجم و الارتفاع، فمثلاً لا يوجد رخام للمطبخ أو رف رخامي يرتفع أكثر من طول الغسالة كمسافة ثابته في معظم المطابخ تقريباً، اما اللون فيختلف باختلاف الخزانات و الجدران و الأرضيات و ذوقك الشخصي، أما المساحة الخاصة بها فتخضع لمساحة الحوض و المطبخ الكلية .