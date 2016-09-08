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بالرخام الديكور أحلى

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify جدران
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يعتبر الشكل الرخامي المتناثر العروق و التعرجات من أجمل الأشكال التي يمكن أن تزين جداراً أو أرضية في بيتنا، و نحن نستخدم الديكور الرخامي في المكان المراد تفخيمه و إظهاره بشكل أكثر جودة في محيط الغرفة ، لذا سنسرد لكم عدداً من الأشكال التي يمكن استخدام فيها الشكل الرخامي سواء بالعنصر ( بمادة الرخام نفسها ) أو بالترخيم ( عن طريق التشكيل بمواد طلائية أخرى) في عدد من النماذج الرائعة 

في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تعتبر الاستخدامات الرخامية في غرفة المعيشة محدود بقدر كبير إذا ما قورنت باستخداماتها في المطابخ أو في الحمام أو حتى في الواجهات الخارجية للمنازل و هنا نعرض عليكم بعض اللمسات الجميلة لديكور رخامي في غرفة المعيشة ، حيث نلاحظ الحائط الرئيسي خلف الأريكة الرئيسية من الرخام و النقوش الرخامية تظهر فيه بوضوح، و مسألة اختيار اللون ترجع بشكل أساسي لك، حيث يمكنك اختيار لون معاكس للون الغرفة بالكامل أو يتماشى معه

في الاستقبال الرسمي

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يعتبر الرخام من أيقونات الديكور في الاستقبال الرسمي في المكاتب و الشركات أو أي مكان يوجد به معاملات رسمية، نلاحظ هنا استخدام الرخام في النصف العلوي من الجدار الرئيسي بالمكتب، حيث اختير اللون الخاص بالرخام من ذات لون الكراسي ، و تم اختيار التعرجات الأعرض و الأكثر تداخلاً للسماح بتدرج أكثر من لون، فلو كنت تريد استخدام أكثر من درجة لون في الرخام استخدم التعريقات الأعرض .

الرخاميات في الحمام

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

يمكن أن نستخدم الرخام بشكله في الحمام سواء من مادة الرخام أو بالطلاء على الجدران ، فهو لا غنى عنه في ديكور الحمام و يعطي شكلاً رائعاً عند سقوط الضوء عليه، حيث يساعد الرخام في إظهار المساحات الأصغر من الحمامات بشكل راقي ، يمكنك اختيار جداراً في حماماً ليكون من الرخام سواء مادة أو لوناً .

حمام رخامي

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة نوم
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

هناك طرقاً أكثر اتساعاً في الاستخدام الرائع للرخام في ديكور الحمام ففي هذا النموذج نلاحظ أن الحمام في كل ركن منه جزء من رخاميات ديكورية رائعة الجمال سواء في التعرقات أو التداخلات أو الصفاء الروحي الذي تنقله لعيوننا، لو كانت مساحة حمامك كبيرة و مريحة يمكنك استخدام هذا النموذج في استخدام الرخام، سواء في الأرضيات أو أسوار البانيو أو الجدران ، يمكن استيعاض الرخام بالسيراميك بالطبع و لكن يحمل نفس النقشة الرخامية حتى لا يفرق بينهم ..

Baños by Brukman Chechik Arquitectos, LIVE IN LIVE IN حمام
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

الترخيم بالدهانات

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

يمكن أن يتعذر علينا استخدام الرخام بهيئته و عنصره لأكثر من سبب سواء مادي أو هندسي، لذا ابتكر الإبداع التصميمي الطلاء بالترخيم و هي من مميزات الطراز الحداثي في الطلاء بشكل كبير ينتشر في الغرف المعيشية المغلقة و الواسعة أيضاً، و تظهر الشكل الرخامي للحائط بمجرد الطلاء بطريقة معينة و هي تعرف باسم الترخيم في مصر.

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رخام المطبخ

homify جدران رخام
homify

homify
homify
homify

من أشهر و أثبت الاستخدامات للرخام في ديكور المنزل  هي رخامة المطبخ – في لغة المصريين – حيث لا يوجد عنها غنى في المطبخ حول الحوض لأنها تعتبر المكان الطبيعي و المثالي لتحضير الطعام و الشراب و غسل الأطباق، فهي لها جانب عملي كبير و لها أيضاً جانب ديكوري أصيل، حيث اختيار لون قطعة الرخام التي توضع حول الحوض يخضع لضوابط في اللون و الحجم و الارتفاع، فمثلاً لا يوجد رخام للمطبخ أو رف رخامي يرتفع أكثر من طول الغسالة كمسافة ثابته في معظم المطابخ تقريباً، اما اللون فيختلف باختلاف الخزانات و الجدران و الأرضيات و ذوقك الشخصي، أما المساحة الخاصة بها فتخضع لمساحة الحوض و المطبخ الكلية .

الرخام لجدار واحد

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

لو كنت تريد خصوصية أكبر لجدار معين عن باقي الجدران في الغرفة  يميزه و يظهره بشكل أقوى يمكنك اللجوء للديكور الرخامي ، عن طريق تخصيص الجدار المقابل للباب مثلاً في المدخل الرئيسي للمنزل أو كمثل ذلك النموذج تخصيص الجدار الأطول في الحمام لتصميمه بشكل رخامي جميل أنطق إبداع الحمام بشكل استثنائي و هو ما يظهر بدرجات العروق الرخامية التي تلخص كل الألوان المستخدمة في الحمام ..

ترخيم الأرضيات

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

مدخل البيت دائماً ما يحتاج للرخام لتفخيمه و إظهاره بشكل مميز عن باقي المنزل، يمكن استخدام الرخام الأنيق في الأرضيات و يمكن استخدام شكل الرخام في البورسلين لو تعذر تركيب الرخام ذاته، و سيعطي مظهراً مقارباً جداً للرخام الحقيقي ، و يراعى أن نختار الشكل الإجمالي للنقوش الرخامية بما يتماشى مع الشكل العام لألوان و جدران و سقف المدخل و القطع الأثاثية و الأبواب الموجودة في محيطه .

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الرخام أجمل الديكور

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