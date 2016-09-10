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10 نصائح لجعل مطبخك حيوي ورائع

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
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إذا كنت منن يحبون زراعة النباتات وتفضل أن تكون الطبيعة الخضراء من حولك بكل مكان، فهذا هو كتاب الأفكار المثالي لك.

فبجانب أن النباتات كائنات رقيقة ومن اللطيف أن ترعاها وترى التغييرات التي تطرأ عليها مع نموها فهى مصدر رائع لتزيين وتجميل منازلنا بلمساتنا الخاصة.

وبما أن المطبخ هو منقطة عمل المنزل الدائمة، لذا نحن في هوميفاي قمنا بتخصيص كتاب الأفكار هذا ليلهمك بالعديد من الأفكار لزيين مطبخك لسماتك الخاصة من النباتات.

1- رفوف معدنية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان مطبخك على مساحة واسعة ومفتوح على غرفة المعيشة كما بالصورة يمكنك تأسيس فاصل معدني بعد عدة أرفف لتعليق عليها نباتاتك المميزة والمفضلة. هذه اللمسة الخضراء ستضيف حيوية على المكان وتكسر صلابة المعدن في الفاصل، كما ستمكنك من استغلال باقي الرفوف في تخزين أشياء أخرى ككتب أو حتى أدوات للمطبخ.

2- حديقة عمودية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يميل الكثير لأن يسود اللون الأبيض المطبخ إذا كان صغير المساحة، لكن ذلك يفقد المطبخ بعض حيويته وهو الأمر الذي يجب أن تراعيه في اختيار الأكسسوار. في هذه التصميم تم بناء أصص زرع من نفس نوع سيراميك الجدران البيضاء لتصبح بذلك أحواض زهور معلقة على الحائط بنمط ثابت تنوع الألوان في الزهور المستخدمة كسر من رتابة اللون الأبيض، واختيار بعض منها ذات لون بني أو نبيتي تناغم كثيرا مع لون الوحدات الخشبية أسفل الحوض.

3- رف خشبي

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

ماذا لو كانت مساحة المطبخ بسيطة كما في الصورة، هل هذا يعني أن لا مكان لزراعة نباتاك المفضلة؟ على الإطلاق! يمكنك تعليق رف خشبي على أي من جدران المطبخ لإضافة مزيد من البهجة والجمال للمكان.

4- مطبخ سحري

CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy مطبخ
Kalaspy

Kalaspy
Kalaspy
Kalaspy

إذا تأملت الصورة ستجد المطبخ يعج بالنباتات والزهور من مختلف الفصائل في كل مكان، على الرفوف المعدنية وعلى طاولة تحضير الطعام وحتى بجوار حوض غسيل الأواني حتى أنك قد تحتار؛ مطبخ هذا أم حديقة؟

وما يزيد إحساسك بهذا هو كراسي البامبو ومصباح الإضاءة الذي يشبه في تصميمه مصابيح الحدائق كثيرا..على أي حال هذا مكان يستمتع فيه المرء كثيرا وهو يقوم بتحضير وجبة لذيذة لأحبائه.

5- تداخل الطبيعة مع الرسومات

CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy مطبخ
Kalaspy

Kalaspy
Kalaspy
Kalaspy

لا تدع المساحة تقف عائقا أمام حبك للطبيعة، إذا كان مطبخك صغير إلى هذا الحد كام بالصورة، يمكنك اقتناء عدد محدود من أصص الزرع، بينما تضيف لمساتك الخاصة للمطبخ عن طريق رسومات أو دهانات خاصة تضيف حيوية للمكان، وتتناغم مع الطبيعة الخضراء.

لاحظ استغلال جدران الممر الضيق قبل المطبخ في تعليق أصص لأنواع مختلفة من النباتات.

6- زينة ووجبة لذيذة

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS مطبخ
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

نباتات المطبخ لا تقتصر على الزينة فقط، يمكنك الاستفادة منها في تحضير وجبة لذيذة بمكونات طازجة من حديقتك الصغيرة بالمطبخ، كالأعشاب العطرية مثلا؛ الروزماري والنعناع والزعتر والريحان التي ستمنح مطبخك رائحة عطرة أيضا، البعض يقوم بزراعة البقدونس والكسبرة والشبت وبذلك تكون قد حققت أقصى استفادة من الزراعة بالمطبخ.

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7- رف علوي

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

هذه الفكرة مشابهة لفكرة الرف الخشبي في المطبخ الصغير بالأعلى، لكن هنا بمطبخ على مساحة أوسع، لذا سيمكنك مد الرف بطول المطبخ واستغلال هذه المساحة لتخزين أشياء أخرى بجانب نباتاتك الجميلة.

تخيل لو أنك اخترت نباتات ذات روائح عطرة لتعليقها أعلى حوض الغسيل، أعتقد أن مهمة غسيل الأواني لن تكون مهمة مملة ومزعجة حينها.

8- تلاعب مع الإضاءة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

الإضاءة أيضا تلعب دورا كبيرا في إبراز جمال النباتات بالمطبخ، خاصة إذا كانت مركز عليها كما في الصورة. الإضاءة الدافئة مع اللون الأخضر ووحدات المطبخ الخشبية بلونها الطبيعية منح المكان جمال ودفء.

9- أمام النافذة

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH مطبخ
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

إذا كانت نافذة المطبخ على ارتفاع مناسب كما بالصورة، فهى مكانا مناسبا لوضع أصص الزرع أمامها، لأنها مصدر جيد للتهوية وأشعة الشمس المهمة لنمو كثير من النباتات.

10- صندوق خشبي

DOM - BOCHNIA, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

يمكنك اقتناء صندوق خشبي لتضعي ليكون مكان مجمع للزرع بمطبخ، ميزة هذه الفكرة هو إمكانية نقلها وتغيير مكانها بين الحين والآخر لتجديد المشهد.

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