10 نصائح لجعل مطبخك حيوي ورائع

إذا كنت منن يحبون زراعة النباتات وتفضل أن تكون الطبيعة الخضراء من حولك بكل مكان، فهذا هو كتاب الأفكار المثالي لك.
فبجانب أن النباتات كائنات رقيقة ومن اللطيف أن ترعاها وترى التغييرات التي تطرأ عليها مع نموها فهى مصدر رائع لتزيين وتجميل منازلنا بلمساتنا الخاصة.
وبما أن المطبخ هو منقطة عمل المنزل الدائمة، لذا نحن في هوميفاي قمنا بتخصيص كتاب الأفكار هذا ليلهمك بالعديد من الأفكار لزيين مطبخك لسماتك الخاصة من النباتات.
إذا كان مطبخك على مساحة واسعة ومفتوح على غرفة المعيشة كما بالصورة يمكنك تأسيس فاصل معدني بعد عدة أرفف لتعليق عليها نباتاتك المميزة والمفضلة. هذه اللمسة الخضراء ستضيف حيوية على المكان وتكسر صلابة المعدن في الفاصل، كما ستمكنك من استغلال باقي الرفوف في تخزين أشياء أخرى ككتب أو حتى أدوات للمطبخ.
يميل الكثير لأن يسود اللون الأبيض المطبخ إذا كان صغير المساحة، لكن ذلك يفقد المطبخ بعض حيويته وهو الأمر الذي يجب أن تراعيه في اختيار الأكسسوار. في هذه التصميم تم بناء أصص زرع من نفس نوع سيراميك الجدران البيضاء لتصبح بذلك أحواض زهور معلقة على الحائط بنمط ثابت تنوع الألوان في الزهور المستخدمة كسر من رتابة اللون الأبيض، واختيار بعض منها ذات لون بني أو نبيتي تناغم كثيرا مع لون الوحدات الخشبية أسفل الحوض.
ماذا لو كانت مساحة المطبخ بسيطة كما في الصورة، هل هذا يعني أن لا مكان لزراعة نباتاك المفضلة؟ على الإطلاق! يمكنك تعليق رف خشبي على أي من جدران المطبخ لإضافة مزيد من البهجة والجمال للمكان.
إذا تأملت الصورة ستجد المطبخ يعج بالنباتات والزهور من مختلف الفصائل في كل مكان، على الرفوف المعدنية وعلى طاولة تحضير الطعام وحتى بجوار حوض غسيل الأواني حتى أنك قد تحتار؛ مطبخ هذا أم حديقة؟
وما يزيد إحساسك بهذا هو كراسي البامبو ومصباح الإضاءة الذي يشبه في تصميمه مصابيح الحدائق كثيرا..على أي حال هذا مكان يستمتع فيه المرء كثيرا وهو يقوم بتحضير وجبة لذيذة لأحبائه.
لا تدع المساحة تقف عائقا أمام حبك للطبيعة، إذا كان مطبخك صغير إلى هذا الحد كام بالصورة، يمكنك اقتناء عدد محدود من أصص الزرع، بينما تضيف لمساتك الخاصة للمطبخ عن طريق رسومات أو دهانات خاصة تضيف حيوية للمكان، وتتناغم مع الطبيعة الخضراء.
لاحظ استغلال جدران الممر الضيق قبل المطبخ في تعليق أصص لأنواع مختلفة من النباتات.
نباتات المطبخ لا تقتصر على الزينة فقط، يمكنك الاستفادة منها في تحضير وجبة لذيذة بمكونات طازجة من حديقتك الصغيرة بالمطبخ، كالأعشاب العطرية مثلا؛ الروزماري والنعناع والزعتر والريحان التي ستمنح مطبخك رائحة عطرة أيضا، البعض يقوم بزراعة البقدونس والكسبرة والشبت وبذلك تكون قد حققت أقصى استفادة من الزراعة بالمطبخ.
هذه الفكرة مشابهة لفكرة الرف الخشبي في المطبخ الصغير بالأعلى، لكن هنا بمطبخ على مساحة أوسع، لذا سيمكنك مد الرف بطول المطبخ واستغلال هذه المساحة لتخزين أشياء أخرى بجانب نباتاتك الجميلة.
تخيل لو أنك اخترت نباتات ذات روائح عطرة لتعليقها أعلى حوض الغسيل، أعتقد أن مهمة غسيل الأواني لن تكون مهمة مملة ومزعجة حينها.
الإضاءة أيضا تلعب دورا كبيرا في إبراز جمال النباتات بالمطبخ، خاصة إذا كانت مركز عليها كما في الصورة. الإضاءة الدافئة مع اللون الأخضر ووحدات المطبخ الخشبية بلونها الطبيعية منح المكان جمال ودفء.
إذا كانت نافذة المطبخ على ارتفاع مناسب كما بالصورة، فهى مكانا مناسبا لوضع أصص الزرع أمامها، لأنها مصدر جيد للتهوية وأشعة الشمس المهمة لنمو كثير من النباتات.
يمكنك اقتناء صندوق خشبي لتضعي ليكون مكان مجمع للزرع بمطبخ، ميزة هذه الفكرة هو إمكانية نقلها وتغيير مكانها بين الحين والآخر لتجديد المشهد.