الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

ليست شقة عادية بل علبة ألوان

منة اسماعيل منة اسماعيل
El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Loading admin actions …

الألوان تصنع المعجزات في كل شئ، فهى دائماً اللمسة السحرية التي تصنع المعجزات في كل شئ، فهى بأمكانها أن تصنع البهجة وتغلفها بالحيوية، فالألوان في الديكور ليست مجرد شكل يتماشي مع ألوان الديكور والأثاث، بل لكل لون تأثيره النفسي عليك وعلى كل من في المنزل ، لذلك اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من النصائح ستساعدك على أضافة البهجة في منزلك بالألوان بطريقة بسيطة.

البساطة والألوان

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

استغلال الألوان وتوظيفها داخل المنزل ليس بالضرورة أن يكون ملوناً بالكامل ، بل يمكنك أضافة لمسة بسيطة من كل لون على حدى داخل المنزل فعلى سبيل المثال كما سنري، هذا المنزل كان اللون الأساسي بداخله هو اللون الأبيض مع أضافة بعض الألوان بطريقة رائعة وتوظيفها بشكل بسيط.

جداراً واحداً يكفى

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta مكتب عمل أو دراسة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

نعم جداراً واحداً ملون داخل المنزل يمكنه فعل الكثير على عكس المتوقع، فكما نري هذا المنزل بالكامل من اللون الأبيض وفقط لمسة واحدة بسيطة من اللون الأصفر لهذا الجدار فعلت المزيد من البهجة، فاللون الأصفر في عالم الديكور يعتبر لون مبهج، يحفز المخ ويعمل على تنشيطه وتقويته.

اللون الأزرق لمزيد من الهدوء

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

اللون الأزرق من أكثر الالوان في الديكور التي تعطى شعوراً بالأستقرار النفسي ويبعث السلام النفسي داخل المنزل بطريقة أكثر من رائعة، وهنا تم توظيف اللون الأزرق بطريقة بسيطة ومبهجة فقط جداراً واحداً كما نري ممزوج مع اللون الأبيض الأساسي لغرفة المعيشة.

الأخضر لون مثالي

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

الأخضر بدرجاته من الألوان المثالية في الديكور، فاللون الأخضر يساعد على تهدئة الحالة النفسية وتقوية جهاز المناعة وتعزيز الأحساس بالتفاؤل والراحة النفسية.

التفاصيل تفعل الكثير

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

بعض التفاصيل البسيطة يمكنها فعل الكثير والكثير داخل منزلك، فكما ذكرنا ليس بالضرورة أن يكون المنزل بالكامل مليئاً بالألوان والجدران الملونة، فقط بعض التفاصيل الملونة البسيطة يمكنها خلق البهجة كما نري في هذا المنزل فقط تم الاستعانة ببعض اللمسات البسيطة الملونة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 9 أفكار عصرية للسلم الداخلي بمنزلك

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta مكتب عمل أو دراسة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

El vacío amoblado, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta
5 مواضيع مميزة من هوميفاي
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار؟؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً