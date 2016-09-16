ليست شقة عادية بل علبة ألوان

الألوان تصنع المعجزات في كل شئ، فهى دائماً اللمسة السحرية التي تصنع المعجزات في كل شئ، فهى بأمكانها أن تصنع البهجة وتغلفها بالحيوية، فالألوان في الديكور ليست مجرد شكل يتماشي مع ألوان الديكور والأثاث، بل لكل لون تأثيره النفسي عليك وعلى كل من في المنزل ، لذلك اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من النصائح ستساعدك على أضافة البهجة في منزلك بالألوان بطريقة بسيطة.
استغلال الألوان وتوظيفها داخل المنزل ليس بالضرورة أن يكون ملوناً بالكامل ، بل يمكنك أضافة لمسة بسيطة من كل لون على حدى داخل المنزل فعلى سبيل المثال كما سنري، هذا المنزل كان اللون الأساسي بداخله هو اللون الأبيض مع أضافة بعض الألوان بطريقة رائعة وتوظيفها بشكل بسيط.
نعم جداراً واحداً ملون داخل المنزل يمكنه فعل الكثير على عكس المتوقع، فكما نري هذا المنزل بالكامل من اللون الأبيض وفقط لمسة واحدة بسيطة من اللون الأصفر لهذا الجدار فعلت المزيد من البهجة، فاللون الأصفر في عالم الديكور يعتبر لون مبهج، يحفز المخ ويعمل على تنشيطه وتقويته.
اللون الأزرق من أكثر الالوان في الديكور التي تعطى شعوراً بالأستقرار النفسي ويبعث السلام النفسي داخل المنزل بطريقة أكثر من رائعة، وهنا تم توظيف اللون الأزرق بطريقة بسيطة ومبهجة فقط جداراً واحداً كما نري ممزوج مع اللون الأبيض الأساسي لغرفة المعيشة.
الأخضر بدرجاته من الألوان المثالية في الديكور، فاللون الأخضر يساعد على تهدئة الحالة النفسية وتقوية جهاز المناعة وتعزيز الأحساس بالتفاؤل والراحة النفسية.
بعض التفاصيل البسيطة يمكنها فعل الكثير والكثير داخل منزلك، فكما ذكرنا ليس بالضرورة أن يكون المنزل بالكامل مليئاً بالألوان والجدران الملونة، فقط بعض التفاصيل الملونة البسيطة يمكنها خلق البهجة كما نري في هذا المنزل فقط تم الاستعانة ببعض اللمسات البسيطة الملونة.
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