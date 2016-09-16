ليست شقة عادية بل علبة ألوان

الألوان تصنع المعجزات في كل شئ، فهى دائماً اللمسة السحرية التي تصنع المعجزات في كل شئ، فهى بأمكانها أن تصنع البهجة وتغلفها بالحيوية، فالألوان في الديكور ليست مجرد شكل يتماشي مع ألوان الديكور والأثاث، بل لكل لون تأثيره النفسي عليك وعلى كل من في المنزل ، لذلك اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من النصائح ستساعدك على أضافة البهجة في منزلك بالألوان بطريقة بسيطة.