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كيف تضيف النباتات لديكور منزلك بسهولة

ريم عوض ريم عوض
Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
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النباتات المنزلية ليست فقط جميلة وتضفي منظرًا طبيعيًا على منزلك ولكنها أيضًا تقوم بتنقية الجو بطريقة طبيعية. إذا لم تكن لديك الفرصة لزرع النباتات لعدم توفر مساحة كبيرة سواء كانت حديقة خارجية أو بلكونة كبيرة، لا زال بإمكانك فعل ذلك ببعض النصائح التي نقدمها لكم في هوميفاي. بعد هذا المقال ستجد بساطة الأمر وستقوم بإنشاء حديقتك الصغيرة على الفور!

النخل

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje حديقة
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

إذا كنت تريد زراعة شجرة صغيرة في غرفة فيجب عليك أن تختار نبتة تستطيع العيش والحياة في ظروف الأضواء العادية بدون الحاجة إلى ضوء الشمس. النخل الاستوائي هو الاختيار الأفضل لذلك. لا تنس أن تقوم بسؤال متخصصي النباتات الذين ستشتري منهم النبتة لمعرفة كيفية زراعتها والاهتمام بها.

حديقة زجاجية

Terrarium Installations, The Urban Botanist The Urban Botanist غرفة المعيشة
The Urban Botanist

Terrarium Installations

The Urban Botanist
The Urban Botanist
The Urban Botanist

وضع نباتات داخل حاوية زجاجية هو أفضل اختيار في حالة عدم توفر مساحة كافية. يمكنك احتيار حاوية أكبر حسب المساحة أو حتى تحويل حوض أسماك قديم لحاوية للنباتات. ضع بعض الأحجار أسفل الحاوية الزجاجية ثم التربة ثم ضع نباتاتك. الآن لديك حديقتك الصغيرة داخل غرفتك على شكل تحفة فنية!

حائط النباتات

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

الحوائط الخضراء هي أكثر أفكار الديكور التي تضفي طبيعة ساحرة على المنزل من الداخل وبالطبع تشارك في تنقية الهواء بطريقة طبيعية! بقد تبدو الفكرة سهلة ولكن ننصحك دائمًا الاستعانة بـخبرائنا إذا كان عندك شك في قدرتك على القيام بها وحدك.

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نباتات معلقة

Hanging Vintage Garden Tap Planter ELLA JAMES حدائقديكورات واكسسوارات
ELLA JAMES

Hanging Vintage Garden Tap Planter

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

إذا كنت تعتقد أن حائط النباتات السابق مبالغ فيه ولا ترتاح لفكرته فربما تريد أن تختار تعليق بعض النباتات على الحائط كحل بديل وبسيط. ولا تنس أن تختار تصميم قصاري الزرع حسب النمط العام لمنزلك أو الغرفة التي ستعلقهم بها.

بهارات مزروعة

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design مطبخأواني المطبخ
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

من أكثر الحلول إفادة وتؤدي غرض الديكور الجميل في نفس الوقت هي زراعة ما تستخدمه! استخدم المساحة المتاحة في مطبخك لزراعة نباتاتك وبهاراتك المفضلة، فما أجمل أن تطبخ بنباتات طازجة وأن تعبئ المكان برائحة الفانيليا والنعناع أو الروزميري الرائعة.

Солнечная поляна, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko بيت زجاجي
Olesya Parkhomenko

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

طاولة وشجرة فكرة رائعة بالفعل! شجيرة داخل طاولة غرفة المعيشة تضفي على المكان انتعاشا وذوقًا فريدًا من نوعه الذي سيجعل غرفة معيشتك محور حديث جميع أصدقائك.

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