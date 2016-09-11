كيف تضيف النباتات لديكور منزلك بسهولة

النباتات المنزلية ليست فقط جميلة وتضفي منظرًا طبيعيًا على منزلك ولكنها أيضًا تقوم بتنقية الجو بطريقة طبيعية. إذا لم تكن لديك الفرصة لزرع النباتات لعدم توفر مساحة كبيرة سواء كانت حديقة خارجية أو بلكونة كبيرة، لا زال بإمكانك فعل ذلك ببعض النصائح التي نقدمها لكم في هوميفاي. بعد هذا المقال ستجد بساطة الأمر وستقوم بإنشاء حديقتك الصغيرة على الفور!
إذا كنت تريد زراعة شجرة صغيرة في غرفة فيجب عليك أن تختار نبتة تستطيع العيش والحياة في ظروف الأضواء العادية بدون الحاجة إلى ضوء الشمس. النخل الاستوائي هو الاختيار الأفضل لذلك. لا تنس أن تقوم بسؤال متخصصي النباتات الذين ستشتري منهم النبتة لمعرفة كيفية زراعتها والاهتمام بها.
وضع نباتات داخل حاوية زجاجية هو أفضل اختيار في حالة عدم توفر مساحة كافية. يمكنك احتيار حاوية أكبر حسب المساحة أو حتى تحويل حوض أسماك قديم لحاوية للنباتات. ضع بعض الأحجار أسفل الحاوية الزجاجية ثم التربة ثم ضع نباتاتك. الآن لديك حديقتك الصغيرة داخل غرفتك على شكل تحفة فنية!
الحوائط الخضراء هي أكثر أفكار الديكور التي تضفي طبيعة ساحرة على المنزل من الداخل وبالطبع تشارك في تنقية الهواء بطريقة طبيعية! بقد تبدو الفكرة سهلة ولكن ننصحك دائمًا الاستعانة بـخبرائنا إذا كان عندك شك في قدرتك على القيام بها وحدك.
اقرأ أيضًا الحائط الأخضر
إذا كنت تعتقد أن حائط النباتات السابق مبالغ فيه ولا ترتاح لفكرته فربما تريد أن تختار تعليق بعض النباتات على الحائط كحل بديل وبسيط. ولا تنس أن تختار تصميم قصاري الزرع حسب النمط العام لمنزلك أو الغرفة التي ستعلقهم بها.
من أكثر الحلول إفادة وتؤدي غرض الديكور الجميل في نفس الوقت هي زراعة ما تستخدمه! استخدم المساحة المتاحة في مطبخك لزراعة نباتاتك وبهاراتك المفضلة، فما أجمل أن تطبخ بنباتات طازجة وأن تعبئ المكان برائحة الفانيليا والنعناع أو الروزميري الرائعة.
طاولة وشجرة فكرة رائعة بالفعل! شجيرة داخل طاولة غرفة المعيشة تضفي على المكان انتعاشا وذوقًا فريدًا من نوعه الذي سيجعل غرفة معيشتك محور حديث جميع أصدقائك.