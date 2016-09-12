7 أفكار لتزيين جدران منزلك ستجعلها لوحة فنية !

يعتبر شكل الجدار في الطراز الكلاسيكي من الأمور المسلم بها في العديد من المدارس الديكورية التي مازالت تستعين به و تنفذه في تصميماتها في الوقت الحالي، حيث يتميز الجدار القديم بشكل المهيب الغير مفرغ و المليء بالصور و اللوحات، الستائر كانت دليلاً عليه ، و الأضواء الشاعرية أهم ما يميزه، اليوم اختلف هذا الأمر تماماً فقد أصبحت أشكال الجدر الحالية مختلفاً تماماً و به العديد من اللمسات الفنية التي تستحق تسليط الضوء عليها ، نستعرض معكم فيما يلي أكثر من نموذج لحداثية الجدران تصميمياً ..
هذا الجدار هو تصوير قليل الإزدحام حيث نلاحظ عدم وجود تسليط ضوئي على الفتحات، و منه نلاحظ أكثر من نقطة لو كنت تريد تطبيقه في منزلك، أولها يمكننا أن نقسم الجدار أصلاً لقسمين بائنين كما يظهر في المكتبة التي على اليسار وباقي الجدار في اليمين، و ثانيهما تباين درجة اللون بين الجزئين ،و ثالثهما عدم الإكثار من الفتحات في الجدار الأيمن ، حيث نلاحظ وجد فتحات صغيرة هندسياً و لكنها متناغمة في الانتشار بشكل لايصدق
الجدار الحديث يوجد به أكثر من ضوابط لتصميمه بشكل مثالي، أولها أن يكون الجدار بأكثر من درجة للون واحد أو من لون واحد فقط دون تداخل كبير و يمكن أن يكون التدرج في أن يكون به أجزاء غائرة متساوية هندسياً ،و ثانيها و هو ما يظهر في هذا الجدار بوضوح ألا و هو الاستخدام الحداثي للضوء حيث نلاحظ تسليط الضوء على الجدار بشكل مائل مما يزيد من جمال و بهاء الجدار و تميزه بشكل كبير عن باقي الجدران في الغرفة
هذا النموذج هو الأكثر حداثة و أناقة ، يتألف من لون واحد و متداخل هندسياً في فتحات متساوية مستقيمة غير منحنية مما يعطي شكلاً باهراً فضلاً عن سطوع الأضواء في تلك الفتحات الهندسية التي أعدت لتحمل قطع الزينة ، لو أردت أن تستعير ذلك التصميم لابد أن يكون الحائط طويلاً في الغرفة و متعدد الاستخدامات كمكتبة و مكاناً للتليفزيون و النباتات و التحف الفنية
في النظام القديم للجداريات كانت أوراث الحائط تعتبر ملاذاً آمناً لتنوع تصميم الجدار و شكله و لونه و يبدو أن الامور تعود قليلاً للاقتباس من الماضي، فنلاحظ في هذا النموذج ظهور ما يشبه ورق الحائط في الجزء الوسطي من الجدار الرئيسي في غرفة المعيشة، نلاحظ تقسيم الحائط لثلاث أجزاء منها طرفين متساويين و وسط مختلف يتوسطهما و يصل بينهما و هو محاكاة كبيرة لجداريات قديمة الطراز و المختلف فقط فيها هو استخدام الضوء في كل رف من أرفف الجدار الجانبية ، نرشحها لك لو كنت من محبي أماكن الاستقبال الرسمية الكلاسيكية
يمكن أن تجد ضالتك هنا لو كنت من محبي التصميمات الغربية الحديثة ، و هي تختلف عن التصميمات السابقة في شيئين رئيسيين ألا و هما بروز الجزء الذي سيحوي التحف الفنية و الأضواء و الجزء الثاني هو تغير لون ذلك الجزء البارز تماماً عن الخلفية الداكنة و بالفعل العكس صحيح لو كانت الخلفية فاتحة اللون ..
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من أجمل الجداريات الرقيقة في الممرات هي التي تحتوي على فتحات و تزين بالورود ، و هذا النموذج جدير بالاقتناء في بيتك بكل تأكيد ، حيث جمع بين الإبداع الهندسي و الجمالي و الفني أيضاً، في تطاول الجدار للداخل و استخدام الضوء و تسليطه على العنصر النباتي الجميل
إن التباين و الإتقان في التنفيذ هما أبرز ما يميز الفن التصميمي و الديكور في العصور كلها، و هذا الجدار في تصميمه يكسر كل الضوابط التي لاحظنا وجودها في كل النماذج التي عرضناها من تدرج ألوان و تساوي فتحات و اختلاف التسليط الضوئي، فهذا الجدار و المقابل له يعتبران متكاملان برغم من كونهما متضادان بشكل كبير في مسألة التنفيذ، حيث يأتي الحائط الذي على اليسار بشكل عرضي في الفتحات و الأرفف و اختلاف الألوان على عكس الحائط الآخر المتساوي في كل شيء ضوءاً و لوناً و مساحة بين فتحاته