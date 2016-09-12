7 أفكار لتزيين جدران منزلك ستجعلها لوحة فنية !

إن التباين و الإتقان في التنفيذ هما أبرز ما يميز الفن التصميمي و الديكور في العصور كلها، و هذا الجدار في تصميمه يكسر كل الضوابط التي لاحظنا وجودها في كل النماذج التي عرضناها من تدرج ألوان و تساوي فتحات و اختلاف التسليط الضوئي، فهذا الجدار و المقابل له يعتبران متكاملان برغم من كونهما متضادان بشكل كبير في مسألة التنفيذ، حيث يأتي الحائط الذي على اليسار بشكل عرضي في الفتحات و الأرفف و اختلاف الألوان على عكس الحائط الآخر المتساوي في كل شيء ضوءاً و لوناً و مساحة بين فتحاته