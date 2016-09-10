دليلك لاختيار المظلة المثالية للشرفة أو الحديقة

اختيار المظلة المناسبة للحديقة أو الشرفة ليس أمرا سهلا، فالأنواع مختلفة ومتعددة وبخامات متنوعة، لكن هناك بعض الأسئلة إذا قمت بإجابتها ستساعدك على اختيار المظلة المثالية لك.

فمثلا ما هو حجم المنطقة التي تريد تغطيتها ومكانها، فمثلا لو كانت ملاصقة للمنزل يمكنك تركيب بالحائط الخارجي خيمة قابلة للطي، أما إذا كنت في حاجة لتأسيس برجولة بوسط الحديقة فالأمر سيختلف كثيرا في اختيار الخامة والتصميم، أو أنك تسكن في مجمع سكني يفرض عليك شكل محدد للمظلات مثلا، تعال لنكتشف المظلة المثالية لك.