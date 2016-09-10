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دليلك لاختيار المظلة المثالية للشرفة أو الحديقة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Zeven hoog ontspannen in Ibiza stijl, Studio REDD exclusieve tuinen Studio REDD exclusieve tuinen بلكونة أو شرفة
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اختيار المظلة المناسبة للحديقة أو الشرفة ليس أمرا سهلا، فالأنواع مختلفة ومتعددة وبخامات متنوعة، لكن هناك بعض الأسئلة إذا قمت بإجابتها ستساعدك على اختيار المظلة المثالية لك.

فمثلا ما هو حجم المنطقة التي تريد تغطيتها ومكانها، فمثلا لو كانت ملاصقة للمنزل يمكنك تركيب بالحائط الخارجي خيمة قابلة للطي، أما إذا كنت في حاجة لتأسيس برجولة بوسط الحديقة فالأمر سيختلف كثيرا في اختيار الخامة والتصميم، أو أنك تسكن في مجمع سكني يفرض عليك شكل محدد للمظلات مثلا، تعال لنكتشف المظلة المثالية لك.

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral حديقة حجر
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

1- مظة مائلة

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

المظلة المائلة من أشهر الأنواع التي يكثر استخدامها مؤخرا، وربما هى الأقل في التكلفة أيضا، ومع حقيقة أنها سهلة التركيب وتناسب أماكن مفتوحة مختلفة سواء في الحديقة أو الشرفة فإن شعبيتها تتزايد. يمكنك الاختيار بين الشكل المثلثي أو المستطيلي كما بالصورة وفقا لاحتياجاتك وذوقك.

2- مظلة معدنية

ONDA, Giulio Barbieri S.r.l. Giulio Barbieri S.r.l. حدائقصيوان الحديقة الخارجية ألمنيوم/ زنك
Giulio Barbieri S.r.l.

Giulio Barbieri S.r.l.
Giulio Barbieri S.r.l.
Giulio Barbieri S.r.l.

ميزة المظلة المعدنية أنها صلبة ومتينة أكثر من غيرها ويسهل طلاءها وتنظيفها أيضا، لكن عليك أن تختار نوع طلاء عازل للمياه والحرارة حتى لا يتقشر من عوامل الجو الخارجية، إلا أن عيبها الوحيد هو التكلفة التي ربما ستكون أعلى من غيرها من الخامات، لذا ميزانيتك ستكون الفيصل في هذه الحالة.

3- عصري ومرن

Arredamento giardino 2016, Arredo-Giardino.com Arredo-Giardino.com حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Arredo-Giardino.com

Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com

إذا كان احتياجك للمظلة مؤقت، فهذه قد تكون المظلة المناسبة لك، وذلك يعود ﻷنها يسهل تركيبها وفكها، كما أنها قابلة للغسيل. ستكون هذه المظلة اختيار حكيما إذا كنت ممن يفضلون نقل طاولة الطعام بالخارج أثناء الطقس الدافئ.

4- مظلة اقتصادية

Zeven hoog ontspannen in Ibiza stijl, Studio REDD exclusieve tuinen Studio REDD exclusieve tuinen بلكونة أو شرفة
Studio REDD exclusieve tuinen

Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen

هذا التصميم يتشابه كثيرا مع التصميم السابق، لكن مع اختلاف خامة المظلة، هنا الخامة من النسيج ويمكن تركيبها وفكها بسهولة أيضا، مع ميزة أخرى وهى التكلفة المنخفضة والتي لن تزيد عن تكلفة العمدان الخشبية والقماش المقوى لتستمتع بالهواء الطلق دون الاحتراق بأشعة الشمس.

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5- مزيد من الخصوصية

Breve Panoramica Dei Nostri Lavori, Tende Ravini Tende Ravini بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Tende Ravini

Tende Ravini
Tende Ravini
Tende Ravini

هذه المظلة أشبه بستارة، هذا الاختيار سيكون مناسب للغاية لتوفير مزيد من الخصوصية للمنطقة التي تريد تغطيتها، مثل الشرفة أو الفناء صغير أمام مدخل البيت. تتراوح تكلفة هذه المظلة وفقا لخامة النسيج المستخدم، فهى يمكن تنفيذها بميزانية بسيطة.

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6- مظلة للباب

Tende da sole, Parolini tende Parolini tende بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Parolini tende

Parolini tende
Parolini tende
Parolini tende

هذا التصميم يتناسب مع المنازل التي تتعرض واجهتها للشمس طوال اليوم، وضع مظلة أعلى باب المنزل يخفف من حدة سخونة الهواء بالداخل، كما يحد من شدة الضوء وفقا لتغير الاحتياجات اليومية. ميزة هذه المظلة أنها قابلة للطي إذا ما أردت أن تستمتع بأشعة الشمس في أيام الشتاء دون عازل.

7- مظلة عملية

homify بلكونات وشرفاتأثاث
homify

homify
homify
homify

تصميم آخر للمظلات قابلة للطي، هذا الزراع الأسود بالأعلى إذا ما قمت بسحبه تطوى المظلة وتصبح ملاصقة للحائط، في رأيي أنها تصميم مناسب للغاية مع الشرفات الواسعة.

8- برجولة منفصلة

Arredamento giardino 2016, Arredo-Giardino.com Arredo-Giardino.com حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Arredo-Giardino.com

Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com
Arredo-Giardino.com

أما إذا أردت أن تأسس برجولة منفصلة داخل الحديقة، فهذا تصميم مثالي واقتصادي في نفس الوقت. الهيكل الخارجي للبرجولة مصمم على التقليدي لها، لكن العصري والعملي هنا هو تغطيتها بنسيج مقوى كبديل عن الخشب في التصميمات التقليدية، كما أن أقتصادي أكثر، ميزة القماش أيضا هو توفير لقدر أعلى من الخصوصية داخل البرجولة.

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