أيهما تفضل، مطبخ تقليدي أم أمريكي؟

التصميم الأمريكي يعطي إتساع للفراغ حيث أنك بهدم الحوائط أو القواطع تزيل كل الحواجز البصرية إلا أنه يلغي عامل الخصوصية في المطابخ، و خاصة إذا كانت مفتوحة على غرف الإستقبال أو في مواجهة الباب.

والذي يستلزم أن يحافظ المطبخ على رونقة في كل الأوقات ليكون نظيف و مرتب و لا يعد كمصدر للروائح الكريهة و الذي لا يحدث في الواقع.