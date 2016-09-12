أيهما تفضل، مطبخ تقليدي أم أمريكي؟

يلجأ الكثير منا إلى إختيار المطبخ الأمريكي كإختيار أكثر أناقة أوغير معتاد في منازلنا العربية ولكن ما هو الفرق بين المطبخ بشكله التقليدي والمطبخ الأمريكي من الناحية العملية؟ ما يميز كل نوع و ما يعيبه؟ فقبل أن تهدم جدران مطبخك تعالوا نتعرف معاً على تبعات قراراتكم في مقال اليوم، فتابعونا.
المطبخ الأمريكي هو ببساطة دمج مساحة المطبخ مع غرف أخرى مثل غرفة الطعام، غرفة المعيشة أو أية مساحة خارجية بحيث يكون مثل غرفة واحدة كبيرة مدمجة، وتحدها طاولة إعداد الطعام أوبار الإفطار.
من مميزات المطبخ التقليدي هي الخصوصية، فيمكنك إخفاء الأواني المتسخة وراء الجدران لتتعامل معها بعد ما تنتهي زيارة ضيوفك ولن يشكل لك القلق إذا لم يكون المطبخ بالنظافة المرجوه.
التصميم الأمريكي يعطي إتساع للفراغ حيث أنك بهدم الحوائط أو القواطع تزيل كل الحواجز البصرية إلا أنه يلغي عامل الخصوصية في المطابخ، و خاصة إذا كانت مفتوحة على غرف الإستقبال أو في مواجهة الباب.
والذي يستلزم أن يحافظ المطبخ على رونقة في كل الأوقات ليكون نظيف و مرتب و لا يعد كمصدر للروائح الكريهة و الذي لا يحدث في الواقع.
بإختيار العناصر الصحيحة و المناسبة يمكنك تحويل مطبخك التقليدي إلى قطعة فنية، أجمل و أكثر أناقة.
من المعتاد هو نسخ فكرة المطبخ المفتوح بصرف النظر عن الأفكار الأخرى والتي قد تغير تصميم المطابخ تماماً. فالمطبخ الأمريكي يتميز بوجود تنوع في الخامات مثل خامة سطح العمل، فعلى عكس مصر فإننا فقط نستخدم الجرانيت أو الرخام أما المطابخ الأمريكية فهم يستخدموا الأخشاب، الأسمنت أو الكوريان للحصول على أسطح عمل بتصاميم مختلفة و مثيرة.
هناك أيضاً تصاميم متعددة و مختلفة للبار و للكراسي و التي قد تغير من طراز المطبخ العام.
المطابخ الأمريكية تتميزبكثرة الأجهزة الكهربية و كبر حجمها، فمثلاً الثلاجات الأمريكية حجمها أكبر من الثلاجات التقليدية في مصر، كما أنه من المعتاد في المطبخ وضع الغسالة و المجفف و لذلك فالأجهزة تتطلب مساحة كبيرة على الرغم من أنه يظهر بشكل أصغر من الواقع
أحد مميزات المطابخ التقليدية هو وجود حوائط مُحددة للمساحات، والتي تتيح وجود مساحات تخزينية أكبر، فإذا لم تتوفر لديك المساحة فمن الأفضل الحفاظ على وجود حوائط لاستغلالها في وضع الخزانات و أسطح العمل.
على عكس المطابخ الأمريكية فهي لا تحتاج لوجود الكثير من المساحة حيث تتوافرغرفة يطلق عليها حجرة المؤن أو pantry و الذي يتم تخزين كل شئ فيها.