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أيهما تفضل، مطبخ تقليدي أم أمريكي؟

Marwa Hasan Marwa Hasan
Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
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يلجأ الكثير منا إلى إختيار المطبخ الأمريكي كإختيار أكثر أناقة أوغير معتاد في منازلنا العربية ولكن ما هو الفرق بين المطبخ بشكله التقليدي والمطبخ الأمريكي من الناحية العملية؟ ما يميز كل نوع و ما يعيبه؟ فقبل أن تهدم جدران مطبخك تعالوا نتعرف معاً على تبعات قراراتكم في مقال اليوم، فتابعونا.

المطبخ الأمريكي: أهم السمات

Spazi domestici, Blocco Arreda Blocco Arreda مطبخرفوف وأدراج خشب
Blocco Arreda

Blocco Arreda
Blocco Arreda
Blocco Arreda

المطبخ الأمريكي هو ببساطة دمج مساحة المطبخ مع غرف أخرى مثل غرفة الطعام، غرفة المعيشة أو أية مساحة خارجية بحيث يكون مثل غرفة واحدة كبيرة مدمجة، وتحدها طاولة إعداد الطعام أوبار الإفطار.

المطبخ التقليدي: خصوصية

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

من مميزات المطبخ التقليدي هي الخصوصية، فيمكنك إخفاء الأواني المتسخة وراء الجدران لتتعامل معها بعد ما تنتهي زيارة ضيوفك ولن يشكل لك القلق إذا لم يكون المطبخ بالنظافة المرجوه.

المطبخ الأمريكي: إتساع وإنعدام للخصوصية

Cedar House The Chase Architecture مطبخإضاءة
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

التصميم الأمريكي يعطي إتساع للفراغ حيث أنك بهدم الحوائط أو القواطع تزيل كل الحواجز البصرية إلا أنه يلغي عامل الخصوصية في المطابخ، و خاصة إذا كانت مفتوحة على غرف الإستقبال أو في مواجهة الباب.

والذي يستلزم أن يحافظ المطبخ على رونقة في كل الأوقات ليكون نظيف و مرتب و لا يعد كمصدر للروائح الكريهة و الذي لا يحدث في الواقع.

المطبخ التقليدي: أناقة مختبئة

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design مطبخ
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

بإختيار العناصر الصحيحة و المناسبة يمكنك تحويل مطبخك التقليدي إلى قطعة فنية، أجمل و أكثر أناقة.

المطبخ الأمريكي: أفكار أخرى يمكن إقتباسها

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من المعتاد هو نسخ فكرة المطبخ المفتوح بصرف النظر عن الأفكار الأخرى والتي قد تغير تصميم المطابخ تماماً. فالمطبخ الأمريكي يتميز بوجود تنوع في الخامات مثل خامة سطح العمل، فعلى عكس مصر فإننا فقط نستخدم الجرانيت أو الرخام أما المطابخ الأمريكية فهم يستخدموا الأخشاب، الأسمنت أو الكوريان للحصول على أسطح عمل بتصاميم مختلفة و مثيرة.

هناك أيضاً تصاميم متعددة و مختلفة للبار و للكراسي و التي قد تغير من طراز المطبخ العام.

المطبخ الأمريكي: مستودع أجهزة كهربية

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

المطابخ الأمريكية تتميزبكثرة الأجهزة الكهربية و كبر حجمها، فمثلاً الثلاجات الأمريكية حجمها أكبر من الثلاجات التقليدية في مصر، كما أنه من المعتاد في المطبخ وضع الغسالة و المجفف  و لذلك فالأجهزة تتطلب مساحة كبيرة على الرغم من أنه يظهر بشكل أصغر من الواقع

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المطبخ التقليدي: مساحة تخزينية إضافية

APARTAMENTO RESIDENCIAL PERDIZES/SP, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura مطبخ
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

أحد مميزات المطابخ التقليدية هو وجود حوائط مُحددة للمساحات، والتي تتيح وجود مساحات تخزينية أكبر، فإذا لم تتوفر لديك المساحة فمن الأفضل الحفاظ على وجود حوائط لاستغلالها في وضع الخزانات و أسطح العمل.

المطبخ الأمريكي: مساحة تخزينية أقل

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

على عكس المطابخ الأمريكية فهي لا تحتاج لوجود الكثير من المساحة حيث تتوافرغرفة يطلق عليها حجرة المؤن أو pantry و الذي يتم تخزين كل شئ فيها.

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أي التصاميم تفضل، المطبخ الأمريكي أم التقليدي؟

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