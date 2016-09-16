8 تصميمات لشرفات مثالية لاستقبال الأصدقاء

استقبال الأصدقاء في المنزل يتطلب التحضير لأجواء خاصة، حيث المرح والتسلية والاستمتاع، دون ترك أي مجال للملل، ولعل الشرفة هي واحدة من أفضل مناطق المنزل لاستقبال أصدقائك، خاصة في فصل الخريف، حيث اعتدال الطقس، بعيدًا عن حرارة الشمس الحارقة، أو البرودة غير المحتملة، لذا جمعنا لكم اليوم، 8 تصميمات رائعة، لشرفات تبدو مناسبة لدعوة الأصدقاء، والتي يمكن نقلها وتطبيقها بسهولة في منازلكم.
يبدو هذا التصميم مريحًا جدًا، خاصة مع الظل الذي تتمتع به الشرفة بفضل البرجولة الخشبية، وهو ما يجعل من الممتع الجلوس فيها مع الأصدقاء دون المعاناة من حرارة الشمس.
كما تتمتع الشرفة بلون أبيض مُشرق مع لمسات زرقاء في الوسائد، تذكرنا بأجواء البحر ونسيمه العليل، فضلًا عن اللمسات الخشبية البسيطة والأنيقة في الوقت ذاته.
صمم هذا الركن الرائع بأبسط الخامات، ويمكنك تقليده بسهولة، حيث الآرائك الخشبية المنخفضة الارتفاع، وكراسي خشبية مميزة التصميم، وفقط بعض اللمسات الخضراء لإضفاء أجواء منعشة على الشرفة.
إلى جانب كونه تصميمًا رائعًا ومثاليًا لاجتماع عدد من الأصدقاء، وقضاء وقت ممتع، فهو أيضًا تصميمًا عمليًا واقتصاديًا بالدرجة الأولى، فكي تقوم بتقليده في منزلك، لست بحاجة إلى ميزانية كبيرة، فقط بعض الخوص لتحديد الركن وتظليله، وسجادة ناعمة من اختيارك للجلوس عليها، ويمكنك الاختيار بين وضعها على الأرض مباشرة، أو بناء درجة مرتفعة قليلًا لمزيد من الأناقة، ومن ثم ستحتاج فقط بضعة وسائد مريحة للاتكاء عليها، وربما كرسي خشبي لمن لا يفضلون الجلوس في الأرض، مع قطع ديكور صغيرة ومناسبة، ولمسات بألوان مُشرقة مثل اللون البرتقالي في هذا التصميم.
حتى وإن كانت شرفتك ضيقة وتفتقر إلى الاتساع، مازال بإمكانك تحويلها إلى ركن مثالي لاستقبال الأصدقاء، تمامًا مثل هذا التصميم، الذي أبدع فيه المهندسون لتحويل تلك الشرفة الطولية إلى ركن رائع الجمال، بدءًا من الجدران الحجرية البيضاء، والنوافذ الزجاجية التي تجعل من الشرفة غرفة صغيرة مغلقة، وذلك لجعلها أكثر نظافة، وحتى تلك الجلسة الأرضية التي تبدو مريحة جدًا خاصة مع تلك الوسائد الصغيرة الملونة بتصميماتها المبهجة والمرحة.
كما أضفى ذلك الكرسي الأرجوحة لمسة أكثر مرحًا، خاصة مع تصميمه الرقيق مع الطاولة الجانبية الصغيرة، لتناول فنجان من القهوة في أمسية رائعة مع الأصدقاء.
أفضل طريقة لجذب أصدقاءك وجعلهم يتسابقون على القضاء الوقت في شرفتك، هي الاستعانة بالأرجوحة الشبكية
الهاموك، حيث وفر هذا التصميم من خلال
الهاموك، ميزة الاسترخاء، وربما الغوص في قيلولة مُريحة، وسط تلك الأجواء الهادئة، مع اللمسات الخضراء، والأثاث الخشبي الذي يُضفي لمسة دافئة على الشرفة المكشوفة، مع عدد من الوسائد المزرقشة بالألوان المبهجة.
ماذا عن حمام ساخن للاسترخاء وسط ذلك الفضاء!! نعم هذه الفكرة خرجت عن المألف تماما، حيث تضمن هذا التصميم، جاكوزي صغير، في الشرفة الخلفية، من أجل استرخاء الأصدقاء أثناء تبادل الحديث، وهو ما قد يدفع اصدقاءك للتخلي عن كل الخروجات والمغريات، لقضاء الوقت في شرفتك.
على الرغم من الألوان المحايدة التي سيطرت على هذا التصميم، وغياب اللمسات الخضراء تمامًا، إلا أنه مازال يتمتع بأناقة خاصة، تتجسد في الطاولة وكراسيها الفاخرة، وبالطبع الجاكوزي الصغير، والمظلة القابلة للطي.
فلتنقل أجواء المصيف إلى شرفتك، دع أصدقائك يستمتعون بالمشروبات تحت مظلة
شمسية، أثناء الجلوس على أريكة أنيقة من الخوص، ووفر لهم الوسائد المًريحة، وسط أجواء مُنعشة تملؤها النباتات الخضراء، وتكسوها الأخشاب، ولا تنس الورود الملونة والمُبهجة، تمامًا كهذا التصميم الرائع الجمال.
يمكنك تقليد هذا التصميم الذكي لتحفيز شهية أصدقائك بوضع طاولة كبيرة، تؤكد لهم أنهم سوف يستمتعون بطعام شهي ووفير، ويمكنك أيضًا تخصيص ركن للشواء، للمشاركة في إعداد الطعام وصنع الذكريات المُبهجة.
إن كنت تملك المساحة والميزانية، فلا تبخل بإضفاء الأجواء الفاخرة على شرفتك، شازلونجات للاسترخاء، طاولات كبيرة لتناول الطعام، أريكة كبيرة تحتضن الجميع أثناء تبادل أطراف الحديث، صفوف من الأشجار، وبعض الإضاءة لتتلألأ شفرتك في أمسية دافئة.
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