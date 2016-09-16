8 تصميمات لشرفات مثالية لاستقبال الأصدقاء

يبدو هذا التصميم مريحًا جدًا، خاصة مع الظل الذي تتمتع به الشرفة بفضل البرجولة الخشبية، وهو ما يجعل من الممتع الجلوس فيها مع الأصدقاء دون المعاناة من حرارة الشمس.

كما تتمتع الشرفة بلون أبيض مُشرق مع لمسات زرقاء في الوسائد، تذكرنا بأجواء البحر ونسيمه العليل، فضلًا عن اللمسات الخشبية البسيطة والأنيقة في الوقت ذاته.

صمم هذا الركن الرائع بأبسط الخامات، ويمكنك تقليده بسهولة، حيث الآرائك الخشبية المنخفضة الارتفاع، وكراسي خشبية مميزة التصميم، وفقط بعض اللمسات الخضراء لإضفاء أجواء منعشة على الشرفة.