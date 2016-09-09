الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أخطاء عليك تجنبها عند تصميم حمامك الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify حمام
Loading admin actions …

عادة ما تُشكل المساحات الصغيرة، تحديًا شائكًا عند وضع التصميمات الداخلية للمنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام، لأنه غالبًا ما يكون الأقل مساحة في المنزل، أو يتمتع بمكان منعزل.

ومن المصطلحات القديمة التي كانت تطلق على الحمام هي بيت الراحة، أي أنه لابد وأن يتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء، وهو ما يزيد الأمر صعوبة في حالة المساحات الضيقة، لذا نقدم لكم اليوم في هذا المقال، 8 نصائح، لتجنب 8 أخطاء، قد تتسبب في إفساد تصميم حمامك الصغير.

1. تجنب الفوضى في الأرضية

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd حمام small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

المساحة المحدودة تعني خطوات حذرة، أي أنه عليك تجنب الزحام في الأرضية حتى يمكن التحرك فيه براحة، وذلك من خلال الاعتماد على كل ما هو معلق في الجدار، مثل تلك الخزانة العلوية فوق حوض الاغتسال، ويمكن ايضًا الاستغناء عن تلك الخزانة التي وضع بداخلها، واستبدال هذا الحوض بآخر مثبت في الجدار، من أجل افساح المزيد من الفراغ. كذلك اعتمد هذا التصميم على كابينة الاستحمام، بدلًا من البانيو، لتوفير المساحة، وهو ما يمكننا رؤيته بوضوح في الممر الخالي من كل شيء، والذي يتيح التحرك بأريحية في الحمام.

2. تجنب الألوان الداكنة في السقف

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio حمام
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

السقف هو أحد الحيل السحرية للتغلب على ضيق المساحة، فمن خلال الألوان المُشرقة يعلى رأسها الأبيض، يمكنك خلق اتساع وهمي في أي ركن من المنزل، وهو الأمر ذاته في الحمام، لذا عليك تجنب الألوان الداكنة التي تعطي شعور مُغلق، والاتجاه إلى طلاء السقف بنفس لون الجدران، ويُفضل أن يكون أحد الألوان المحايدة.

3. لا تغفل بعض اللمسات اللونية المُشرقة

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

مع اختيار الألوان المحايدة لخلق الاتساع في حمامك الصغير، يُصبح بحاجة إلى لمسة جذابة لإثارة الاهتمام ولفت الأنظار، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال بعض اللمسات اللونية البسيطة، سواء في المناشف، وربما في قصرية زرع صغيرة، بل وأيضًا بعض الورود الملونة لمزيد من الأناقة والبهجة.

4. لا تترك جدران حمامك فارغة

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

عندما تكون مساحة الحمام محدودة، تٌصبح الجدران منقذك، حيث توفر لك المساحة المثالية لتصميم الأرفف التي تساعدك على ترتيب أدوات الاستحمام، ووضع بعض من الديكورات الصغيرة، أو بعض من أواني الزهور الأنيقة.

5. لا تهمل في انتقاء البلاط

Diseño de Baño Pequeño, Gabriela Afonso Gabriela Afonso حمام White
Gabriela Afonso

Gabriela Afonso
Gabriela Afonso
Gabriela Afonso

عندما تبدأ في خطوة اختيار البلاط، أو السيراميك، لا تكن تقليديًا وتختر مجرد سيراميك، بل ابدع في انتقاء البلاط الذي يتمتع بالمظهر الفاخر، وادمج بين الأرضية والجدارن من أجل مظهر جذاب يخطف الأبصار بعيدًا عن المساحة الضيقة.

6. تخلص من الفواصل

BTO Dawson, Designer House Designer House حمام
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

عندما تكون مساحة الحمام صغيرة للغاية، مثل ذلك التصميم، يُصبح من الأفضل التخلص من الفواصل، مثل كبينة الاستحمام، أو ستارة الدش، وبدلًا من ذلك استعن بالدش المعلق دون أية فواصل، لتوفير المزيد من المساحة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. لا تنس اختيار المرايات

Basement Bathroom Gullaksen Architects حمام
Gullaksen Architects

Basement Bathroom

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

المرآة هي أحد الحيل المتحكمة في اتساع المكان، حيث تعمل على عكس الضوء وتعزيز الأجواء العامة في الغرف الصغيرة، لذا عليك بالاهتمام باختيار التصميم المناسب، بل وتعليقها في الاتجاه المناسب لعكس الأضواء، وهو ما سوف يساعدك على منح حمامك المزيد من الاتساع.

8. لا تجعل حمامك أبيض بالكامل!

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

حتى وإن كان اللون الأبيض يمنح حمامك الاتساع الوهمي، فهذا لا يعني أن تجعله ابيضًا بالكامل، ولا تخشى إضفاء بعض اللمسات الملونة، خاصة في السيراميك، حيث أنها تجذب العين بعيدًا عن مسألة المساحة الضيقة، وتمنح حمامك انطباعًا مبُهجًا، فقط احرص على الموازنة بين اللمسات اللونية والألوان المحايدة.

لمزيد من الأفكار لتصميم الحمام، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 حمامات صغيرة لكن مميزة.

9 تصميمات مميزة لشرفات غرف النوم
هل أعجبتك تلك الأفكار لتجنب افساد تصميم حمامك الصغير؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً