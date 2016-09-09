8 أخطاء عليك تجنبها عند تصميم حمامك الصغير

عادة ما تُشكل المساحات الصغيرة، تحديًا شائكًا عند وضع التصميمات الداخلية للمنزل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحمام، لأنه غالبًا ما يكون الأقل مساحة في المنزل، أو يتمتع بمكان منعزل.
ومن المصطلحات القديمة التي كانت تطلق على الحمام هي
بيت الراحة، أي أنه لابد وأن يتمتع بأجواء تساعدك على الاسترخاء، وهو ما يزيد الأمر صعوبة في حالة المساحات الضيقة، لذا نقدم لكم اليوم في هذا المقال، 8 نصائح، لتجنب 8 أخطاء، قد تتسبب في إفساد تصميم حمامك الصغير.
المساحة المحدودة تعني خطوات حذرة، أي أنه عليك تجنب الزحام في الأرضية حتى يمكن التحرك فيه براحة، وذلك من خلال الاعتماد على كل ما هو معلق في الجدار، مثل تلك الخزانة العلوية فوق حوض الاغتسال، ويمكن ايضًا الاستغناء عن تلك الخزانة التي وضع بداخلها، واستبدال هذا الحوض بآخر مثبت في الجدار، من أجل افساح المزيد من الفراغ. كذلك اعتمد هذا التصميم على كابينة الاستحمام، بدلًا من
البانيو، لتوفير المساحة، وهو ما يمكننا رؤيته بوضوح في الممر الخالي من كل شيء، والذي يتيح التحرك بأريحية في الحمام.
السقف هو أحد الحيل السحرية للتغلب على ضيق المساحة، فمن خلال الألوان المُشرقة يعلى رأسها الأبيض، يمكنك خلق اتساع وهمي في أي ركن من المنزل، وهو الأمر ذاته في الحمام، لذا عليك تجنب الألوان الداكنة التي تعطي شعور مُغلق، والاتجاه إلى طلاء السقف بنفس لون الجدران، ويُفضل أن يكون أحد الألوان المحايدة.
مع اختيار الألوان المحايدة لخلق الاتساع في حمامك الصغير، يُصبح بحاجة إلى لمسة جذابة لإثارة الاهتمام ولفت الأنظار، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال بعض اللمسات اللونية البسيطة، سواء في المناشف، وربما في قصرية زرع صغيرة، بل وأيضًا بعض الورود الملونة لمزيد من الأناقة والبهجة.
عندما تكون مساحة الحمام محدودة، تٌصبح الجدران منقذك، حيث توفر لك المساحة المثالية لتصميم الأرفف التي تساعدك على ترتيب أدوات الاستحمام، ووضع بعض من الديكورات الصغيرة، أو بعض من أواني الزهور الأنيقة.
عندما تبدأ في خطوة اختيار البلاط، أو السيراميك، لا تكن تقليديًا وتختر مجرد سيراميك، بل ابدع في انتقاء البلاط الذي يتمتع بالمظهر الفاخر، وادمج بين الأرضية والجدارن من أجل مظهر جذاب يخطف الأبصار بعيدًا عن المساحة الضيقة.
عندما تكون مساحة الحمام صغيرة للغاية، مثل ذلك التصميم، يُصبح من الأفضل التخلص من الفواصل، مثل كبينة الاستحمام، أو ستارة الدش، وبدلًا من ذلك استعن بالدش المعلق دون أية فواصل، لتوفير المزيد من المساحة.
المرآة هي أحد الحيل المتحكمة في اتساع المكان، حيث تعمل على عكس الضوء وتعزيز الأجواء العامة في الغرف الصغيرة، لذا عليك بالاهتمام باختيار التصميم المناسب، بل وتعليقها في الاتجاه المناسب لعكس الأضواء، وهو ما سوف يساعدك على منح حمامك المزيد من الاتساع.
حتى وإن كان اللون الأبيض يمنح حمامك الاتساع الوهمي، فهذا لا يعني أن تجعله ابيضًا بالكامل، ولا تخشى إضفاء بعض اللمسات الملونة، خاصة في السيراميك، حيث أنها تجذب العين بعيدًا عن مسألة المساحة الضيقة، وتمنح حمامك انطباعًا مبُهجًا، فقط احرص على الموازنة بين اللمسات اللونية والألوان المحايدة.
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