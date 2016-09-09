7 أفكار لتزيين جدران الفناء الخلفي

المنزل لا يقتصر على ما هو خلف الأبواب، فإلى جانب الغرف والأبواب والشبابيك والشرفة، يتضمن المنزل أيضًا الجدران الخارجية، التي تعبر أولًا عما بداخله، ويمكن استغلالها لكسب قيمة مُضافة، فقط ببعض اللمسات البسيطة والديكورات الأنيقة.

لذا، جمعنا لكم في مقال اليوم، 7 من أفضل الأفكار التي قد تساعدكم على تصميم مساحة خاصة في الفناء الخلفي، وتزيين جدرانه بما يمنح المنزل جمالًا خاصًا.