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7 أفكار لتزيين جدران الفناء الخلفي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
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المنزل لا يقتصر على ما هو خلف الأبواب، فإلى جانب الغرف والأبواب والشبابيك والشرفة،  يتضمن المنزل أيضًا الجدران الخارجية، التي تعبر أولًا عما بداخله، ويمكن استغلالها لكسب قيمة مُضافة، فقط ببعض اللمسات البسيطة والديكورات الأنيقة.

لذا، جمعنا لكم في مقال اليوم، 7 من أفضل الأفكار التي قد تساعدكم على تصميم مساحة خاصة في الفناء الخلفي، وتزيين جدرانه بما يمنح المنزل جمالًا خاصًا.

1. سحر الأشجار الصغيرة

Jardin de la Luz, Beatrice Perlac - Adarve Jardines Beatrice Perlac - Adarve Jardines حديقة
Beatrice Perlac – Adarve Jardines

Beatrice Perlac - Adarve Jardines
Beatrice Perlac – Adarve Jardines
Beatrice Perlac - Adarve Jardines

الأشجار الصغيرة قادرة على تحويل فنائك الخلفي إلى جنة رائعة، ويمكنك استخدامها لتزيين الجدران بوضعها في صف منتظم وملتصق بالجدار، تمامًا مثل هذا التصميم الذي استعان بصفوف من الخيزران الكبير، وفي الأسفل نجد الأرضية مزينة بالكثير والكثير من الشجيرات الملونة الممتعة للنظر.

2. اللمسات اللونية

Ph con Parra, Pop Arq Pop Arq حديقة
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

وهل هناك أفضل من الألوان لتزيين أي ركن في المنزل! فالطريقة الأبسط والأكثر سحرًا لتزيين الجدران الخلفية هي استخدام الألوان المبهجة، ولعل التناقضات هي الأكثر تفضيلًا لجذب الأنظار. في هذا التصميم، يمكننا رؤية الجدران وقد اكتست بإحدى درجات اللون الأخضر الهادئة، لتترك الفرصة للون البرتقالي بالظهور والتميز، بدرجته الجريئة الفاقعة، مع تدخل الأخضر الزرعي في النباتات التي تزيين المدخل وتظلله، وأيضًا بعض من الأحمر المائل للبني في الموقد الأنيق.

3. دع الإضاءة تتحدث

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ستبقى الإضاءة أولًا وأخيرًا، العامل السحري لتزيين أي ركن في المنزل، حيث تسليط الأنظار على المكان الذي تريد، وجعله يتلألأ في ظلمة الليل، تمامًا مثل هذا التصميم الذي يبدو فيه الفناء وكأنه صورة من قصص ألف ليلة وليلة، فيما يُشبه القصور، خاصة مع التصميم الرخامي المحيط ببقعة المياه الصغيرة، والشجرة الكبيرة النامية في الوسط، بينما يتلألأ الفناء كله تحت الأضواء الذهبية التي تم توزيعها في الأرضية لتركيز الأنظار على البوابات الزجاجية ذات الأسقف المقوسة، وأيضًا على المسبح الصغير.

4. مصدر مياه للمسة نابضة بالحياة

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores حديقة
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

يمكنك الاستعانة بمصدر مياه لإعطاء شعورًا مريحًا في الفناء الخلفي، وإضفاء لمسة نابضة بالحياة، سواء كان نافورة صغيرة، أو حمام سباحة، أو مجرد صنابير مثبتة في الجدران، للاستمتاع بصوت تساقط المياه، كما في ذلك التصميم في الصورة.

5. لمسة خشبية دافئة

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

يمكنك إضفاء لمسة دافئة على فنائك الخلفي بتزيين جدرانه بالأخشاب، خاصة وإن قررت وضع بعض اللمسات الخضراء على المكان، حينها سوف تعزز الأخشاب من اللوحة الطبيعية، ولكن احرص على اختيار الأخشاب المقاومة للمياه والرطوبة، حتى لا تهدر أموالك في التصليحات فيما بعد.

6. الجدران الحجرية للاندماج مع الطبيعة

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

طريقة أخرى لتعزيز الاندماج مع الطبيعة في فناء منزلك الخلفي، هي الاستعانة بالأحجار لتزيين الجدران، خاصة وأنها تتمتع بالمظهر الجمالي، وأيضًا الصلابة والمقاومة، وتترك لك خيارات عدة في الأحجام والألوان، فإذا ما ألقيت نظرة على هذا التصميم، ستجد أنه قد تمت الاستعانة بالأحجار الصغيرة لتكوين جدار بارز بلون رمادي غامق، يتناغم بشكل انسيابي مع الأرضية الحجرية أيضًا، ويعطي تكاملًا للوحة التي بدأته تلك المزروعات المعلقة على الجدار.

7. اجعلها لوحة طبيعية متكاملة

GARDENS, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

لا تكتفي فقط بالجدار الحجري، وبعض المرزوعات الخضراء، بل اكمل اللوحة الطبيعية ببعض من الحصى في الأرضية، وتوزيع الحشائش هنا وهناك ولكن دون التسبب في فوضى بصرية.

لمزيد من الأفكار لتصميم الحدائق في الفناء الخلفي، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 8 أفكار لتصميم حديقة في فناء منزلك.

8 أخطاء عليك تجنبها عند تصميم حمامك الصغير
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