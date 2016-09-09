7 أفكار لتزيين جدران الفناء الخلفي

المنزل لا يقتصر على ما هو خلف الأبواب، فإلى جانب الغرف والأبواب والشبابيك والشرفة، يتضمن المنزل أيضًا الجدران الخارجية، التي تعبر أولًا عما بداخله، ويمكن استغلالها لكسب قيمة مُضافة، فقط ببعض اللمسات البسيطة والديكورات الأنيقة.
لذا، جمعنا لكم في مقال اليوم، 7 من أفضل الأفكار التي قد تساعدكم على تصميم مساحة خاصة في الفناء الخلفي، وتزيين جدرانه بما يمنح المنزل جمالًا خاصًا.
الأشجار الصغيرة قادرة على تحويل فنائك الخلفي إلى جنة رائعة، ويمكنك استخدامها لتزيين الجدران بوضعها في صف منتظم وملتصق بالجدار، تمامًا مثل هذا التصميم الذي استعان بصفوف من الخيزران الكبير، وفي الأسفل نجد الأرضية مزينة بالكثير والكثير من الشجيرات الملونة الممتعة للنظر.
وهل هناك أفضل من الألوان لتزيين أي ركن في المنزل! فالطريقة الأبسط والأكثر سحرًا لتزيين الجدران الخلفية هي استخدام الألوان المبهجة، ولعل التناقضات هي الأكثر تفضيلًا لجذب الأنظار. في هذا التصميم، يمكننا رؤية الجدران وقد اكتست بإحدى درجات اللون الأخضر الهادئة، لتترك الفرصة للون البرتقالي بالظهور والتميز، بدرجته الجريئة الفاقعة، مع تدخل الأخضر الزرعي في النباتات التي تزيين المدخل وتظلله، وأيضًا بعض من الأحمر المائل للبني في الموقد الأنيق.
ستبقى الإضاءة أولًا وأخيرًا، العامل السحري لتزيين أي ركن في المنزل، حيث تسليط الأنظار على المكان الذي تريد، وجعله يتلألأ في ظلمة الليل، تمامًا مثل هذا التصميم الذي يبدو فيه الفناء وكأنه صورة من قصص
ألف ليلة وليلة، فيما يُشبه القصور، خاصة مع التصميم الرخامي المحيط ببقعة المياه الصغيرة، والشجرة الكبيرة النامية في الوسط، بينما يتلألأ الفناء كله تحت الأضواء الذهبية التي تم توزيعها في الأرضية لتركيز الأنظار على البوابات الزجاجية ذات الأسقف المقوسة، وأيضًا على المسبح الصغير.
يمكنك الاستعانة بمصدر مياه لإعطاء شعورًا مريحًا في الفناء الخلفي، وإضفاء لمسة نابضة بالحياة، سواء كان نافورة صغيرة، أو حمام سباحة، أو مجرد صنابير مثبتة في الجدران، للاستمتاع بصوت تساقط المياه، كما في ذلك التصميم في الصورة.
يمكنك إضفاء لمسة دافئة على فنائك الخلفي بتزيين جدرانه بالأخشاب، خاصة وإن قررت وضع بعض اللمسات الخضراء على المكان، حينها سوف تعزز الأخشاب من اللوحة الطبيعية، ولكن احرص على اختيار الأخشاب المقاومة للمياه والرطوبة، حتى لا تهدر أموالك في التصليحات فيما بعد.
طريقة أخرى لتعزيز الاندماج مع الطبيعة في فناء منزلك الخلفي، هي الاستعانة بالأحجار لتزيين الجدران، خاصة وأنها تتمتع بالمظهر الجمالي، وأيضًا الصلابة والمقاومة، وتترك لك خيارات عدة في الأحجام والألوان، فإذا ما ألقيت نظرة على هذا التصميم، ستجد أنه قد تمت الاستعانة بالأحجار الصغيرة لتكوين جدار بارز بلون رمادي غامق، يتناغم بشكل انسيابي مع الأرضية الحجرية أيضًا، ويعطي تكاملًا للوحة التي بدأته تلك المزروعات المعلقة على الجدار.
لا تكتفي فقط بالجدار الحجري، وبعض المرزوعات الخضراء، بل اكمل اللوحة الطبيعية ببعض من الحصى في الأرضية، وتوزيع الحشائش هنا وهناك ولكن دون التسبب في فوضى بصرية.
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