5 أفكار أنيقة لأضاءة الحمام

الأضاءة ليست فقط من أجل انارة المكان، بل تعمل الأضاءة حقاً على أضافة لمسة مميزة وأنيقة على المكان، لذلك يجب الأهتمام بها واعطائها الأولوية في تصميم الديكور، واليوم في هوميفاى سنقدم لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والأنيقة لأضاءة الحمام، فالحمام واحد من أهم غرف المنزل الضرورية والتي يجب أعطائه الأهتمام لتتوافر به كل اسالبيب الراحة والأستجمام، لذلك فهناك بعض الديكورات والتفاصيل المهمة في تصميم الحمام يجب الأهتمام بها.
مرآة الحمام من أكثر الأماكن داخل الحمام التي تستخدم بصفة يومية صباحاً ومساءً، سواء من أجل الحلاقة أو التمشيط الشعر وغيرها من الأشياء المعتادة، لذلك يفضل أن تكون الأضاءة جيدة وواضحة وأن لا تكون مباشرة في اتجاه الوجه، ويفضل أن تكون الإضاءة على الجدار كالأبليكات والسبوتلايت كما نري في تلك الصورة.
أما الأضاءة عند منطقة البانيو فيفضل أن تكون أضاءة خافتة حتى تستطيع أن تحصل على بعض لحظات من الأسترخاء الحقيقية، يمكنك استخدام الأبليكات الصغيرة بشكل جمالى عند المنطقة حول البانيو، ويفضل الأبتعاد عن لمبات الفلورسنت القوية عند تلك المنطقة.
لا يجب الأغفال عن الأضاءة الطبيعية ابداً، لذلك يجب استغلال الضوء الطبيعى في فترات النهار، بأستغلال النوافذ داخل الحمام والحرص على عدم حجب تلك الأضاءة بالستائر.
اذا كان الحمام داخل منزلك صغير المساحة، ففى هذة الحالة يفضل استخدام الأضاءة وتوزيعها بطريقة تخلق لك مساحات أضافية داخل الحمام، كاستخدام السبوت لايت في السقف وتزيعها بطريقة متناسقة مع أستغلال لمسة المرايات لخلق مزيد من المساحة.
من أهم الأساسيات في أضاءة الحمام هى توزيع الأضاءة داخل الحمام بطريقة ذكية ومتناسقة، بحيث تكون الاضاءة الرئيسية في منتصف السقف، ووجود أضاءة خافتة عند منطقة البانيو، واستخدام أضاءة جيدة عند منطقة المرايا وأن لا تكون موجهة للعين مباشرةً حتى لا تؤذيها.
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