5 أفكار أنيقة لأضاءة الحمام

الأضاءة ليست فقط من أجل انارة المكان، بل تعمل الأضاءة حقاً على أضافة لمسة مميزة وأنيقة على المكان، لذلك يجب الأهتمام بها واعطائها الأولوية في تصميم الديكور، واليوم في هوميفاى سنقدم لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والأنيقة لأضاءة الحمام، فالحمام واحد من أهم غرف المنزل الضرورية والتي يجب أعطائه الأهتمام لتتوافر به كل اسالبيب الراحة والأستجمام، لذلك فهناك بعض الديكورات والتفاصيل المهمة في تصميم الحمام يجب الأهتمام بها.