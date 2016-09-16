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5 أفكار أنيقة لأضاءة الحمام

منة اسماعيل منة اسماعيل
DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive حمام
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الأضاءة ليست فقط من أجل انارة المكان، بل تعمل الأضاءة حقاً على أضافة لمسة مميزة وأنيقة على المكان، لذلك يجب الأهتمام بها واعطائها الأولوية في تصميم الديكور، واليوم في هوميفاى سنقدم لكم مجموعة من الأفكار المختلفة والأنيقة لأضاءة الحمام، فالحمام واحد من أهم غرف المنزل الضرورية والتي يجب أعطائه الأهتمام لتتوافر به كل اسالبيب الراحة والأستجمام، لذلك فهناك بعض الديكورات والتفاصيل المهمة في تصميم الحمام يجب الأهتمام بها.

1- الأضاءة واستغلالها عند المرآة

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 حمام
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

مرآة الحمام من أكثر الأماكن داخل الحمام التي تستخدم بصفة يومية صباحاً ومساءً، سواء من أجل الحلاقة أو التمشيط الشعر وغيرها من الأشياء المعتادة، لذلك يفضل أن تكون الأضاءة جيدة وواضحة وأن لا تكون مباشرة في اتجاه الوجه، ويفضل أن تكون الإضاءة على الجدار كالأبليكات والسبوتلايت كما نري في تلك الصورة.

2- اضاءة البانيو

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما الأضاءة عند منطقة البانيو فيفضل أن تكون أضاءة خافتة حتى تستطيع أن تحصل على بعض لحظات من الأسترخاء الحقيقية، يمكنك استخدام الأبليكات الصغيرة بشكل جمالى عند المنطقة حول البانيو، ويفضل الأبتعاد عن لمبات الفلورسنت القوية عند تلك المنطقة.

3- الأضاءة الطبيعية من العناصر الهامة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لا يجب الأغفال عن الأضاءة الطبيعية ابداً، لذلك يجب استغلال الضوء الطبيعى في فترات النهار، بأستغلال النوافذ داخل الحمام والحرص على عدم حجب تلك الأضاءة بالستائر.

4- الأضاءة والحمام الصغير

CASA EN GOLF CLUB NORDELTA, BUENOS AIRES, ARGENTINA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura حمام حجر جيري Grey
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

اذا كان الحمام داخل منزلك صغير المساحة، ففى هذة الحالة يفضل استخدام الأضاءة وتوزيعها بطريقة تخلق لك مساحات أضافية داخل الحمام، كاستخدام السبوت لايت في السقف وتزيعها بطريقة متناسقة مع أستغلال لمسة المرايات لخلق مزيد من المساحة.

5- التوزيع الصحيح للأضاءة

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive حمام
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

من أهم الأساسيات في أضاءة الحمام هى توزيع الأضاءة داخل الحمام بطريقة ذكية ومتناسقة، بحيث تكون الاضاءة الرئيسية في منتصف السقف، ووجود أضاءة خافتة عند منطقة البانيو، واستخدام أضاءة جيدة عند منطقة المرايا وأن لا تكون موجهة للعين مباشرةً حتى لا تؤذيها.

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