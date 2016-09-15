13 تصميم لخزانة ملابس بمساحة صغيرة

نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو غرفة الملابس التي تعتبر موطن أناقتنا و المكان الذي يجتمع فيه التجريب و التقرير لأفضل شيء ممكن يلائمنا و يتناسب مع طموحنا في الظهور بمظهر جيد بين الجميع، و لكن هناك بعض البيوت التي تعاني من المساحة الصغيرة و مع هذا فلن نتخلى عن غرفة الملابس أو الخزانة المنفردة كونها ليست عاملاً من الرفاهية كما يظن البعض ، اليوم سنستعرض معكم عدداً من النماذج لغرف و خزانات للملابس تتمتع بجو عالي من الأناقة مهما كانت المساحة صغيرة ..
الخزانة في مساحة صغيرة يمكن أن تكون ملاذا للإبداع إذا ما استغلت بشكل صحيح، هنا تم فعل كل شيء على أكمل وجه، تخصيص الغرفة في ثلاث جدران منها للخزانات و كأنها غرفة خليط بين المكتب و النوم و الملابس، طريقة تخصيص الخزانات في الأعلى مثيرة للاهتمام بحجمها الكبير القادر على الاستيعاب، و كذلك السلات المصنوعة من البوص البني المتراصة في شكل جميل تقدر كذلك على استيعاب كميات كبرى من الملابس و المخزونات ، فلو كنت من ذوي المخزونات و الأغراض المتعددة الشكل و الأحجام و الكمية يمكنك اللجوء لذلك النموذج المتنوع
مثل كثير من بيوتنا المصرية نستخدم الدولاب كاختصار طبيعي مصنوع من الخشب لخزانة الملابس بأكملها ، فنضع فيه كل متعلقاتنا بداية من الحقائب و متعلقاتنا الشخصية و نهاية بالملابس و الحقائب و غيرها، و من ثم كان استخدام الشكل الخارجي للدولاب كعامل رئيسي في شكل غرفة النوم و جمال تصميمها، فنلاحظ هنا الاهتمام بشكل الدولاب ليكون مثل لون و تصميم الجدار و كأنه قطعة بارزة منه، فلو كنت من عشاق هذا النموذج فراعي مسألة الالتزام بالشكل العام للغرفة و لون طلائها عند اختيارك للدولاب المناسب لك ..
من أمتع اللحظات البشرية هي الاستغلال الأمثل لكل شيء، و هنا نعيش مع هذا المصمم العبقري تجربته في تدرج الخزانات و الأدراج بشكل لا يجعلها منفرة أو قبيحه مع العلم أنها كثيرة، فنلاحظ مثلاً تخصيص الجزء العلوي للخزانات المعلبة، و الجزء السفلي مخصص للأدراج و الفراغات و الأرفف ، و هي معدة خصيصاً للأشخاص المرتبين الذين يتذكرون جيداً أين مكان كل غرض من أغراضهم تحديداً، فلو كنت تنسى بسهولة فهذا النموذج لن يناسبك ..
لو كنت تبحث عن الأناقة و البساطة معاً فإليك تلك الخزانة أو الغرفة الصغيرة للملابس التي تأخذ منهجاً في تصميمها يعتمد على انشاء الفراغات دون تحديد لكيفية اغلاقها ، فمثلاً الجزء العلوي به أكثر من شاغرة و رف يمكن أن تستخدم لأكثر من غرض و هذا على عكس الأداراج المحددة و المتطابقة في الجزء السفلي ، تلك الخزانة رائعة لمن ليس لديهم أغراض كثيرة و اختياراتهم متعددة .
يمكن أن تصمم خزانةف ي خطوة واحدة فقط تكون متكاملة و مقسمة في داخلها و لكنها في شكلها العام مجرد درج كبير، و لكنه ذكي و مبدع في الوقت ذاته، فلو كانت غرفتك صغيرة إلى هذا الحد فليس أمامك إلا هذه الخزانة الرائعة أسفل السرير و كما ترى نجهزها بمكان مخصص لتعليق الملابس و في الأسفل مكاناً مخصصاً للحقائب و الأحذية .
من عشاق الغموض من سيعشق هذا النموذج الرائع، لو تأملت أين الخزانة سيصعب عليك تفريقها عن الحائط المجاور لها، الخزانات المعدة بطول الحائط دون فواصل بينها و بين السقف ستكون صيحة كبيرة خصوصاً للغرف الصغيرة فيتم استغلال كل شبر في الغرفة للتخزين و هذا هو الشكل النهائي مع بعض الفراغات في الجانب الأيسر .
يمكن استغلال بعض الأماكن غير المعتادة على تأسيس غرفة و خزانة للملابس بها، فمثلاً الأماكن التي تكون تحت السلم لو كانت مساحتها كافية يمكن انشاء فيها خزانة أنيقة مثل تلك المتراصة المتكاملة ، يمكننا الاعتماد على انحناء السلم الطبيعي في جعل الجدار المقابل هو الأساس للخزانة العلوية حيث العلب و الأرفف و معلقات الملابس، و الجزء الىخر السفلي يكون متشابهاً في مسألة الأدرج و هو ما يوفر عليك مساحة كبيرة للغاية كانت ستهدر دون أي استغلال .
من البديهي أن تدرك أن المساحة ليست لها أي علاقة بالتكامل الخاص بغرفة الملابس و خزانتها، فهذا الصورة دليل حي على ذلك، فالمساحة الصغيرة جعلناها ممراً لشخص ليستعملها ، فهي خصوصية جميلة أن تشعر أن هذه خزانتك وحدك، كما يمكن استغلال المساحة الكبيرة للحائط المواجة للأرفف في وضع مقابض دون أرفف أو شيء يمكن أن يستغل المساحة ، فقط مقابض تحمل الحقائب و الملابس السريعة اللارتداء كالجاكيت .
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الخزانات المختلفة في تصميمها دائماً ما تأسر تفكيرنا و تجعلنا نتوقف عندها مراراً، فهنا تم فتح الحائط بشقين لدولاب ذكي للغاية يفتح للخارج حتى يسهل من عملية تخزين الملابس بالأعلى ، و الجزء الآخر من الدولاب المغلق الآن سيكون بالتأكيد مكاناً لتخزين الحقائب و الأحذية و الأغراض الغير مستخدمة يومياً .
بجوار السلم يمكن أن تصنع خزانتك الخاصة من ذات اللون و التصميم الذي عليه السلم و الغرفة بشكل كامل، حيث نستخدم اسلوب المرايات في الشعور بالاتساع و كذلك استخدام سور السلم الجانبي كرفوف تقبل الفتح و الغلق مثلما يظهر في الأحذية بتلك الصورة .
استخدام الأضواء من أكثر الأشياء التصميمية التي يغفل عنها الكثيرين فليس هناك ما يمنع من اقتران الضوء الجميل بالمخزون الأنيق، و لكن للأمان و عدم السخونة الزائدة و التعرض للحريق يمكن أن يكون مصدر الضوء أو المصباح في الأرفف التي لا يوجد بها أقمشة ، فقط الأحذية و الحقائب .
في مسألة تخصيص الخزانات و غرف الملابس يمكن أن نتغاضى عن مسألة تصميمها و نركز في مسألة تخصيصها من الخارج، فهنا مثلاً قام المصمم بوضع ستائر رمادية الشكل على مدخلها ، و هي ما أظهر الغرفة بمظهر مثير غامض يحتاج للاكتشاف و هو ما يحتاجه كل منا قبل الخروج للخارج .
استخدام اللون الابيض في الخزانات الصغيرة الحجم في الغرف الصغيرة المساحة يعطيها مساحة شعورية و نفسية كبيرة خصوصاً لو كانت من الناحية الشكلية في الخارج مستقيمة و منتظمة دون تعرجات أو ديكورات كبيرة الحجم أو حتى حلى مختلفة اللون، يمكننا عن طريق اللون فقط أن نجعل الخزانة أجمل و ليس أجمل من اللون الابيض للمساحات الصغيرة، كما يمكن أن نراعي من الناحية التخزينية تلك المساحة في عدم وضع أرفف قدر الإمكان في جانب و مليء الجانب الآخر بالارفف يعني على نصفين مختلفين .