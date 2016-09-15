13 تصميم لخزانة ملابس بمساحة صغيرة

نقدم لكم أكثر من نموذج لخزانة أو غرفة الملابس التي تعتبر موطن أناقتنا و المكان الذي يجتمع فيه التجريب و التقرير لأفضل شيء ممكن يلائمنا و يتناسب مع طموحنا في الظهور بمظهر جيد بين الجميع، و لكن هناك بعض البيوت التي تعاني من المساحة الصغيرة و مع هذا فلن نتخلى عن غرفة الملابس أو الخزانة المنفردة كونها ليست عاملاً من الرفاهية كما يظن البعض ، اليوم سنستعرض معكم عدداً من النماذج لغرف و خزانات للملابس تتمتع بجو عالي من الأناقة مهما كانت المساحة صغيرة ..