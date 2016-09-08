8 تصميمات ملهمة لإضاءة مدخل المنزل

إضاءة مدخل منزل من العوامل الرئيسية لعكس انطباع مميز ومطمئن للزوار، فالإضاءة توفر أمان وترحيب ودفء بعد زوال إضاءة النهار.
نستعرض معًا فى هذا الكتاب أفكار ملهمة ومميزة لإضاءة المدخل لتميز منزلك بالأناقة والتفرد.
يمكنك الحصول على إضاءة مميزة بتصميم وحدات إضاءة معلقة فى السقف أو على الجدران لتوزع الإضاءة على الأبواب والجدران والأرضية. يمكنك المزج بين أنواع الإضاءة المختلفة طالما يتماشى مع ستايل المدخل والمنزل لتحصل على مدخل أنيق .
كما أشرنا من قبل اتلنوع فى استخدام وحدات الإضاءة يزين المدخل بديكور جميل فهنا مُزجت الإضاءة بين وحدات زجاجية ومعدنية مع توزيع إضاءة بسيطة غير مباشرة حول باب المنزل.
إن كنت من المحظوظين بوجود مدخل فريد لمنزله، فلماذا لا تأخذ وقت كافى للتخطيط الدقيق لإضاءة المدخل حتى لو بالإستعانة بمهندس متخصص يساعدك؟ فذلك سيبرز تفرد التصميم أكثر.
فهنا صمم المدخل بمنحنى نزين بالإضاءة الصغية الموزعة جيدًا يضفى جو ساحر على المدخل و يبث روح الدفء على نفوس الزائرين وسكان المنزل.
يتمتع المنزل بمساحة كبيرة أفقية، لذلك كان من الضروى توزيع الإضاءة على مساحة الواجهة والمدخل، كذلك تم توزيع إضاءات صغيرة على الأرضية التى تربط بين مدخل المنزل والحديقة.
يتميز التصميم بإستخدام الجدران لتوزيع وحدات إضاءة LED بطريقة هندسية فنية جميلة وبسيطة فى نفس الوقت تزين مدخل المنزل على النمط العصرى فالأصواء تقسم الجدران لمثلثات منيرة وتتماشى إضاءتها مع ألوان الجدران الرمادية ما يوفرجو من الدفء والترحيب بالزوار وينتج تصميم فريد ومميز للواجهة.
تتميز وحدات الإضاءة LED بأنها تضفى جمال على المنزل، كما أنها تحتاج لصيانة قليلة. فنلاحظ فى التصميم توزيع الإضاءة على واجهة المنزل الكبير على كل الجدران والزوايا يميزه بأناقة فريدة ومذهلة كما يوفر أمان لما يحققه من إضاءة شاملة ويضفى تفرد على واجهة المنزل.
ماذا عن استخدام إضاءة مختلفة قليلًا لتضفى جو مميز ومرح على مدخل المنزل على نمط عصرى، فعنا استخدمت إضاءة ملونة على الجدران والسقف وفى نفس الوقت تتناسق ألوان الإضاءة مع الأثاث الأسود والجدران الحجرية.
كلما زادت الإضاءة ليلًا كان ذلك أفضل جدًا ليس فقط لإنارة المدخل، بل لتوفير الأمان وتشجيع الأسرة على تقضية أوقات طويلة بالحديقة .
فتوزيع الإضاءة على أماكن متفرقة يمكننا من رؤية الحديقة والزهورالإستمتاع بها من جميع الزوايا.