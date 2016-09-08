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8 تصميمات ملهمة لإضاءة مدخل المنزل

هنادى موسى هنادى موسى
Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
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إضاءة مدخل منزل من العوامل الرئيسية لعكس انطباع مميز ومطمئن للزوار، فالإضاءة توفر أمان وترحيب ودفء بعد زوال إضاءة النهار. 

نستعرض معًا فى هذا الكتاب أفكار ملهمة ومميزة لإضاءة المدخل لتميز منزلك بالأناقة والتفرد.

1- اختيار مكان الإضاءة

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يمكنك الحصول على إضاءة مميزة بتصميم وحدات إضاءة معلقة فى السقف أو على الجدران لتوزع الإضاءة على الأبواب والجدران والأرضية. يمكنك المزج بين أنواع الإضاءة المختلفة طالما يتماشى مع ستايل المدخل والمنزل لتحصل على مدخل أنيق .

2- تنوع فى وحدات الإضاءة

Private Villa, Morocco, Moroccan Bazaar Moroccan Bazaar حدائقإضاءة
Moroccan Bazaar

Private Villa, Morocco

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

كما أشرنا من قبل اتلنوع فى استخدام وحدات الإضاءة يزين المدخل بديكور جميل فهنا مُزجت الإضاءة بين وحدات زجاجية ومعدنية مع توزيع إضاءة بسيطة غير مباشرة حول باب المنزل.

3- إضاءة ساحرة ودافئة

Iluminación exterior casa rústica con piscina, OutSide Tech Light OutSide Tech Light حديقة
OutSide Tech Light

OutSide Tech Light
OutSide Tech Light
OutSide Tech Light

إن كنت من المحظوظين بوجود مدخل فريد لمنزله، فلماذا لا تأخذ وقت كافى للتخطيط الدقيق لإضاءة المدخل حتى لو بالإستعانة بمهندس متخصص يساعدك؟ فذلك سيبرز تفرد التصميم أكثر.

فهنا صمم المدخل بمنحنى نزين بالإضاءة الصغية الموزعة جيدًا يضفى جو ساحر على المدخل و يبث روح الدفء على نفوس الزائرين وسكان المنزل.

4- إضاءة شاملة

vivenda unifamilar MORENO, cm espacio & arquitectura srl cm espacio & arquitectura srl شبابيك
cm espacio &amp; arquitectura srl

cm espacio & arquitectura srl
cm espacio &amp; arquitectura srl
cm espacio & arquitectura srl

يتمتع المنزل بمساحة كبيرة أفقية، لذلك كان من الضروى توزيع الإضاءة على مساحة الواجهة والمدخل، كذلك تم توزيع إضاءات صغيرة على الأرضية التى تربط بين مدخل المنزل والحديقة.

5- إضاءات بتأثير هندسي

Villa in Frankreich, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 حديقة
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

يتميز التصميم بإستخدام الجدران لتوزيع وحدات إضاءة LED بطريقة هندسية فنية جميلة وبسيطة فى نفس الوقت تزين مدخل المنزل على النمط العصرى  فالأصواء تقسم الجدران لمثلثات منيرة وتتماشى إضاءتها مع ألوان الجدران الرمادية ما يوفرجو من الدفء والترحيب بالزوار وينتج تصميم فريد ومميز للواجهة.

6- تأثيرات وحدات إضاءة LED

Riggsacre, Corbridge, MWE Architects MWE Architects منازل
MWE Architects

Riggsacre, Corbridge

MWE Architects
MWE Architects
MWE Architects

تتميز وحدات الإضاءة LED بأنها تضفى جمال على المنزل، كما أنها تحتاج لصيانة قليلة. فنلاحظ فى التصميم توزيع الإضاءة على واجهة المنزل الكبير على كل الجدران والزوايا يميزه بأناقة فريدة ومذهلة كما يوفر أمان لما يحققه من إضاءة شاملة ويضفى تفرد على واجهة المنزل.

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7- إضاءة عصرية

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Kent. homify حديقة outdoor living pod,louvered,roof,patio,terrace,canopy,garden,room
homify

Outdoor Living Pod, Louvered Roof Patio Canopy Installation in Kent.

homify
homify
homify

ماذا عن استخدام إضاءة مختلفة قليلًا لتضفى جو مميز ومرح على مدخل المنزل على نمط عصرى، فعنا استخدمت إضاءة ملونة على الجدران والسقف وفى نفس الوقت تتناسق ألوان الإضاءة مع الأثاث الأسود والجدران الحجرية.

8- مدخل مزين بالإضاءة القوية

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حديقة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

كلما زادت الإضاءة ليلًا كان ذلك أفضل جدًا ليس فقط لإنارة المدخل، بل لتوفير الأمان وتشجيع الأسرة على تقضية أوقات طويلة بالحديقة .

فتوزيع الإضاءة على أماكن متفرقة يمكننا من رؤية الحديقة والزهورالإستمتاع بها من جميع الزوايا.

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