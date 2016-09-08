8 تصميمات ملهمة لإضاءة مدخل المنزل

كلما زادت الإضاءة ليلًا كان ذلك أفضل جدًا ليس فقط لإنارة المدخل، بل لتوفير الأمان وتشجيع الأسرة على تقضية أوقات طويلة بالحديقة .

فتوزيع الإضاءة على أماكن متفرقة يمكننا من رؤية الحديقة والزهورالإستمتاع بها من جميع الزوايا.

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