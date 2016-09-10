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تحول منزل متهالك إلى تحفة على النمط المانيمالي

أميرة قاسم أميرة قاسم
Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة السفرة
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إذا كنت تعتقد أن عمليات التجميل تقتصر على البشر فأنت مخطئ، المنازل أيضا تخضع لعميات تجميل وإصلاح حتى أنك ستشعر بالحيرة الكبيرة وأنت ترى صورة ما قبل وما بعد.

اليوم سنستمتع بمراحل الإصلاح التي مر بها إحدى المنازل شديدة القدم بإسبانيا والذي كان في حالة يرثى لها ليتحول بذلك إلى منزل لؤلؤي من فرط الجمال واستخدام اللون الأبيض في طلاءه. ما يميز عملية الإصلاح هذه أن المصمم سعى للحفاظ على شخصية المنزل القديمة رغم التجديدات، فمثلا حافظ على خشب النوافذ القديمة والأرضيات العتيقة المزركشة بينما مالت بقاي التجديدات للنمط التبسيطي في التصميم. تجول بين الصور بالأسفل لتشاهد كم التغير الذي طال هذا المنزل العتيق.

الطريق إلى المطبخ

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة السفرة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

أنت الآن في طريقك إلى المطبخ، ورغم التصميم القديم للمنزل إلا أن المطبخ قبل التجديد كان مفتوحا على ممر واسع أشبه بغرفة طعام صغيرة. يتضح ذلك من خلال النوافذ المتجاورة لتوفير تهوية جيدة للمكان حتى لا تملأ روائح الطعام المكان.

بعد

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة السفرة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

برز جمال الأرضيات المزركشة بعد تلميعها وطلاء الحوائط باللون الأبيض، تم إصلاح خشب النوافذ مع الحفاظ على تصميمه، وجمال الزهور المفرغة به. تصميم طاولة الطعام في المنتصف شديد البساطة والأناقة في نفس الوقت، سطح أبيض أملس وشديد النعومة على أرجل خشبية بلونها الطبيعة وكأنها قطعت للتو من إحدى الأشجار، كل هذا يحقق توازنا رائعا في ألوان المكان.

المطبخ

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

في الصورة يتضح العمل على نظام التهوية المركزية ونظام الإضاءة بالسقف، ارتفاع السقف العالي ساعد كثيرا على تنفيذ الفكرة دون الإخلال برحابة المكان.

بعد

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

رغم بساطة المساحة إلا أنني أود كثيرا لو قمت بإعداد وجبة لذيذة بمطبخ كهذا، ضوء الشمس الطبيعي يصل لكل زاوية بالمكان، الأمر الذي سيفر كثيرا من استهلاك الطاقة لعدم الحاجة للإضاءة طوال فترة النهار.

خزانات المطبخ جاءت بدون مقابض، وهى من أكثر السمات التي تميز الطراز المانيمالي أو التبسيطي في التصميم، في الوقت نفسه عدم وجود مقابض سيزيد من المساحة المتاحة ولن يعيق الحركة داخل الممر بين الموقد وحوض الأواني.

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

الجانب الآخر من المطبخ يظهر فيه الخزائن المثبتة بالحائط للحفاظ على براح المكان واتساع، كما تظهر أجهزة المطبخ الحديثة مثل المايكرويف والفرن الكهربي.

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

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غرفة المعيشة

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

أعمال الإصلاحات على قدم وساق، يظهر في الصورة العمل على إعادة طلاء النوافذ الخشبية مع الحفاظ على لونها الطبيعي

بعد

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

تصميم باب غرفة المعيشة مثالي حيث نجح في فصل القطاعين عن بعضهما، لكنه ليس فصلا تاما بسبب الباب الزجاجي ذو الإطارات السوداء، النافذة الطولية بجوار الباب ايضا ساعدت على سهولة التواصل بين من في المطبخ وغرفة المعيشة.

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

زاوية أخرى لغرفة المعيشة، الطلاء الأبيض الناصع للغرفة مع الأرضية اللامعة عكسا الكثير من ضوء الشمس القوي داخل المكان، لو تأملت غرفة المعيشة من الزوايا المختلفة ستجد أن الإضاءة بالغرفة تقتصر على الوحدات أعلى الرفوف المعلقة، معتمدا على الضوء الطبيعي الذي يدخل للغرفة سواء من الشرفة أو من نوافذ المطبخ الكثيرة.

ممر طويل ومظلم

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

تشتهر المنازل القديمة بالممرات الطويلة، لكن يعيب هذا الممر هو أنه طويل وضيق ومظلم، لذا احتاج المكان لتأسيس نظام إضاءة مخصوص ليظهر جمال وأناقة الممر.

إشراق واتساع

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

نصاعة الطلاء الأبيض مع الإضاءة التي تأطر السقف جعلها من المكان ممرا أنيقا ومشرقا للغاية.

غرفة النوم

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة نوم
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

وصلنا لغرفة النوم لنجد أن الغرفة باهتة للغاية، حتى لون الطلاء قد عفى عليه الزمن..تعال لنرى كيف تغير المشهد هنا.

بعد

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة نوم
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

على عكس المساحة الواسعة لغرفة المعيشة، جاءت غرفة النوم على مساحة محدودة نسبيا، لذا كان اللون الأبيض مثاليا هنا وليحافظ على الأسلوب التبسيطي الذي يطغى على تجديدات المنزل. أبقى المصمم على الرف داخل الجدار حيث يمكن استخدامه لتخزين الكتب أو حتى لتخزين أدوات التجميل مع وضع مرآه أعلاه. أنا خزانة الملابس فقد تم تركيب وحدة داخل الحائط بأبواب جرارة من النظرة الأولى لها ستعتقد أنها جدار عادي.

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 غرفة نوم
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

زاوية أخرى لغرفة النوم يظهر فيا الباب الخشبي القبابي العتيق الذي يحافظ على قدم وعراقة المنزل، كما يظهر من هذه الزاوية وحدات الإضاءة التي تم تركيبها أعلى خزانة الملابس لتملأ الغرفة إشراقا بتلك الإضاءة القوية.

الحمام

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 حمام
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

أعيد تصميم الحمام بالكامل لتوفير الراحة والعملية لقاطني المنزل، لذا فتم التخلص من كل أثاثات الحمام القديم تماما

بعد

Reforma integral Gran de Gràcia, OAK 2000 OAK 2000 حمام
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

تصميم الحمام الجديد جاء مزيجا بين الأسلوب العصري والريفي في التصميم، خاصة مع استخدام حوائط الطوب على طول جدران الحمام والخزانة الخشبية أسفل الحوض، أما العصرية ظهرت في الفاصل الزجاجي بين منطقة الاستحمام والحوض والأكسسوارات المعدنية الفضية أبرزها شماعة الفوط.

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