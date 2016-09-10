تحول منزل متهالك إلى تحفة على النمط المانيمالي

إذا كنت تعتقد أن عمليات التجميل تقتصر على البشر فأنت مخطئ، المنازل أيضا تخضع لعميات تجميل وإصلاح حتى أنك ستشعر بالحيرة الكبيرة وأنت ترى صورة ما قبل وما بعد.

اليوم سنستمتع بمراحل الإصلاح التي مر بها إحدى المنازل شديدة القدم بإسبانيا والذي كان في حالة يرثى لها ليتحول بذلك إلى منزل لؤلؤي من فرط الجمال واستخدام اللون الأبيض في طلاءه. ما يميز عملية الإصلاح هذه أن المصمم سعى للحفاظ على شخصية المنزل القديمة رغم التجديدات، فمثلا حافظ على خشب النوافذ القديمة والأرضيات العتيقة المزركشة بينما مالت بقاي التجديدات للنمط التبسيطي في التصميم. تجول بين الصور بالأسفل لتشاهد كم التغير الذي طال هذا المنزل العتيق.