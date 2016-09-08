8 تصميمات رفوف لغرف المعيشة الصغيرة

يعد استخدام الرفوف من أفضل الحلول فى الغرف الصغيرة، فالرفوف من قطع الأثاث المرنة التى يمكن تركيبها فى أماكن مختلفة بمقاسات مختلفة ووظائف متنوعة.
كما تتنوع مواد الرفوف من خشب لحديد أو طوب، وتتنوع تصميماتها مابين تصميمات تقليدية مستقيمة أو تصميمات مميزة بمنحنيات مختلفة.
ولأن غرف المعيشة من الغرف الرئيسية بالمنزل فاستخدام رفوف بها من الأولويات فى المساحات الضيقة حتى نصممها بعملية وراحة، فأليكم 10 تصميمات مميزة لإستخدام الرفوف فى غرف المعيشة.
لا شك أن القيمة الوظيفية للرفوف أهم من تصميمها في الأنماط الكلاسيكية!، لكن أن تعطي غرفة المعيشة لمسة من العصرية والإختلاف قد يكسب بيتك جواً يؤثر على بقية المنزل.
هنا في هذا التصميم حيث الرفوف مخصصة للكتب فقط لكنها تعطي ديكوراً معاصراً في الوقت نفسه لغرفة المعيشة. ومما يميز هذه الرفوف أيضاً سهولة تحريكها من خلال الدواليب الصغيرة، وكذلك سهولة تنظيف الأرضيات بدون الحاجة لمعدات تنضيف مخصصة للمساحات الضيقة أسفل الخزائن والرفوف.
واحد من التصميمات المميزة التى تعتمد على استخدم الطوب كرف بنفس مادة الجدار وتم توزيع الطوب بزوايا مختلفة لتحقق وظائف متنوعة بين رف للكتب ورف للصور ورفوف مختلفة لقطع الديكور.
تركيب رفوف بنفس ألوان الجدار يقلل من الزحام ويعطى شعور يتمازج الرفوف مع الجدران وعند استخدام اكثر من رف على نفس الجدار يراعى تنسيق أوضاعهم ليشغل مساحة محدودة ومنسقة ولا تضر بديكور الغرفة.
طريقة أخرى لتصميم الرفوف هى بنائها بالجدار أثناء بناء الغرفة وتطلى بنفس لون الجدار ما يميز الغرفة بتصميم عصرى وبسيط ولأن الأرضية بألوان قوية يراعى أن تكون ألوان الجدار والديكور هادئة لتكسر حدة ألوان الأرضية.
بدلًا من شراء وحدات تخزين أو مكتبة لغرفة المعيشة، يمكنك تركيب أكثر من رف سيحقق نفس غرض الديكور والوظيفة بمساحة وتكاليف أقل.
ويمكنك تركيب إضاءة بسيطة بالرفوف لتزينها وتسلط ضوئها على قطع الديكور المعروضة بالرف.
تتميز غرف المعيشة على النمط الإسكندينافى بإستخدام قطع ديكور فنية من لوح وصور، لذلك يمكننا تركيب رفوف خشبية بسيط تعرض عليها هذه الإطارات ببساطة وجمال.
مهما كانت المساحة محدودة دائمًا هناك حل! فرغم صغر هذه الغرفة خصصت مساحات بسيطة لتركيب رفوف بسيطة بزوايا مختلفة لتخصص كل رف لوظيفة مختلفة لنحصل على تصميم مميز فى هذه الغرفة الصغيرة.
استغلال كل المساحات الموجودة بالغرف الصغيرة يصنع فروق كبيرة بالغرفة لأنه لا يعتمد على استخدام مساحات إضافية أو ازدحام الغرفة بل العكس تمامًا يساعد على توفير جو من البساطة بالغرفة.
وكمثال لهذه المساحات الغير مستغلة، أعلى الجدران فهنا استغلت لتركيب رفوف بسيطة لا تشغل حيز كبير بالجدران بل تترك له المساحة كاملة وتزينه من الأعلى كديكور، وأفضل مايزين به الرفوف الكتب والمجلات وبعض قطع الديكور البسيطة كما يمكنك إضاقة إضافة إضاءة بسيطة بها لتظهره.