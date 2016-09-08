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8 تصميمات رفوف لغرف المعيشة الصغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
CASA URBANA, PAULA BITTAR ARQUITETURA PAULA BITTAR ARQUITETURA غرفة المعيشة
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يعد استخدام الرفوف من أفضل الحلول فى الغرف الصغيرة، فالرفوف من قطع الأثاث المرنة التى يمكن تركيبها فى أماكن مختلفة بمقاسات مختلفة ووظائف متنوعة.

كما تتنوع مواد الرفوف من خشب لحديد أو طوب، وتتنوع تصميماتها مابين تصميمات تقليدية مستقيمة أو تصميمات مميزة بمنحنيات مختلفة.

ولأن غرف المعيشة من الغرف الرئيسية بالمنزل فاستخدام رفوف بها من الأولويات فى المساحات الضيقة حتى نصممها بعملية وراحة، فأليكم 10 تصميمات مميزة لإستخدام الرفوف فى غرف المعيشة.

1- مختلف وعصري

FITTING PYRAMID THE NEW ANGLE ON BOOKCASES, Piarotto.com - Mobilie snc Piarotto.com - Mobilie snc غرفة المعيشةرفوف
Piarotto.com – Mobilie snc

FITTING PYRAMID THE NEW ANGLE ON BOOKCASES

Piarotto.com - Mobilie snc
Piarotto.com – Mobilie snc
Piarotto.com - Mobilie snc

لا شك أن القيمة الوظيفية للرفوف أهم من تصميمها في الأنماط الكلاسيكية!، لكن أن تعطي غرفة المعيشة لمسة من العصرية والإختلاف قد يكسب بيتك جواً يؤثر على بقية المنزل.

هنا في هذا التصميم حيث الرفوف مخصصة للكتب فقط لكنها تعطي ديكوراً معاصراً في الوقت نفسه لغرفة المعيشة. ومما يميز هذه الرفوف أيضاً سهولة تحريكها من خلال الدواليب الصغيرة، وكذلك سهولة تنظيف الأرضيات بدون الحاجة لمعدات تنضيف مخصصة للمساحات الضيقة أسفل الخزائن والرفوف.

2- رفوف متنوعة

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة المعيشة
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

واحد من التصميمات المميزة التى تعتمد على استخدم الطوب كرف بنفس مادة الجدار وتم توزيع الطوب بزوايا مختلفة لتحقق وظائف متنوعة بين رف للكتب ورف للصور ورفوف مختلفة لقطع الديكور.

3- رفوف بيضاء بسيطة

homify غرفة المعيشة خشب Blue
homify

homify
homify
homify

تركيب رفوف بنفس ألوان الجدار يقلل من الزحام ويعطى شعور يتمازج الرفوف مع الجدران وعند استخدام اكثر من رف على نفس الجدار يراعى تنسيق أوضاعهم ليشغل مساحة محدودة ومنسقة ولا تضر بديكور الغرفة.

4- رفوف مدمجة بالجدار

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

طريقة أخرى لتصميم الرفوف هى بنائها بالجدار أثناء بناء الغرفة وتطلى بنفس لون الجدار ما يميز الغرفة بتصميم عصرى وبسيط ولأن الأرضية بألوان قوية يراعى أن تكون ألوان الجدار والديكور هادئة لتكسر حدة ألوان الأرضية.

5- رفوف متعددة

CASA URBANA, PAULA BITTAR ARQUITETURA PAULA BITTAR ARQUITETURA غرفة المعيشة
PAULA BITTAR ARQUITETURA

PAULA BITTAR ARQUITETURA
PAULA BITTAR ARQUITETURA
PAULA BITTAR ARQUITETURA

بدلًا من شراء وحدات تخزين أو مكتبة لغرفة المعيشة، يمكنك تركيب أكثر من رف سيحقق نفس غرض الديكور والوظيفة بمساحة وتكاليف أقل.

ويمكنك تركيب إضاءة بسيطة بالرفوف لتزينها وتسلط ضوئها على قطع الديكور المعروضة بالرف.

6- غرفة معيشة على النمط الإسكندينافى

Nuestros clientes destacan , Muebles Capsir Muebles Capsir غرفة المعيشة
Muebles Capsir

Muebles Capsir
Muebles Capsir
Muebles Capsir

تتميز غرف المعيشة على النمط الإسكندينافى بإستخدام قطع ديكور فنية من لوح وصور، لذلك يمكننا تركيب رفوف خشبية بسيط تعرض عليها هذه الإطارات ببساطة وجمال.

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7- رفوف بسيطة فى مساحة صغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مهما كانت المساحة محدودة دائمًا هناك حل! فرغم صغر هذه الغرفة خصصت مساحات بسيطة لتركيب رفوف بسيطة بزوايا مختلفة لتخصص كل رف لوظيفة مختلفة لنحصل على تصميم مميز فى هذه الغرفة الصغيرة.

8- رفوف حول الغرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

استغلال كل المساحات الموجودة بالغرف الصغيرة يصنع فروق كبيرة بالغرفة لأنه لا يعتمد على استخدام مساحات إضافية أو ازدحام الغرفة بل العكس تمامًا يساعد على توفير جو من البساطة بالغرفة.

وكمثال لهذه المساحات الغير مستغلة، أعلى الجدران فهنا استغلت لتركيب رفوف بسيطة لا تشغل حيز كبير بالجدران بل تترك له المساحة كاملة وتزينه من الأعلى كديكور، وأفضل مايزين به الرفوف الكتب والمجلات وبعض قطع الديكور البسيطة كما يمكنك إضاقة إضافة إضاءة بسيطة بها لتظهره.

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هل جربت استخدام الرفوف فى غرفة المعيشة من قبل؟

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