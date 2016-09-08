8 تصميمات رفوف لغرف المعيشة الصغيرة

لا شك أن القيمة الوظيفية للرفوف أهم من تصميمها في الأنماط الكلاسيكية!، لكن أن تعطي غرفة المعيشة لمسة من العصرية والإختلاف قد يكسب بيتك جواً يؤثر على بقية المنزل.

هنا في هذا التصميم حيث الرفوف مخصصة للكتب فقط لكنها تعطي ديكوراً معاصراً في الوقت نفسه لغرفة المعيشة. ومما يميز هذه الرفوف أيضاً سهولة تحريكها من خلال الدواليب الصغيرة، وكذلك سهولة تنظيف الأرضيات بدون الحاجة لمعدات تنضيف مخصصة للمساحات الضيقة أسفل الخزائن والرفوف.