فيلا ساحرة ذات ديكورات مميزة

قبل أن تُقدم على الدخول هنا، لابد وأن يجذبك ذلك المنظر الساحر الخاص بالمساحة الخارجية للفيلا، سحر الطبيعة من نباتات متنوعة واندماجها مع التصميم الخشبي للمبنى ذاته والتحام كلاهما مع السماء بدرجاتها اللونية المذهلة كفيل بأن يأخذك لعالم آخر أو ربما لحلم بعيد عنوانه السكينة والتأمل.. حلم من مكونات الطبيعة ينسيك صخب العالم بأسره!

تعد تلك الحديقة التي تحيط بـ المنزل مع نباتاتها المزروعة على النمط الاستوائي بمثابة الشخصية الرئيسية لذلك المنزل المذهل، بل والعامل الأساسي وراء تميزه، فلولاها لما كان بتلك الإطلالة الحيوية الخلابة والتي تدعوك للاستمتاع فقط.

وإذا ما انتقلنا لتلك الشرفة التي تبرز عن المبنى بتصميمها الدامج بين الخشب والزجاج وتطل على مساحة كبيرة من الحديقة، فنجد أن المهندس المعماري كان في منتهى العبقرية، حيث وفر مساحتين مميزتين لقاطني ذلك المنزل -يفصلهما فقط عن بعضهم البعض بضعة أمتار علوية- لإقامة جلستين هادئتين، واحدة بتلك الشرفة الكبيرة والأخرى بجزء صغير من تلك الحديقة ليستوعبا معًا أكبر عدد من الضيوف، بحيث تكون أحدهما لكبار السن، والثانية لجلسة شبابية عنوانها المرح.