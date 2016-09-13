فيلا ساحرة ذات ديكورات مميزة

جولتنا اليوم في إحدى الفيلات الساحرة المُصممة بشكل أساسي من مكونات الطبيعة من خشب ومياه ونباتات فكان لكل منهم أكبر الأثر في تألق إطلالتها التي باتت أجمل وأفضل بكل عنصر منهم على حدة.. لنلقى نظرة معًا على طابقيها العلوي والأرضي وكذلك باحتها الخارجية المذهلة!
قبل أن تُقدم على الدخول هنا، لابد وأن يجذبك ذلك المنظر الساحر الخاص بالمساحة الخارجية للفيلا، سحر الطبيعة من نباتات متنوعة واندماجها مع التصميم الخشبي للمبنى ذاته والتحام كلاهما مع السماء بدرجاتها اللونية المذهلة كفيل بأن يأخذك لعالم آخر أو ربما لحلم بعيد عنوانه السكينة والتأمل.. حلم من مكونات الطبيعة ينسيك صخب العالم بأسره!
تعد تلك الحديقة التي تحيط بـ المنزل مع نباتاتها المزروعة على النمط الاستوائي بمثابة الشخصية الرئيسية لذلك المنزل المذهل، بل والعامل الأساسي وراء تميزه، فلولاها لما كان بتلك الإطلالة الحيوية الخلابة والتي تدعوك للاستمتاع فقط.
وإذا ما انتقلنا لتلك الشرفة التي تبرز عن المبنى بتصميمها الدامج بين الخشب والزجاج وتطل على مساحة كبيرة من الحديقة، فنجد أن المهندس المعماري كان في منتهى العبقرية، حيث وفر مساحتين مميزتين لقاطني ذلك المنزل -يفصلهما فقط عن بعضهم البعض بضعة أمتار علوية- لإقامة جلستين هادئتين، واحدة بتلك الشرفة الكبيرة والأخرى بجزء صغير من تلك الحديقة ليستوعبا معًا أكبر عدد من الضيوف، بحيث تكون أحدهما لكبار السن، والثانية لجلسة شبابية عنوانها المرح.
كما نلاحظ هنا الخشب هو المكون الأساسي لتلك الساحة المنتمية لغرفة المعيشة المفتوحة، سواء في الأرضية أو في الديكورات والأثاث، ويظهر بوضوح في ذلك البار الخلفي للركنة وما يدنوه من مقاعد أنيقة للتمتع بتناول بعض المسليات أو المشهيات أثناء مشاهدة أحد الأفلام.
غرفة المعيشة هنا بتصميم بسيط وراقي، تتمتع بركنة أنيقة وهادئة باللون الأبيض ولديها العديد من الوسائد لجلسة عنوانها الراحة، يقابلها جدار مميز مصمم به مساحة خاصة لشاشة التلفزيون والتي يثبت على طرفيها سماعات بارزة لتمكن المشاهد من الانصات للفيلم جيدًا وكأنه في إحدى صالات العرض!
وفي هذه المساحة الواسعة من المنزل صُمِمَت السفرة بتصميم عصري رائع في الجهة المقابلة لغرفة المعيشة، لا يفصلهما باب ولا جدار.. تتمتع بنفس الدرجات اللونية وهي البيج والبني وما بينهما من درجات، مكونة ببساطة من طاولة كبيرة نصفها العلوي زجاجي والآخر خشبي على شكل حرف X وتحظى بعدد كبير من الكراسي لجلسة عائلية كبيرة.
أما بيسار السفرة، فقد صمم المهندس المعماري جدار خشبي مفرغ من الداخل على شكل مستطيل صغير برف عريض يتمتع بإضاءة كلاسيكية ساحرة تبرز جمال الخشب وتبعث الدفء في أرجاء المكان، فيما استغل قاطنو المنزل ذلك الرف المنوه إليه مسبقًا في وضع نخبة من التحف والإكسسوارات الثمينة لتزين مظهره!
ومن هذه الزاوية يظهر لنا جمال الغرفة المختبئ من الصورة السابقة، فنفاجئ هنا بأنها تطل على مساحة مميزة انقسمت بين أرضية تكسوها الخضرة وأخرى لحمام سباحة بطول الساحة الخارجية!
نلاحظ أيضًا من هذه الزاوية كرسيين مريحين من الجلد الفاخر بتصميم يشبه الشازلونج يكملان تألق الركنة ويملأن فراغ تلك المساحة المقابلة للوح الزجاجي الشبه مُغطى بالستائر.
المفاجأةما تطل عليه المعيشة.. بل المنزل بالكامل!
جمال المنظر من الداخل لا يقارن بإطلالته المذهلة مطلقًا من الخارج!، يمكنك في هذه الساحة الشاسعة أن ترى كل ما يسر قلبك ويريح نفسك ويبعث فيك الهدوء، من مياه حمام السباحة النقية بلونها الأزرق الملفت للأنظار، والمساحة الصغيرة الجانبية له والمكتسية بالخضرة وما يعلوها من كراسي خشبية للتأمل والاسترخاء، مع جمال تصميم المبنى من الخارج بسحر الزجاج وبريقه، إضافة لعذوبة السماء ونقائها الذي لا توصفه أية كلمات..
وكما هو معتاد في المنازل ذات الطابقين تُصمم غرفة النوم بالطابق العلوي لتتمتع بمزيد من الخصوصية وتنفصل عن كل ما هو مزعج وصخب في الخارج. تتمتع الغرفة بحس كلاسيكي راقي يتجلى بوضوح في تصميم التخت وكذلك في تصميم منسوجات الغرفة وفرشها بالكامل إضافة إلى تصميم وحدات الإضاءة نفسها، فيما تمتعت الغرفة بروح عصرية أيضًا برزت في تصميم وحدات الأدراج المصممة على الطراز الحديث وتتخذ من طرفي التخت مكانًا لها!
ولمزيد من الرفاهية، خصص المهندس المعماري لتلك الفيلا الساحرة واحدة من الزوايا الداخلية المميزة -والتي تحظى بإطلالة رائعة- ليؤسس بها جاكوزي يطل على منظر خلاب من المرتفعات والجبال لـقليل من الاسترخاء والتأمل، مع إضافة شازلونج مريح بجانبه وحدات إضاءة على بالحس الأندلسي ليكمل جمال التصميم الداخلي لتلك الساحة.
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