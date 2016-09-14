قبل و بعد..إعادة إحياء مذهلة لشقة في برشلونة

تقبع في ركن من أركان برشلونة هذه الشقة التي تم تجديدها بالكامل، سواء من ناحية البناء أو من ناحية الطراز وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه لولا العمل الرائع الذي قام به مكتب OAK 2000، حيث قام فريق العمل بإعادة توزيع المساحة المتاحة مستغلين كل العناصر المتاحة لمنح هذا البيت الجميل ما إفتقده من بهاء و روعة، فدعونا نشهد معاً التحول الهائل الذي طرأ علي هذه الشقة.
القليل من الناس من قد يرغب في العيش في بيت تجلد نصف جدرانه الأخشاب فذلك طرازعفي عليه الزمن، فضلاً عن أن الإطار الخشبي الداكن للباب والذي لا يمثل أي إضافة للناحية الجمالية للبيت. ولا يفوتنا أن نذكر الأرضية التي يمنحك طرازها العتيق إحساساً بأن اخر مرة تم فيها عمل تجديدات أو صيانة ترجع إلي زمن بعيد.
نستطيع أن نري هنا فوراً كيف إكتسبت الغرفة المساحة وإشراقة كانت بأشد الحاجة إليها، فتم هدم القواطع الفاصلة التي كانت تظلم الغرفة و الذي خلف إحساساً مختلف تماماً بالمزيد من المساحة المفتوحة، حيث يتواجد المطبخ، غرفة تناول الطعام وغرفة المعيشة في بيئة متناغمة تنعم بالكثير من الإضاءة الطبيعية والتي تلعب دوراً هاماً ليس في فتح المساحات وحسب بل أيضاً في جعلها تبدو أكبر بكثير.
تم إتباع التصميم المينيمال مع التركيز علي الوظيفية والذي يجعل المطبخ عملي للغاية فكل شيء منظم وفي مكانه.
الملاحظ في هذا البيت أنه علي الرغم من صغر حجمه إلا أن كل منطقة تتمتع بالحجم المثالي للغرض الذي تؤديه فالتصميم على شكل حرف L للمطبخ يتيح الكثير من المساحة للطبخ.
خلال عملية التجديد كانت هناك بعض العناصر التي تم الإبقاء عليها لتمنح الشقة لمسة كلاسيكية وهو طراز ذو شعبية متزايدة مؤخراً والعنصرالرئيسي الذي نشير إليه هنا هو الأرضية ذات النسق الزهري وأيضاً النوافذ والتي تمنح المنزل بعض الشخصية.
هذه إحدي الغرف المفضلة لدينا والتي تتكون من لون موحد للحوائط، السرير والمفروشات و هو اللون الأبيض، والذي يتماشي مع الدرجات المستخدمة في بقية أرجاء البيت. وعلي الرغم من صغر مساحة الغرفة إلا أنها تعد ملاذ رائع ومثالي للراحة والإسترخاء بعد عناء يوم طويل.
قديماً كان من المتعارف عليه أن يستحوذ الحمام علي القليل من الإهتمام والمساحة سواء، ولكن في يومنا هذا فإن الحمام يشكل جزءاً غاية في الأهمية من المنزل فيجب أن يكون رحباً، جميلاً وينعم بالسلام. قد يكون الحمام في هذا البيت صغير إلا أنه لا ينقصه الراحة أوالأناقة وهو ما يتجلي في شكل الدوش، المرحاض والحوض و المرآة، كلها تفاصيل تجعه على الطراز المودرن.