قبل و بعد..إعادة إحياء مذهلة لشقة في برشلونة

قديماً كان من المتعارف عليه أن يستحوذ الحمام علي القليل من الإهتمام والمساحة سواء، ولكن في يومنا هذا فإن الحمام يشكل جزءاً غاية في الأهمية من المنزل فيجب أن يكون رحباً، جميلاً وينعم بالسلام. قد يكون الحمام في هذا البيت صغير إلا أنه لا ينقصه الراحة أوالأناقة وهو ما يتجلي في شكل الدوش، المرحاض والحوض و المرآة، كلها تفاصيل تجعه على الطراز المودرن.