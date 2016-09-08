9 تصميمات مميزة لشرفات غرف النوم

وجود شرفة بغرفتك يوفر لك مزايا متنوعة فى مكان واحد، فليس هناك أفضل من الإستيقاظ على ضوء الشمس ومشاهدة النجوم ليلًا والقراءة أو الإسترخاء فى الهواء الطلق دون أن تترك غرفتك، كما توفر لك تهوية صحية لغرفتك.
لذلك جمعنا لك 8 تصميمات مميزة لغرف نوم مدمج بها شرفة مختلفة فى الأشكال والمساحات لتختار مايناسب ذوقك وإمكانياتك.
أهمية غرف النوم المفتوحة على الشرفات تأتي من كمية الهواء والضوء الذي يجعلها أكثر صحية من غيرها!. كما أن التصاميم تكون أجمل وتضفي جمالاً لجو الغرفة حيث المشهد من خلال نافذة كبيرة في الصباح كما نرى في تصميم هذه الغرفة المتناسق مع الأرضيات الخشبية والأثاث الخشبي وكمية الإضاءة النافذة من خلال الشرفة والحديقة الخضراء الخارجية قد اعطت الغرفة جواً كما في الفنادق والمنتجعات السياحية!!. لك ان تتخيل نفس الغرفة بدون هذه الشرفة، ما رأيك؟
اختيار اللون الأبيض للغرفة من أثاث وديكور وطلاء يجعل منها غرفة معيشة مليئة بالحياة والطاقة وليست غرفة نوم فقط، كما تتميز الشرفة الملحقة بالغرفة باستغلال مساحتها على أكمل وجه بإضافة بعض النباتات البسيطة لتشمل الشرفة حديقة صغيرة ، فالشرفة توفر لك الإستمتاع بعوامل الطبيعة المختلفة.
يمكنك أن تستمع بالمنظر الطبيعى من داخل الغرفة فى حالات الطقس المتقلب بوضع أثاث مجاور للنافذة بدون الحاجة للخروج . كل ماتحتاجه أثاث عملى وبسيط يكمل ديكور الغرفة.
إضافة بعض النباتات بالشرفة يزيد من الإحساس بالإسترخاء خلال فترة استمتاعك بالجلوس فى الخارج، واستخدام أبواب خشبية بنفس نمط السرير يضفى أناقة ودفء بالغرفة يزيد من الشعور بالراحة.
التصميمات التى تتمتع بألوان زاهية تضفى مزيد من الطاقة والحيوية على الغرفة وتناسق الألوان المستخدمة فى الأثاث والديكور يميز الغرفة بالأناقة خاصة عندما يكون ديكور الشرفة امتداد لنمط الغرفة من الداخل.
فى الشرفات الكبيرة يمكننا استخدام أريكة تسع العديد من الأفراد لقضاء وقت مريح فى الهواء الطلق.
ليس دائمًا متاح أمامنا تصميم شرفة بالخارج، يمكننا إنشاء شرفة بداخل الغرفة كديكور ومكان للإسترخاء مثل هذا التصميم الرائع الذى يعتمد على تخصيص مساحة بالغرفة بجوار النافذة ويوفر لها أبواب متحركة لتحمى الغرفة من الطقس السىء وفى نفس الوقت تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية الدافئة.
اعتمد التصميم هنا على تخصيص الجدار بأكمله ليصمم بالزجاج المتحرك لنتحكم فى مساحة التهوية والإضاءة وليوفر الإستمتاع بالمشهد الخارجى من جميع زوايا وأركان الغرفة وفى كل حالات تواجدك بالغرفة ليلًا أم نهارًا.
بنفس فكرة التصميم السابق، اعتمد هذا المشروع على استبدال جدران الغرفة بأكملها بالزجاج لنستمتع بمشهد بانورامى خلاب ويناسب هذا التصميم الطوابق العلوية.
استخدام أبواب زجاجية للفصل بين الغرفة والشرفة يوفر لك الإستمتاع بالمنظر الخارج من داخل الغرفة، لذلك احرص على مواجهة الأثاث للنافذة حتى تستمتع بالمشهد طوال فترة وجودك بالغرفة.