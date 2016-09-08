9 تصميمات مميزة لشرفات غرف النوم

أهمية غرف النوم المفتوحة على الشرفات تأتي من كمية الهواء والضوء الذي يجعلها أكثر صحية من غيرها!. كما أن التصاميم تكون أجمل وتضفي جمالاً لجو الغرفة حيث المشهد من خلال نافذة كبيرة في الصباح كما نرى في تصميم هذه الغرفة المتناسق مع الأرضيات الخشبية والأثاث الخشبي وكمية الإضاءة النافذة من خلال الشرفة والحديقة الخضراء الخارجية قد اعطت الغرفة جواً كما في الفنادق والمنتجعات السياحية!!. لك ان تتخيل نفس الغرفة بدون هذه الشرفة، ما رأيك؟