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9 تصميمات مميزة لشرفات غرف النوم

هنادى موسى هنادى موسى
La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
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وجود شرفة بغرفتك يوفر لك مزايا متنوعة فى مكان واحد، فليس هناك أفضل من الإستيقاظ على ضوء الشمس ومشاهدة النجوم ليلًا والقراءة أو الإسترخاء فى الهواء الطلق دون أن تترك غرفتك، كما توفر لك تهوية صحية لغرفتك.

لذلك جمعنا لك 8 تصميمات مميزة لغرف نوم مدمج بها شرفة مختلفة فى الأشكال والمساحات لتختار مايناسب ذوقك وإمكانياتك.

1- تناسق ومساحة

Espacios, Natural Urbano Natural Urbano مساحات تجارية فنادق
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

أهمية غرف النوم المفتوحة على الشرفات تأتي من كمية الهواء والضوء الذي يجعلها أكثر صحية من غيرها!. كما أن التصاميم تكون أجمل وتضفي جمالاً لجو الغرفة حيث المشهد من خلال نافذة كبيرة في الصباح كما نرى في تصميم هذه الغرفة المتناسق مع الأرضيات الخشبية والأثاث الخشبي وكمية الإضاءة النافذة من خلال الشرفة والحديقة الخضراء الخارجية قد اعطت الغرفة جواً كما في الفنادق والمنتجعات السياحية!!. لك ان تتخيل نفس الغرفة بدون هذه الشرفة، ما رأيك؟

2- إشراقة الأبيض

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اختيار اللون الأبيض للغرفة من أثاث وديكور وطلاء يجعل منها غرفة معيشة مليئة بالحياة والطاقة وليست غرفة نوم فقط، كما تتميز الشرفة الملحقة بالغرفة باستغلال مساحتها على أكمل وجه بإضافة بعض النباتات البسيطة لتشمل الشرفة حديقة صغيرة ، فالشرفة توفر لك الإستمتاع بعوامل الطبيعة المختلفة.

3- أثاث مجاور للشرفة

HRE24 House Lopez Duplan Arquitectos منازل
Lopez Duplan Arquitectos

HRE24 House

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

يمكنك أن تستمع بالمنظر الطبيعى من داخل الغرفة فى حالات الطقس المتقلب بوضع أثاث مجاور للنافذة بدون الحاجة للخروج . كل ماتحتاجه أثاث عملى وبسيط يكمل ديكور الغرفة.

4- أبواب خشبية

Villa Farallón 14, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

إضافة بعض النباتات بالشرفة يزيد من الإحساس بالإسترخاء خلال فترة استمتاعك بالجلوس فى الخارج، واستخدام أبواب خشبية بنفس نمط السرير يضفى أناقة ودفء بالغرفة يزيد من الشعور بالراحة.

5- ألوان زاهية

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

التصميمات التى تتمتع بألوان زاهية تضفى مزيد من الطاقة والحيوية على الغرفة وتناسق الألوان المستخدمة فى الأثاث والديكور يميز الغرفة بالأناقة خاصة عندما يكون ديكور الشرفة امتداد لنمط الغرفة من الداخل.

فى الشرفات الكبيرة يمكننا استخدام أريكة تسع العديد من الأفراد لقضاء وقت مريح فى الهواء الطلق.

6- حديقة بالداخل

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ليس دائمًا متاح أمامنا تصميم شرفة بالخارج، يمكننا إنشاء شرفة بداخل الغرفة كديكور ومكان للإسترخاء مثل هذا التصميم الرائع الذى يعتمد على تخصيص مساحة بالغرفة بجوار النافذة ويوفر لها أبواب متحركة لتحمى الغرفة من الطقس السىء وفى نفس الوقت تملأ الغرفة بالإضاءة الطبيعية الدافئة.

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7- جدار زجاجى متحرك

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

اعتمد التصميم هنا على تخصيص الجدار بأكمله ليصمم بالزجاج المتحرك لنتحكم فى مساحة التهوية والإضاءة وليوفر الإستمتاع بالمشهد الخارجى من جميع زوايا وأركان الغرفة وفى كل حالات تواجدك بالغرفة ليلًا أم نهارًا.

8- جدران شفافة

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة نوم خشب
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

بنفس فكرة التصميم السابق، اعتمد هذا المشروع على استبدال جدران الغرفة بأكملها بالزجاج لنستمتع بمشهد بانورامى خلاب ويناسب هذا التصميم الطوابق العلوية.

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9- استمتع بالطبيعة عبر الأبواب الزجاجية

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

استخدام أبواب زجاجية للفصل بين الغرفة والشرفة يوفر لك الإستمتاع بالمنظر الخارج من داخل الغرفة، لذلك احرص على مواجهة الأثاث للنافذة حتى تستمتع بالمشهد طوال فترة وجودك بالغرفة.

8 تصميمات رفوف لغرف المعيشة الصغيرة
أى التصميمات أقرب لشرفة غرفتك؟

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