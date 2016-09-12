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10 أفكار لاستخدام الحصى لتجميل حديقتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
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الحديقة تعتبر رئة المنزل الطبيعية فهي المتنفس لك بعد يوم شاق في العمل ومسئوليات الحياة فهي تسمح لك أن تأخذ جرعة من الهواء النقي مع الإستجمام و الاسترخاء ليساعدك على الحصول على سلام نفسي.

ولكن تصميم الحديقة يعتبر تحدي و يتطلب الكثير من المجهود للإعتناء بالنباتات و جمالها. ولكن هناك طريقة للحصول على حديقة رائعة من دول بذل الكثير من المجهود والوقت وذلك عن طريق تصميم جمالي رائع وخاصة باستخدام الحصى والتي تضفي جمالاًعلى أي فراغ و خاصة لو كان مساحة خارجية.

في هذا المقال جئنا لكم ب10 أفكار للحدائق باستخدام الحصى والتي نتمنى أن تلهمكم لعمل تصاميم مميزة لحدائقكم و أفنيتكم.

1.​حديقة داخلية

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

من قال أن الشرفة يجب أن تكون في الخارج، يمكنك التفكير خارج الصندوق وعمل تحفة فنية طبيعية داخل المنزل ووضعها داخل صنوق زجاحي. و كما تعودنا فالجمال لا يكتمل بدون وجود الحصى.

2.ممر الأسمنت و الحصى

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 حدائقنباتات و زهور
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

في هذا التصميم قام المصمم بعمل منطقتان على جانبي الممشى لتعطي تأثير رائع و ممتد للممشى الضيق وتعمل كمساحة ممهدة للنباتات الجانبية.

3.حديقة صحراوية

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

أحد مميزات الحدائق الحجرية أنها تتكيف مع أي بيئة و أي فراغ. فكما يظهر في هذا المثال فيمكنك الحصول على حديقة صحراوية مبطنة بواسطة الحصى ومزروع بهما نباتات صحراوية.

4.حديقة ونافورة

jardin interior, A-labastrum arquitectos A-labastrum arquitectos حديقة
A-labastrum arquitectos

A-labastrum arquitectos
A-labastrum arquitectos
A-labastrum arquitectos

بعض التصاميم تستلزم وجود عنصر ليملئ الفراغ بشكل جمالي، ففيهذا التصميم و الذي هو عبارة عن تصميم مدمج لأواتي نباتات مع نافورة مياة و لإظهار التصميم المميز تم إضافة حصى بألوان مختلفة.

5.حديقة برية

Create a colourful alpine garden., Ice Alpines Ice Alpines حديقة
Ice Alpines

Create a colourful alpine garden.

Ice Alpines
Ice Alpines
Ice Alpines

إذا كنت نريد حديقتك أن تبدو مثل الحدائق البرية، و التي لا تحتاج الكثير من العناية و الإهتمام، فمع وجود بعض الحشائش والنباتات البرية و التي تتحكم بها الطبيعة، يمكنك إضافة بعض الحصى حسب التصميم المراد تنفيذه.

6.​الحصى يأتي بأكثر من لون

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بيت زجاجي
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

كما نرى فإن الحصى المبطن لهذه الأرضية – وخاصة مع وجود الأخشاب أيضاً – له تأثير مريح للأعصاب و الذي يجعل هذا الركن المخصص للراحة يعمل بكامل طاقته ليصل بمستخدميه إلى أعلى الإمكانيات.

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7.في الأصص الصغيرة

Mini-Jardins , Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حدائقأُصص النباتات والفازات
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

إذا كان لديك أصص صغيرة في الشرفة بحكم المساحة الضيقة، فالحصى يعطي أناقة وعمق وخاصة إذا استخدمته مع أكثر من حجم أو لون.

8.​كل في مكان واحد

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بيت زجاجي
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

هذا مثال على حديقة صغيرة ذات تصميم أنيق تحتوي على كل شئ في مكان واحد، من نباتات مختلفة لصخور، و حتى بركة صغيرة جداً و تم إنهائها بأكثر من شكل للحصى لتجعل التصميم أكثر عمق و متعة

9.تحديد مساحات

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

يمكن استخدام الحصى لتحديد المساحات، ففي هذا المثال تم عمل تقسيم للمساحات بشكل رائع وعلى الرغم من صغر الشرفة إلا أنها تبدو أكبر و أوسع.

10.استغلال المساحات الغير مستغلة

Casa de los 5 Patios, Almazan y Arquitectos Asociados Almazan y Arquitectos Asociados حديقة أسمنت White
Almazan y Arquitectos Asociados

Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados

في هذا المثال تم عمل حديقة داخلية في مكان ما تحت السلم والذي هو في أغلب الوقت يكون غير مستغل و لم ينسى المصمم فرش الأرضية بالحصى والصخور.

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