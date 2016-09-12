10 أفكار لاستخدام الحصى لتجميل حديقتك

الحديقة تعتبر رئة المنزل الطبيعية فهي المتنفس لك بعد يوم شاق في العمل ومسئوليات الحياة فهي تسمح لك أن تأخذ جرعة من الهواء النقي مع الإستجمام و الاسترخاء ليساعدك على الحصول على سلام نفسي.

ولكن تصميم الحديقة يعتبر تحدي و يتطلب الكثير من المجهود للإعتناء بالنباتات و جمالها. ولكن هناك طريقة للحصول على حديقة رائعة من دول بذل الكثير من المجهود والوقت وذلك عن طريق تصميم جمالي رائع وخاصة باستخدام الحصى والتي تضفي جمالاًعلى أي فراغ و خاصة لو كان مساحة خارجية.

في هذا المقال جئنا لكم ب10 أفكار للحدائق باستخدام الحصى والتي نتمنى أن تلهمكم لعمل تصاميم مميزة لحدائقكم و أفنيتكم.