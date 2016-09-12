10 أفكار لاستخدام الحصى لتجميل حديقتك

الحديقة تعتبر رئة المنزل الطبيعية فهي المتنفس لك بعد يوم شاق في العمل ومسئوليات الحياة فهي تسمح لك أن تأخذ جرعة من الهواء النقي مع الإستجمام و الاسترخاء ليساعدك على الحصول على سلام نفسي.
ولكن تصميم الحديقة يعتبر تحدي و يتطلب الكثير من المجهود للإعتناء بالنباتات و جمالها. ولكن هناك طريقة للحصول على حديقة رائعة من دول بذل الكثير من المجهود والوقت وذلك عن طريق تصميم جمالي رائع وخاصة باستخدام الحصى والتي تضفي جمالاًعلى أي فراغ و خاصة لو كان مساحة خارجية.
في هذا المقال جئنا لكم ب10 أفكار للحدائق باستخدام الحصى والتي نتمنى أن تلهمكم لعمل تصاميم مميزة لحدائقكم و أفنيتكم.
من قال أن الشرفة يجب أن تكون في الخارج، يمكنك التفكير خارج الصندوق وعمل تحفة فنية طبيعية داخل المنزل ووضعها داخل صنوق زجاحي. و كما تعودنا فالجمال لا يكتمل بدون وجود الحصى.
في هذا التصميم قام المصمم بعمل منطقتان على جانبي الممشى لتعطي تأثير رائع و ممتد للممشى الضيق وتعمل كمساحة ممهدة للنباتات الجانبية.
أحد مميزات الحدائق الحجرية أنها تتكيف مع أي بيئة و أي فراغ. فكما يظهر في هذا المثال فيمكنك الحصول على حديقة صحراوية مبطنة بواسطة الحصى ومزروع بهما نباتات صحراوية.
بعض التصاميم تستلزم وجود عنصر ليملئ الفراغ بشكل جمالي، ففيهذا التصميم و الذي هو عبارة عن تصميم مدمج لأواتي نباتات مع نافورة مياة و لإظهار التصميم المميز تم إضافة حصى بألوان مختلفة.
إذا كنت نريد حديقتك أن تبدو مثل الحدائق البرية، و التي لا تحتاج الكثير من العناية و الإهتمام، فمع وجود بعض الحشائش والنباتات البرية و التي تتحكم بها الطبيعة، يمكنك إضافة بعض الحصى حسب التصميم المراد تنفيذه.
كما نرى فإن الحصى المبطن لهذه الأرضية – وخاصة مع وجود الأخشاب أيضاً – له تأثير مريح للأعصاب و الذي يجعل هذا الركن المخصص للراحة يعمل بكامل طاقته ليصل بمستخدميه إلى أعلى الإمكانيات.
إذا كان لديك أصص صغيرة في الشرفة بحكم المساحة الضيقة، فالحصى يعطي أناقة وعمق وخاصة إذا استخدمته مع أكثر من حجم أو لون.
هذا مثال على حديقة صغيرة ذات تصميم أنيق تحتوي على كل شئ في مكان واحد، من نباتات مختلفة لصخور، و حتى بركة صغيرة جداً و تم إنهائها بأكثر من شكل للحصى لتجعل التصميم أكثر عمق و متعة
يمكن استخدام الحصى لتحديد المساحات، ففي هذا المثال تم عمل تقسيم للمساحات بشكل رائع وعلى الرغم من صغر الشرفة إلا أنها تبدو أكبر و أوسع.
في هذا المثال تم عمل حديقة داخلية في مكان ما تحت السلم والذي هو في أغلب الوقت يكون غير مستغل و لم ينسى المصمم فرش الأرضية بالحصى والصخور.