7 أفكار لاختيار ألوان حمامك

إضافة الألوان لحمامك يمكنها أن تضفي بهجة على هذا المكان المهدر حقه. تخيل دخولك الحمام صباحًا وأول ما تراه مزيج من الألوان التي تنعشك بدلًا من منظرًا كئيبًا ولون واحد ممل. الحمام يمكن أن يكون مصدر إلهام أيضًا، نعم لا تستغرب! فكلنا لدينا هذه اللحظات التي تحاكي أرشميدس عندما صرخ في حمامه يوريكا وجدتها! في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لجعل حمامك مصدر للإلهام، وبميزانيات مختلفة.

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