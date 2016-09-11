7 أفكار لاختيار ألوان حمامك

إضافة الألوان لحمامك يمكنها أن تضفي بهجة على هذا المكان المهدر حقه. تخيل دخولك الحمام صباحًا وأول ما تراه مزيج من الألوان التي تنعشك بدلًا من منظرًا كئيبًا ولون واحد ممل. الحمام يمكن أن يكون مصدر إلهام أيضًا، نعم لا تستغرب! فكلنا لدينا هذه اللحظات التي تحاكي أرشميدس عندما صرخ في حمامه
يوريكا وجدتها! في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لجعل حمامك مصدر للإلهام، وبميزانيات مختلفة.
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الألوان الدافئة من درجات البني والرمادي اختيار رائع إذا كنت تبحث غن الاسترخاء في حمامك. في هذا التصميم تجد بعض اللمسات التي جعلت منه حمام كالذي تراه في المنتجعات الصحية. بانيو كبير ومنطقة خاصة للدش بإضاءة خاصة وشموع في كل مكان. باختيارك لهذا التصميم سيكون حمامك مكانك المفضل دائمًا لراحتك.
إضافة أرفف ملونة لحمامك هي طريقة مثالية لتجديد حمامك أو لإضافة أماكن للتخزين وإزالة الفوضى خاصة إذا كان حمامك صغيرًا. أما وإذا كانت الأرفف ملونة فهذا يعطيها ميزة أخرى وهي مشاركتها في إضفاء البهجة والمنظر الجذاب على حمامك الذي كان يبدو كئيبًا بلون واحد من قبل! لا تخجل من إضافة ألوان جريئة وفاقعة ما دامت متناسقة ومختارة بعناية.
إضافة حوض بلون زاهٍ يضيف لمسة فريدة من نوعها على حمامك ومفاجئة لعينك التي تعودت على منظر الحوض الأبيض التقليدي! إذا اخترت حوضًا ذا لونٍ برتقالي؛ حاول أن تضيف بعض الأشياء الأخرى بنفس اللون في الحمام حتى لا يبدو الحوض غير متناسق بلونه الشاذ الذي سيجعله يبدو وكأنه أتى من حمام آخر. يمكنك فعل ذلك باختيار فوط بنفس اللون أو ستارة البانيو كمثال. هذه الصورة لحمام أطفال ولكن الألوان الزاهية ليست منحصرة على الأطفال وحدهم!
ورق الحائط يعطيك اختيارات لا نهائية للأشكال والألوان والرسومات المبهجة التي لن تكلفك الكثير. فقط اشتري التصميم الذي نال إعجابك وغطّي به جانب واحد من حوائط الحمام وانظر إلى التغيير المذهل.
الإضاءة الملونة يمكنها أن تحدث فارقًا كبيرة في حمامك. أفضل ما في هذا التصميم أنه يمكّنك من الاختيار ما بين وجود الألوان من عدمها عن طريق كفتاح النور. فبضغطة واحدة يمكنك تحويل الألوان للون الأبيض العادي. الكثير من المنتجعات الصحية تستخدم هذه الوسيلة لتقديم الاسترخاء للعملاء، فلم لا تأخذ هذه الفكرة الرائعة لمنزلك؟ بهذه الطريقة يمكنك إضافة ألوان للحمام بدون تكاليف كبيرة مع الإبقاء على التصميم البسيط له بدون تدخل كبير.
متى أخر مرة دخلت فيها حمام فوجدت قطعة فنية مثل هذه؟ أعتفد أنك لن تتذكر فهي طريقة نادرة جدًا عند إضافة الديكور للحمامات. ولكنها فكرة رائعة لتجعل للألوان مكانًا داخل حمامك ددون تغييرات كبيرة، فقط صورة فنية معلقة أو فسيفساء وستكون محل إعجاب كل من يدخله.