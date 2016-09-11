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7 أفكار لاختيار ألوان حمامك

ريم عوض ريم عوض
Apartment H, Mackay + Partners Mackay + Partners حمام
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إضافة الألوان لحمامك يمكنها أن تضفي بهجة على هذا المكان المهدر حقه. تخيل دخولك الحمام صباحًا وأول ما تراه مزيج من الألوان التي تنعشك بدلًا من منظرًا كئيبًا ولون واحد ممل. الحمام يمكن أن يكون مصدر إلهام أيضًا، نعم لا تستغرب! فكلنا لدينا هذه اللحظات التي تحاكي أرشميدس عندما صرخ في حمامه يوريكا وجدتها! في هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح لجعل حمامك مصدر للإلهام، وبميزانيات مختلفة.

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1- ألوان دافئة

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

الألوان الدافئة من درجات البني والرمادي اختيار رائع إذا كنت تبحث غن الاسترخاء في حمامك. في هذا التصميم تجد بعض اللمسات التي جعلت منه حمام كالذي تراه في المنتجعات الصحية. بانيو كبير ومنطقة خاصة للدش بإضاءة خاصة وشموع في كل مكان. باختيارك لهذا التصميم سيكون حمامك مكانك المفضل دائمًا لراحتك.

2-أرفف ملونة

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini حمام
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

إضافة أرفف ملونة لحمامك هي طريقة مثالية لتجديد حمامك أو لإضافة أماكن للتخزين وإزالة الفوضى خاصة إذا كان حمامك صغيرًا. أما وإذا كانت الأرفف ملونة فهذا يعطيها ميزة أخرى وهي مشاركتها في إضفاء البهجة والمنظر الجذاب على حمامك الذي كان يبدو كئيبًا بلون واحد من قبل! لا تخجل من إضافة ألوان جريئة وفاقعة ما دامت متناسقة ومختارة بعناية.

3- حوض مختلف

banheiro de menina, arquiteta aclaene de mello arquiteta aclaene de mello حمام Orange
arquiteta aclaene de mello

arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello
arquiteta aclaene de mello

إضافة حوض بلون زاهٍ يضيف لمسة فريدة من نوعها على حمامك ومفاجئة لعينك التي تعودت على منظر الحوض الأبيض التقليدي! إذا اخترت حوضًا ذا لونٍ برتقالي؛ حاول أن تضيف بعض الأشياء الأخرى بنفس اللون في الحمام حتى لا يبدو الحوض غير متناسق بلونه الشاذ الذي سيجعله يبدو وكأنه أتى من حمام آخر. يمكنك فعل ذلك باختيار فوط بنفس اللون أو ستارة البانيو كمثال. هذه الصورة لحمام أطفال ولكن الألوان الزاهية ليست منحصرة على الأطفال وحدهم!

4- ورق حائط

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ورق الحائط يعطيك اختيارات لا نهائية للأشكال والألوان والرسومات المبهجة التي لن تكلفك الكثير. فقط اشتري التصميم الذي نال إعجابك وغطّي به جانب واحد من حوائط الحمام وانظر إلى التغيير المذهل.

5- إضاءة ملونة

Farbspiel, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold حمام
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

 الإضاءة الملونة يمكنها أن تحدث فارقًا كبيرة في حمامك. أفضل ما في هذا التصميم أنه يمكّنك من الاختيار ما بين وجود الألوان من عدمها عن طريق كفتاح النور. فبضغطة واحدة يمكنك تحويل الألوان للون الأبيض العادي. الكثير من المنتجعات الصحية تستخدم هذه الوسيلة لتقديم الاسترخاء للعملاء، فلم لا تأخذ هذه الفكرة الرائعة لمنزلك؟ بهذه الطريقة يمكنك إضافة ألوان للحمام بدون تكاليف كبيرة مع الإبقاء على التصميم البسيط له بدون تدخل كبير.

6- فسيفساء

Apartment H, Mackay + Partners Mackay + Partners حمام
Mackay + Partners

Apartment H

Mackay + Partners
Mackay + Partners
Mackay + Partners

متى أخر مرة دخلت فيها حمام فوجدت قطعة فنية مثل هذه؟ أعتفد أنك لن تتذكر فهي طريقة نادرة جدًا عند إضافة الديكور للحمامات. ولكنها فكرة رائعة لتجعل للألوان مكانًا داخل حمامك ددون تغييرات كبيرة، فقط صورة فنية معلقة أو فسيفساء وستكون محل إعجاب كل من يدخله.

7- ألوان بحرية

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

اختيار بالتة الألوان البحرية هو اختيار آمن لمحبي الهدوء والمفضّلون للألوان الناضجة. السيراميك المزركش بأنماط متكررة وصغيرة جدًا تضفي تناسقًا وأناقة التي تصل أيضًا لأحواض الحمام التي اختار المصمم أن يزينها هي الأخرى بنمط واحد من السيراميك.

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