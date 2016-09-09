الكلاسيكية بين جدران منزل الأحلام

بمجرد الدخول إلى المنزل، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة، تضم غرفتي المعيشة والسفرة، بينما تسيطر أجواء من الهدوء الأنيق، بفضل الألوان المحايدة التي سيطرت على الجدران والأثاث، واللمسات الخشبية التي تضفي أجواء دافئة على المكان.

طُليت جدران الغرفة بلون كافيه فاتح أقرب إلى البيج ، وهو اللون ذاته الذي سيطر على أثاث غرفة المعيشة، مع وسائد جمعت بين الأبيض وخطوط البرتقالي الرفيعة، وبعض من الأرجواني الفاتح، بينما سيطر الأبيض تمامًا على السقف المرتفع، والأعمدة الداعمة التي تتوسط الغرفة.

إذا ما تجولنا بنظرنا في المكان، سنجد أن اللمسات الخشبية قد نالت قسطًا كبيرًا من مساحة الغرفة، حيث الدرج الخشبي بالكامل، بلونه البني الطبيعي، مع درابزين زجاجي، وكذلك المكتبة التي احتوت التلفاز وبعض من قطع الديكور الصغيرة والمميزة، فضلًا عن أطر النوافذ الزجاجية الكبيرة، والممتدة من السقف وحتى الأرض، مفسحة المجال لنفاذ أكبر قدر من الضوء لمنح الغرفة إشراقة طبيعية جذابة.