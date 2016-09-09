الكلاسيكية بين جدران منزل الأحلام

لم تعد الكلاسيكية عنوانًا للقدم والأثاث المذهب، بل أنها واكبت التطورات الإبداعية في التصميم الداخلي، لتُصبح عنوانًا للأناقة والرقي، وهي تحديدًا الكلمات التي يمكن أن نصف بها هذا المنزل الذي نحن بصدد اصطحابكم في جولة بين اروقته.
يأتي هذا المنزل الكلاسيكي من تصميم، SILVANA LARA NOGUEIRA، وقد برع مهندسو التصميم في وضع لمسات أنيقة هادئة على أركان المنزل، حيث الألوان المحايدة، واللمسات الخشبية الفاخرة، مع انتقاء قطع الأثاث البسيطة والأنيقة في الوقت ذاته، ولم يغفل المهندسون إضفاء اللمسات النابضة بالحياة، من خلال بعض الورود الملونة المبهجة للنفس والممتعة للنظر، حقًا سيبهرك كل ركن في هذا المنزل، لنبدأ جولتنا..
بمجرد الدخول إلى المنزل، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة، تضم غرفتي المعيشة والسفرة، بينما تسيطر أجواء من الهدوء الأنيق، بفضل الألوان المحايدة التي سيطرت على الجدران والأثاث، واللمسات الخشبية التي تضفي أجواء دافئة على المكان.
طُليت جدران الغرفة بلون
كافيه فاتح أقرب إلى
البيج، وهو اللون ذاته الذي سيطر على أثاث غرفة المعيشة، مع وسائد جمعت بين الأبيض وخطوط البرتقالي الرفيعة، وبعض من الأرجواني الفاتح، بينما سيطر الأبيض تمامًا على السقف المرتفع، والأعمدة الداعمة التي تتوسط الغرفة.
إذا ما تجولنا بنظرنا في المكان، سنجد أن اللمسات الخشبية قد نالت قسطًا كبيرًا من مساحة الغرفة، حيث الدرج الخشبي بالكامل، بلونه البني الطبيعي، مع درابزين زجاجي، وكذلك المكتبة التي احتوت التلفاز وبعض من قطع الديكور الصغيرة والمميزة، فضلًا عن أطر النوافذ الزجاجية الكبيرة، والممتدة من السقف وحتى الأرض، مفسحة المجال لنفاذ أكبر قدر من الضوء لمنح الغرفة إشراقة طبيعية جذابة.
تزين الحائط المواجه للأريكة الأنيقة في غرفة المعيشة، بمكتبة خشبية تم تصميمها ببراعة لتحتل الجدار موفرة أكبر مساحة تخزينية، كما امتدت لتشكل طاولة كبيرة، وضعت فوق سطحها أواني زجاجية بداخلها شموع، لتضفي لمسة رومانسية حالمة على المكان، فيما يعلوها ارفف مثبتة بالجدار، تحمل من التحف والإطارات، ما يُشكل ذكريات العائلة السعيدة.
في الجانب الأخر من المساحة المفتوحة، وضعت طاولة الطعام الزجاجية الفاخرة، وقد أحيطت بكراسي خشبية
منجدة بالونين البني الداكن والأصفر
المسطردة، وتلألأت الطاولة تحت وحدة الإضاءة الكبيرة المعلقة في السقف فوقها مباشرة، بتصميمها الأشبه بالكشاف، ولكن أكثر أناقة، بينما تزينت الطاولة بمزهريات نحاسية رائعة الجمال، تحوي بداخلها نباتات خضراء تنمو من وسطها أفرع صفراء تتماشى تمامًا مع صفرة الكرسي الخشبي، فضلًا عن الشموع التي تُكمل اللوحة الرومانسية مع شموع مكتبة غرفة المعيشة.
فوق الطاولة الفاخرة المقابلة للأريكة الأنيقة في غرفة المعيشة، وضعت تلك المزهريات الفخارية البيضاء، بتصميمها الزرقش الفريد، وبداخلها أوراق خضراء تنبض بالحياة، وتنمو من بينها زهور بيضاء أنيقة، تتماشى مع فخامة ورقي المنزل الساحر، وتكمل النغمة الرومانسية التي تعزفها الشموع في غرفتي المعيشة والسفرة.
بصعود الدرج الخشبي، ودخول غرفة النوم، نجد أنفسنا في مساحة ساحرة، تجملت بالأبيض والبيج والأخضر، في تصميم مريح للعين ومحفز للاسترخاء، ستائر ناعمة تنسدل في انسيابية أمام النافذة الزجاجية، سامحة بنفاذ قدر بسيط من الضوء دون حجبه بالكامل.
أثاث الغرفة أنيق وبسيط، ويجسد النمط المينيمال فقط سرير مزدوج أنيق، مع ملائات بيضاء، وأغطية باللون الأخضر الناعم، وتقابله خزانة صغيرة وضعت فوق سطحها شاشة تلفاز مسطحة، لنيل قسط من التسلية قبل النوم، فيما يعلوه رف صغير مثبت في الجدار، يحمل قطع قليلة وأنيقة من الديكورات الخاصة..
كما يمكننا ملاحظة الخزانة الطولية الملاصقة للخزانة الصغيرة، وقد صممت وكأنها جزء من الجدار، حيث تم استغلال الجزء الزاوية لتوفير مساحة تخزينية بتصميم ذكي أنيق.
على الرغم من صغر المساحة، إلا أن الحمام لا يقل أناقة ورقي عن تصميم باقي المنزل، حيث الألوان الخشبية، والخزانة الممتدة حتى السقف، والإضاءة التي يتلألأ أسفلها حوض الاغتسال بتصميمه الانسيابي الراقي، وقطعة فضية لامعة لتعليق المناشف، مع لمسة طبيعية في الزهور البيضاء.
حقًا هذا المطبخ يخطف الأنفاس، فقد صمم ليُصبح مطلًا على الفناء الخلفي، لمنحه أفضل تصميم لحفلات الشواء والتجمعات العائلية، فلم يعد فقط مطبخًا للمنزل، بل هو أيضًا لتنظيم الحفلات في الفناء الخلفي حيث لا يفصل بينهما سواء باب زجاجي قابل للانزلاق.
تصميم المطبخ أنيق للغاية، حيث بني من الأخشاب، وقد جاء في مستويين، السفلي يتضمن خزانة تتخذ شكل حرف T، ويشكل سطحها منضدة لتحضير الطعام وترتيب أدوات الطهي، حيث صمم السطح من الرخام الرمادي، بينما تتضمن المستوى العلوي خزانة صغيرة لم تمتد مع المستوى السفلي، حتى تفسح المجال لفرن البيتزا الأنيق، مع مدخنته السوداء الضخمة، كما احتضن المطبخ طاولة طعام صغيرة، تلتف حولها كراسي ذات ظهور ومقاعد من الخوص لتناول افطار سريع مع إطلالة الفناء الخلفي المشرقة.
خارج المطبخ، نجد أن الفناء الخلفي يتضمن مساحة واسعة لا تحوي سوى مقعدًا خشبيًا صمم بين قاعدتين اسمنتيتين، تحتوي شجيرات صغيرة خضراء، مع مستوى أعلى قليلا يحوي حشائش خضراء ترتفع لتندمج مع المزروعات الخضراء المحيطة بالمنزل من الخارج.
لمزيد من تصميمات المنازل الكلاسيكية الأنيقة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، تحف كلاسيكية داخل هذا البيت.