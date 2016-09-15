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7 حيل مفيدة لحياتك من ثقافة فنج شوي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
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فنج شوي هي فلسفة قديمة صينية تعود لــ 4000 سنة و تعني أن الطاقة المحيطة بالإنسان في منزله هي المسئولة عن أكثر من عامل في حياته منها القدرة على الحصول على حياة أكثر جمالاً عن طريق عيش الحياة بشكل أفضل بعد الحصول على الطاقة الكافية من خلال ترتيب منزلك و أثاثه بأناقة و بطريقة صحيحة، و من هنا جاءت تسمية أحد طرازات الديكور باسم التصميم الداخلي بمباديء فنغ شوي، سنستعرض معكم بعضها في الــ 7 نقاط التالية ..

1- تخلص من الأغراض الفائضة المؤثرة على المساحة

Penthouse 401, Saar Interior Design Saar Interior Design غرفة المعيشة Multicolored
Saar Interior Design

Saar Interior Design
Saar Interior Design
Saar Interior Design

يعتبر المبدأ الاساسي في تصميمات الديكور المتعتمدة على ثقافة فنغ شوي  العتيقة هو التخلي عن الأغراض و الأثاث غير الهام في الغرفة لسهولة تدفق الطاقة إليك، فالازدحام في الأثاث غير المجدي يعتبر من أهم أسباب التعثر في الشعور بالحيوية و الانطلاق، لذا نلاحظ مثلاً في تلك الغرفة أنه تم التخلي تماماً عن أي قطع للأثاث في غير ذات موضعها و الاكتفاء فقط بالغرض الرئيسي للغرفة بكنبة و كرسي على قدر الساكنين في المنزل فقط 

2- استخدم ألواناً زاهية

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 غرفة المعيشة
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

إن استخدام الألوان الزاهية مثل الأحمر في ديكور بيتك يعتبر باعثاً هاماً على الحيوية و النشاط و من ثم تغيير حياتك للأفضل، في ثقافة الفنغ شوي يعتبر الألوان الزاهية من أساسيات الحياة السليمة النشطة .و هنا يظهر اللون الأحمر الساخن في الأرضيات و على الأريكة في المخدات المربعة .

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3- مدخل هاديء غير صاخب

Dhiren Tharnani, IMAGE N SHAPE IMAGE N SHAPE شبابيك
IMAGE N SHAPE

Dhiren Tharnani

IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE
IMAGE N SHAPE

المدخل البسيط الهاديء المبتعد عن الألوان الصاخبة يعتبر في وجهة نظر الفنغ شوي من متطلبات حياة غنية سعيدة، لأنه من وجهة نظرهم أن المدخل المزدحم المشجع أكثر على الدخول قد يجلب معه انفاق الكثير من المال و العكس صحيح، فمثلاً في هذا المدخل نلاحظ وجود ألوان هادئة مثل الكريمي و قليل من الأصفر و بعض السماوي في الباب و هي لا تدخل بأي حال من الأحوال تحت الألوان الساخنة .

4- إزالة كل العوائق من الممرات

Residence at Kerala , Sanskriti Architects Sanskriti Architects غرفة المعيشة
Sanskriti Architects

Sanskriti Architects
Sanskriti Architects
Sanskriti Architects

في طريق حياتك لا تجعل هناك من معوقات، كذلك هو الحال في بيتك، فتلك الثقافة الصينية تعتمد على تطبيق ما في بيتك على حياتك كلها، فالطريق أو الممرات في المنزل هي كناية عن طريق حياتك لذا من الممنوع أن تجعل في إحدى ممرات منزلك أي عائق سواء تحفة فنية أو نافورة أو ما شابه و يجب عليك ترك الطرق مستوية ممهدة في حالة فراغ و راحة تامة للداخل و الخارج من خلالها .

5- المطبخ لابد أن يكون نظيفاً دائماً

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 مطبخ
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

المطابخ دليل على النعيم و الرزق فلابد أن تكون نظيفة في كل الأوقات، ففي ثقافة الفنغ شوي يعتبر المطبخ النظيف دوماً من أهم أسباب النجاح في الحياة و الحصول على المبتغى، على العكس مع المطبخ الدائم الاتساخ في حالة عدم تنظيم التي تؤدي وفق هذا المعتقد إلى الفقر الدائم ..

6- غرفة النوم دافئة و مشرقة

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design غرفة نوم خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

غرفة النوم في حياتنا هي أهم الأماكن التي نخلد فيها للراحة يومياً ، لذا كان مفكروا الفنغ شوي قديماً يضعونها من الأهمية بمكان، و وضعوا لها جانبين أساسيين لتكون الحياة أجمل ألا و هما الدفء و الهدوء في الألوان و كذلك الإشراق و السماح بدخول الضوء بشكل صحي و التهوية بشكل سليم و هي بالفعل من اساسيات الصحة العامة علمياً في عصرنا الحديث .

7- الحمام بسيط

Residential - Juhu, Nitido Interior design Nitido Interior design حمام خشب نقي Wood effect
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

بعيداً عن البهارج و التكلفات تعتبر الحمامات وفق التصميمات الصينية العتيقة و معتقدات فنغ شوي من أبسط الأماكن في البيت يمكن أن تأخذ من وقتك و  مالك، فقط بعض الأناقة و البساطة في الاختيار من جهة التنسيق و التكامل بين الألوان و القطع المستخدمة ، لا مجال للتعالي هنا ، فقط اقتني ما تريد فقط استعماله في ذلك الحمام ..

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