7 حيل مفيدة لحياتك من ثقافة فنج شوي

في طريق حياتك لا تجعل هناك من معوقات، كذلك هو الحال في بيتك، فتلك الثقافة الصينية تعتمد على تطبيق ما في بيتك على حياتك كلها، فالطريق أو الممرات في المنزل هي كناية عن طريق حياتك لذا من الممنوع أن تجعل في إحدى ممرات منزلك أي عائق سواء تحفة فنية أو نافورة أو ما شابه و يجب عليك ترك الطرق مستوية ممهدة في حالة فراغ و راحة تامة للداخل و الخارج من خلالها .