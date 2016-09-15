7 حيل مفيدة لحياتك من ثقافة فنج شوي

فنج شوي هي فلسفة قديمة صينية تعود لــ 4000 سنة و تعني أن الطاقة المحيطة بالإنسان في منزله هي المسئولة عن أكثر من عامل في حياته منها القدرة على الحصول على حياة أكثر جمالاً عن طريق عيش الحياة بشكل أفضل بعد الحصول على الطاقة الكافية من خلال ترتيب منزلك و أثاثه بأناقة و بطريقة صحيحة، و من هنا جاءت تسمية أحد طرازات الديكور باسم التصميم الداخلي بمباديء فنغ شوي، سنستعرض معكم بعضها في الــ 7 نقاط التالية ..
يعتبر المبدأ الاساسي في تصميمات الديكور المتعتمدة على ثقافة
فنغ شوي العتيقة هو التخلي عن الأغراض و الأثاث غير الهام في الغرفة لسهولة تدفق الطاقة إليك، فالازدحام في الأثاث غير المجدي يعتبر من أهم أسباب التعثر في الشعور بالحيوية و الانطلاق، لذا نلاحظ مثلاً في تلك الغرفة أنه تم التخلي تماماً عن أي قطع للأثاث في غير ذات موضعها و الاكتفاء فقط بالغرض الرئيسي للغرفة بكنبة و كرسي على قدر الساكنين في المنزل فقط
إن استخدام الألوان الزاهية مثل الأحمر في ديكور بيتك يعتبر باعثاً هاماً على الحيوية و النشاط و من ثم تغيير حياتك للأفضل، في ثقافة الفنغ شوي يعتبر الألوان الزاهية من أساسيات الحياة السليمة النشطة .و هنا يظهر اللون الأحمر الساخن في الأرضيات و على الأريكة في المخدات المربعة .
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المدخل البسيط الهاديء المبتعد عن الألوان الصاخبة يعتبر في وجهة نظر الفنغ شوي من متطلبات حياة غنية سعيدة، لأنه من وجهة نظرهم أن المدخل المزدحم المشجع أكثر على الدخول قد يجلب معه انفاق الكثير من المال و العكس صحيح، فمثلاً في هذا المدخل نلاحظ وجود ألوان هادئة مثل الكريمي و قليل من الأصفر و بعض السماوي في الباب و هي لا تدخل بأي حال من الأحوال تحت الألوان الساخنة .
في طريق حياتك لا تجعل هناك من معوقات، كذلك هو الحال في بيتك، فتلك الثقافة الصينية تعتمد على تطبيق ما في بيتك على حياتك كلها، فالطريق أو الممرات في المنزل هي كناية عن طريق حياتك لذا من الممنوع أن تجعل في إحدى ممرات منزلك أي عائق سواء تحفة فنية أو نافورة أو ما شابه و يجب عليك ترك الطرق مستوية ممهدة في حالة فراغ و راحة تامة للداخل و الخارج من خلالها .
المطابخ دليل على النعيم و الرزق فلابد أن تكون نظيفة في كل الأوقات، ففي ثقافة
الفنغ شوي يعتبر المطبخ النظيف دوماً من أهم أسباب النجاح في الحياة و الحصول على المبتغى، على العكس مع المطبخ الدائم الاتساخ في حالة عدم تنظيم التي تؤدي وفق هذا المعتقد إلى الفقر الدائم ..
غرفة النوم في حياتنا هي أهم الأماكن التي نخلد فيها للراحة يومياً ، لذا كان مفكروا
الفنغ شوي قديماً يضعونها من الأهمية بمكان، و وضعوا لها جانبين أساسيين لتكون الحياة أجمل ألا و هما الدفء و الهدوء في الألوان و كذلك الإشراق و السماح بدخول الضوء بشكل صحي و التهوية بشكل سليم و هي بالفعل من اساسيات الصحة العامة علمياً في عصرنا الحديث .
بعيداً عن البهارج و التكلفات تعتبر الحمامات وفق التصميمات الصينية العتيقة و معتقدات
فنغ شوي من أبسط الأماكن في البيت يمكن أن تأخذ من وقتك و مالك، فقط بعض الأناقة و البساطة في الاختيار من جهة التنسيق و التكامل بين الألوان و القطع المستخدمة ، لا مجال للتعالي هنا ، فقط اقتني ما تريد فقط استعماله في ذلك الحمام ..