6 أفكار مبتكرة لتزيين غرف النوم

غرف النوم المكان الذي يستحق العناية لأنها المكان الذي نذهب إليه لنرتاح من عناء اليوم، لذا جمعنا لك 5 أفكار مبتكرة لتزيين غرفة نومك بعناصر بسيطة لكنها فارقة جدًا في الشكل النهائي لها، دعنا نرى الأفكار بالتفصيل .
لو كانت لديك غرفة نوم كبيرة ذات جدران عالية؟ فما عليك إلا بلزحة جدارية تتوسط الغرفة فهي ستعطي جواً من رومانسية المتاحف وتزيد الغرفة جمالاً.
كذلك التبسيط في الأثاث قدر الإمكان كي تتمتع بفضاء الغرفة الفارغ فهو مهم جداً لإظهار قيمة الأثاث.
استيقظ فالسماء جاءت على وسادتك لتخبرك بأن الصباح قد حلّ، رُسمت السماء المليئة بالسحب على الجدار ببراعة شديدة تجعلك تشك إنها ليست مجرد رسم على جدار مما جعل الغرفة مليئة بالصفاء والهدوء، فكرة موفقة جدًا لتزيين غرفة النوم وتساعد على الشعور بالراحة والنوم الهاديء وخاصة أن الجدار ملتصق بالسرير.
غرفة نوم مشرقة جدًا بفضل النوافذ الكبيرة التي تملأها، لكن يبدو أن هذ الشماعة الخشبية لم تتأثر بكل عوامل الحياة ووقفت كأنها شجرة في فصل الخريف سقطت أوراقها للتو وبقيت غصونها لتعلق عليها ثيابك.
اللون الأخضر يجلب الأحساس بالراحة النفسية بمجرد رؤيته، فما بالك إذا كان هذا اللون متمثل في نباتات طبيعية تزين غرفة نومك في أماكن مختلفة، ستشعر بالطبع بالحياة تتجدد في غرفة نومك خاصة في الصباح، وتكامل هذا مع الأثاث الخشبي لتظهر الغرفة بمظهر طبيعي مريح للنفس .
رأينا تصاميم كثيرة للآسرة من خبراء هوميفاي منها المرتفع ومنها المعلق وهنا نرى تصميم مميز جدًا لسرير منخفض يكاد يكون على الأرض، التمثال على الجانب الأيسر يرحب بقدومك إلى الغرفة، كأنها غرفة ملكية لأحد آمراء الروم.
تصميم هذا السرير فريد جدًا يشبه تصميم شيزلونج الأطباء ليعطيك فرصة للشعور بالراحة أكثر، لكن على الرغم من أنه مميز جدا ولافت للنظر إلا أن الأكثرجاذبية في تصميم هذه الغرفة النجفة الكريستالية المنسدلة من السقف وكأنها في غرفة نوم أحد ملوك العصور الوسطى، هي العنصر الأكثر أبهار في هذه الغرفة، تخيل معي إذا أضاءتها عند حلول المساء ستبدو وكأنها قمرًا أضاء الجدار المعتم خلفها .
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