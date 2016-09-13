الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أفكار مبتكرة لتزيين غرف النوم

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
AW15, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب
Loading admin actions …

غرف النوم المكان الذي يستحق العناية لأنها المكان الذي نذهب إليه لنرتاح من عناء اليوم، لذا جمعنا لك 5 أفكار مبتكرة لتزيين غرفة نومك بعناصر بسيطة لكنها فارقة جدًا في الشكل النهائي لها، دعنا نرى الأفكار بالتفصيل .    

1- لوحة جدارية

Moroccan Inspired Bedroom, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office غرفة نومخزانة الملابس
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

لو كانت لديك غرفة نوم كبيرة ذات جدران عالية؟ فما عليك إلا بلزحة جدارية تتوسط الغرفة فهي ستعطي جواً من رومانسية المتاحف وتزيد الغرفة جمالاً.

كذلك التبسيط في الأثاث قدر الإمكان كي تتمتع بفضاء الغرفة الفارغ فهو مهم جداً لإظهار قيمة الأثاث.

2- النوم في السماء

Inspirujące wnętrza, REDRO REDRO جدران وأرضياتورق الحائط
REDRO

REDRO
REDRO
REDRO

استيقظ فالسماء جاءت على وسادتك لتخبرك بأن الصباح قد حلّ، رُسمت السماء المليئة بالسحب على الجدار ببراعة شديدة تجعلك تشك إنها ليست مجرد رسم  على جدار مما جعل الغرفة مليئة بالصفاء والهدوء، فكرة موفقة جدًا لتزيين غرفة النوم وتساعد على الشعور بالراحة والنوم الهاديء وخاصة أن الجدار ملتصق بالسرير.  

3- شجرة الخريف

y, Klybeck Klybeck غرفة نومديكورات واكسسوارات
Klybeck

Klybeck
Klybeck
Klybeck

غرفة نوم مشرقة جدًا بفضل النوافذ الكبيرة التي تملأها، لكن يبدو أن هذ الشماعة الخشبية لم تتأثر بكل عوامل الحياة ووقفت كأنها شجرة في فصل الخريف سقطت أوراقها للتو وبقيت غصونها لتعلق عليها ثيابك. 

4- الطبيعة في غرفة النوم

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

اللون الأخضر يجلب الأحساس بالراحة النفسية بمجرد رؤيته، فما بالك إذا كان هذا اللون متمثل في نباتات طبيعية تزين غرفة نومك في أماكن مختلفة، ستشعر بالطبع بالحياة تتجدد في غرفة نومك خاصة في الصباح، وتكامل هذا مع الأثاث الخشبي لتظهر الغرفة بمظهر طبيعي مريح للنفس .  

5- تمثال الترحيب

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

رأينا تصاميم  كثيرة للآسرة من خبراء هوميفاي منها المرتفع ومنها المعلق وهنا نرى تصميم مميز جدًا لسرير منخفض يكاد يكون على الأرض، التمثال على الجانب الأيسر يرحب بقدومك إلى الغرفة، كأنها غرفة ملكية لأحد آمراء الروم.  

6- قمر أم نجفة كريستالية ؟!

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

تصميم هذا السرير فريد جدًا يشبه تصميم شيزلونج الأطباء ليعطيك فرصة للشعور بالراحة أكثر، لكن على الرغم من أنه مميز جدا ولافت للنظر إلا أن الأكثرجاذبية  في تصميم هذه الغرفة النجفة الكريستالية  المنسدلة من السقف وكأنها في غرفة نوم أحد ملوك العصور الوسطى، هي العنصر الأكثر أبهار في هذه الغرفة، تخيل معي إذا أضاءتها عند حلول المساء ستبدو وكأنها قمرًا أضاء الجدار المعتم خلفها .  

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 7 تصاميم لآسرة مذهلة

10 أفكار لمطابخ المنازل الحديثة
أي فكرة منهم أعجبتك أكثر؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً