6 أفكار مبتكرة لتزيين غرف النوم

تصميم هذا السرير فريد جدًا يشبه تصميم شيزلونج الأطباء ليعطيك فرصة للشعور بالراحة أكثر، لكن على الرغم من أنه مميز جدا ولافت للنظر إلا أن الأكثرجاذبية في تصميم هذه الغرفة النجفة الكريستالية المنسدلة من السقف وكأنها في غرفة نوم أحد ملوك العصور الوسطى، هي العنصر الأكثر أبهار في هذه الغرفة، تخيل معي إذا أضاءتها عند حلول المساء ستبدو وكأنها قمرًا أضاء الجدار المعتم خلفها .

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