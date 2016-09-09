8 نصائح لتصميم مساحة الشواء المثالية

إذا ما توفرت لديك الإمكانيات، عليك بالتفكير في توفير مساحة متكاملة للشواء، يمكن للضيوف قضاء وقتهم فيها براحة دون الحاجة للتنقل في أرجاء المنزل، وهو ما يعود عليك بمزيد من الخصوصية داخل المنزل.

كما في هذا التصميم، تتضمن المساحة المتكاملة، طاولة كبير للطعام، تسمح باستضافة أكبر عدد من الأصدقاء والأقارب، أدوات مطبخ متكاملة لإعداد الطعام، وثلاجة للمشروبات، وبالطبع مكان الشواء، كما وفر هذا التصميم في الصورة، مرآة تسمح للسيدات بتعديل مظهرهن، وذلك كله وسط أجواء منعشة سيطرت عليها الأخشاب، واللمسات الخضراء النابضة بالحياة، وبرجولة للتظليل.