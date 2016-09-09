8 نصائح لتصميم مساحة الشواء المثالية

قد يختلف الأصدقاء والأقارب حول الكثير من الاهتمامات، ولكنهم يجتمعون في النهاية على حب حفلات الشواء، حيث المرح والتشارك في إعداد الطعام، وتناول وجبة شهية غالبًا ما تكون في الشرفة أو الفناء الخلفي، وسط الهواء الطلق، لذا قررنا أن نقدم لكم في مقال اليوم، 7 نصائح رائعة لتصميم مساحة شواء مثالية في المنزل.
إذا ما توفرت لديك الإمكانيات، عليك بالتفكير في توفير مساحة متكاملة للشواء، يمكن للضيوف قضاء وقتهم فيها براحة دون الحاجة للتنقل في أرجاء المنزل، وهو ما يعود عليك بمزيد من الخصوصية داخل المنزل.
كما في هذا التصميم، تتضمن المساحة المتكاملة، طاولة كبير للطعام، تسمح باستضافة أكبر عدد من الأصدقاء والأقارب، أدوات مطبخ متكاملة لإعداد الطعام، وثلاجة للمشروبات، وبالطبع مكان الشواء، كما وفر هذا التصميم في الصورة، مرآة تسمح للسيدات بتعديل مظهرهن، وذلك كله وسط أجواء منعشة سيطرت عليها الأخشاب، واللمسات الخضراء النابضة بالحياة، وبرجولة للتظليل.
ربما لا يتمتع منزلك بالشرفة المناسبة، أو فناء خلفي لبناء مساحة الشواء، في هذه الحالة يمكنك تصميم مساحة الشواء الخاصة بك داخل المنزل وتحديدًا في المطبخ، ويعد النمط الأمريكي هو الأسلوب الأمثل لتصميم مساحة الشواء في المنزل، حيث يوفر بار كبير لتناول الطعام من المطبخ مباشرة، ويجب مراعاة اختيار كراسي مريحة وتناسب ارتفاع البار، مع الاهتمام بالتفاصيل الجمالية مثل الإضاءة، والخامات والألوان.
عند تصميم ركن الشواء، عليك اختيار التصميم المناسب وفقًا لعدد الأفراد المتوقع دعوتهم، فإذا كنت من هواة الشواء لأفراد الأسرة، لن يتطلب الأمر أكثر من طاولة صغيرة وبضعة كراسي، مع تصميم بسيط للشواية وسطح لإعداد الطعام، وقد يكون ذلك كله داخل المطبخ، أما إذا كنت من هواة دعوة الأصدقاء والأقارب في عطلات نهاية الاسبوع، فإن المساحة المفتوحة هي التصميم الأنسب، مع توفير عدة طاولات وشواية متوسطة، مثل هذا التصميم في الصورة.
هذا الأمر أيضًا يتوقف على تفضيلاتك الشخصية، فهناك من يحبذون بناء مكان الشواء بأنفسهم، باستخدام الطوب الأحمر، في تصميمات بسيطة ولكن أنيقة وتثير الشهية، وهناك البعض ممن يفضلون شراءها جاهزة، والتي يتم تصميمها من مواد مقاومة للحرارة، ويكون عليك فقط تجميعها داخل المنزل.
بما أن مساحة الشواء هي مساحة تجمع الأقارب والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة وتكوين ذكريات سعيدة، فإن الألوان هي خير عامل مساعد على إثارة البهجة في نفوسهم وتحسين مزاجهم، لذا أضف بعض اللمسات اللونية في الأثاث، مثل تلك الكراسي الحمراء، وربما في تصميم الشواية ذاتها كتلك الشواية الصفراء، ولا تبخل ببعض الديكورات لتزيين الجدران.
إن كان منزلك أحد تلك المنازل التي تأتي مع ركن شواء جاهز، أو في حالة كنت تملك بالفعل ركن للشواء ولكن ترغب في تجديده، فعليك باللمسات الديكورية الإبداعية، مثل هذا المجسم الخشبي الذي حول ركن الشواء إلى مطبخ صغير، حيث خزانة لترتيب أدوات الطهي، وسطح لتقطيع اللحوم وإعداد الطعام، وحوض لغسل الأيدي، كماأضاف ثلاجة صغيرة للمشروبات، مع طاولة طعام صغيرة بتصميم بسيط، وزين سطحها ببعض المزروعات الخضراء.
كما ترى أنه يمكنك أن تستغني عن المطبخ الداخلي وتعتمد على المطبخ بالخارج خاصة ايام الصيف الحارة، حيث تنبعث حرارة المطبخ للخارج ويمكن تجنبها داخل بيتك، كما انه يوفر لك جلسات هادئة ورائعة مع كل الأدوات في حديقة منزلك.
الإضاءة عامل أساسي في المظهر الجمالي لأي ركن في المنزل، وخاصة تلك الأماكن التي نقضي فيها أوقات طويلة، مثل ركن الشواء الذي تستمر فيه الحفلات قبل وبعد الطعام، لذا يجب توفير إضاءة جيدة، سواء كانت طبيعية، في حالة توفير مساحة الشواء في الشرفة أو الفناء الخلفي، أو إضاءة كهربائية في حالة تصميم ركن الشواء داخل المنزل، وفي تلك الأخيرة، يجب تحديد أفضل مكان لتثبيت الإضاءة، وعادة ما يكون فوق طاولة الطعام مباشرة، مع بعض الإضاءات الخفية في زوايا السقف.
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