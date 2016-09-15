7 أسرار لإضاءة الأسقف

من صيحات الديكور العصرية تصميم سقف معلق (خادع) على السقف الأصلى لما يضيفه من عمق ومساحة أكبر للسقف الأصلى ويزين الغرفة بنمط مبدع، لذلك يتفنن المصممين فى إضافة لمسات جديدة ومختلفة تزين الأسقف وتعزز من إضاءة الغرفة وديكورها يميز الغرفة كما تتسم الإضاءات الخاصة بتلك الأسقف أنها بسيطة وتحتاج لصيانة قليلة كما تترك الأسقف انطباع أنيق وتملأ الغرفة بتأثيرات مختلفة.
سنعرض معكم اليوم 6 تصميمات تساعدك على تزيين سقف الغرفة بمنتهى البساطة.
توفر إضاءات LED إمكانيات كبيرة لعمل العديد من الديكورات الرائعة حيث توفر سيل من الإنارة المتساوي داخل التجاويف الهندسية في السقف فتظهرها وكانها خطوط من نور.. كما ان هذه الانواع من الاضاءات موفرة جداً للطاقة ولها ميزة تغيير اللون والتحكم بلون الإضاءة لما يعدو عن مليون لون مختلف تختارها من خلال الهواتف الذكية المتصلة بلوحة التحكم عن بعد.
يحاكى سقف الغرفة الملىء بالنجوم المضيئة السماء، فيوفر إضاءة هادئة موزعة على أركان الغرفة وتعمل على توفير جو دافىء ومريح بالغرفة فى أوقات الإسترخاء.
أفكار الأسقف المعلقة لا تنتهى، فهنا صمم سقف خشبى بخطوط عمودية ما يعمل على توزيع إضاءة السقف الأصلى بتأثيرات مميزة وجميلة تضفى لمسة فريدة على غرفتك.
يتمتع هذا التصميم بنمط عصرى فيعتمد على إنارة المربعات بالسقف ما يضفى عليه المزيد من العمق وفى نفس الوقت يحاكى التصميم لوحة الشطرنج مما فتحصل على ديكور فريد
أفكار الأسقف المعلقة تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة، إن كنت تبحث عن تصميم يخطف العين من أول وهلة فعليك بتجربة هذه الفكرة البسيطة التى تعتمد على تركيب قطع مربعة كطبقات فى السقف وتوزيع الإضاءة بينها لتوفر تأثيرات هادئة وإضاءة غير مباشرة.
إن كان الخشب من مكونات غرفتك فتركيب سقف خشبى ونوافذ بإطار خشبى سيعمل على تناسق ديكور الغرفة أكثر ويميزها بالإضاءة الطبيعية نهارًا، كما يساعدك السقف الخشبى على تركيب إضاءة متنوعة بتأثيرات مختلفة ويمكنك تعليق النجف فيها بكل سهولة وتحكم.
كما أشرنا من قبل يوجد تنوع هائل فى أفكار وأشكال وخامات الأسقف المعلقة تتركنا فى حيرة الإختيار، فمثل هذا التصميم المبهر يعتمد على تزين السقف بإضاءة مدمجة بتصميم منحى ذو حوافة مدببة مموجة تخطف البصر وتضفى على المكان سحر وغموض وهدوء وجمال فى نفس الوقت.
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