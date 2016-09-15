7 أسرار لإضاءة الأسقف

توفر إضاءات LED إمكانيات كبيرة لعمل العديد من الديكورات الرائعة حيث توفر سيل من الإنارة المتساوي داخل التجاويف الهندسية في السقف فتظهرها وكانها خطوط من نور.. كما ان هذه الانواع من الاضاءات موفرة جداً للطاقة ولها ميزة تغيير اللون والتحكم بلون الإضاءة لما يعدو عن مليون لون مختلف تختارها من خلال الهواتف الذكية المتصلة بلوحة التحكم عن بعد.