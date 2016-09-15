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7 أسرار لإضاءة الأسقف

هنادى موسى هنادى موسى
Camera Luxury, LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING جدران وأرضياتورق الحائط
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من صيحات الديكور العصرية تصميم سقف معلق (خادع) على السقف الأصلى لما يضيفه من عمق ومساحة أكبر للسقف الأصلى ويزين الغرفة بنمط مبدع، لذلك يتفنن المصممين فى إضافة لمسات جديدة ومختلفة تزين الأسقف وتعزز من إضاءة الغرفة وديكورها يميز الغرفة  كما تتسم الإضاءات الخاصة بتلك الأسقف أنها بسيطة وتحتاج لصيانة قليلة كما تترك الأسقف انطباع أنيق وتملأ الغرفة بتأثيرات مختلفة.

سنعرض معكم اليوم 6 تصميمات تساعدك على تزيين سقف الغرفة بمنتهى البساطة.

اضاءات LED ملونة

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

توفر إضاءات  LED  إمكانيات كبيرة لعمل العديد من الديكورات الرائعة حيث توفر سيل من الإنارة المتساوي داخل التجاويف الهندسية في السقف فتظهرها وكانها خطوط من نور.. كما ان هذه الانواع من الاضاءات موفرة جداً للطاقة ولها ميزة تغيير اللون والتحكم بلون الإضاءة لما يعدو عن مليون لون مختلف تختارها من خلال الهواتف الذكية المتصلة بلوحة التحكم عن بعد.

2- سقف مزين بالنجوم

Camera Luxury, LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING جدران وأرضياتورق الحائط
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

يحاكى سقف الغرفة الملىء بالنجوم المضيئة السماء، فيوفر إضاءة هادئة موزعة على أركان الغرفة وتعمل على توفير جو دافىء ومريح بالغرفة فى أوقات الإسترخاء.

3- سقف بخطوط عمودية

homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
homify

homify
homify
homify

أفكار الأسقف المعلقة لا تنتهى، فهنا صمم سقف خشبى بخطوط عمودية ما يعمل على توزيع إضاءة السقف الأصلى بتأثيرات مميزة وجميلة تضفى لمسة فريدة على غرفتك. 

4- عمق

homify جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
homify

homify
homify
homify

يتمتع هذا التصميم بنمط عصرى فيعتمد على إنارة المربعات بالسقف ما يضفى عليه المزيد من العمق وفى نفس الوقت يحاكى التصميم لوحة الشطرنج مما فتحصل على ديكور فريد

5- تأثيرات متدرجة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أفكار الأسقف المعلقة تتناسب مع جميع الأذواق المختلفة، إن كنت تبحث عن تصميم يخطف العين من أول وهلة فعليك بتجربة هذه الفكرة البسيطة التى تعتمد على تركيب قطع مربعة كطبقات فى السقف وتوزيع الإضاءة بينها لتوفر تأثيرات هادئة وإضاءة غير مباشرة.

6- سقف خشبى

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن كان الخشب من مكونات غرفتك فتركيب سقف خشبى ونوافذ بإطار خشبى سيعمل على تناسق ديكور الغرفة أكثر ويميزها بالإضاءة الطبيعية نهارًا، كما يساعدك السقف الخشبى على تركيب إضاءة متنوعة بتأثيرات مختلفة ويمكنك تعليق النجف فيها بكل سهولة وتحكم.

7- أسقف بحواف مموجة

homify
homify

homify
homify
homify

كما أشرنا من قبل يوجد تنوع هائل فى أفكار وأشكال وخامات الأسقف المعلقة تتركنا فى حيرة الإختيار، فمثل هذا التصميم المبهر يعتمد على تزين السقف بإضاءة مدمجة بتصميم منحى ذو حوافة مدببة مموجة تخطف البصر وتضفى على المكان سحر وغموض وهدوء وجمال فى نفس الوقت.

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تحفة معمارية برتغالية
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