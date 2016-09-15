10 تصميمات مذهلة للنجف

نهتم فى هوميفاى بتركيز الإهتمام على أهمية إضاءة المنزل لتأثيرها الفارق على جاذبية وتميز منزلك، التخطيط الدقيق والعناية فى اختيار الإضاءة المناسبة ووحدات الإضاءة هى ما تحدد نمط التصميم الداخلى للمنزل وتحدد الرسالة التى تحب أن توصلها لزوارك.
وأحد وحدات الإضاءة التى نسلط الضوء عليها اليوم هى (النجف) فرغم كلاسيكية النجف فدائمًا مايفكرنا بما قبل القرن الحادى والعشرين إلا أن تطور تصميمات النجف أتاح الفرح لكل الأذواق أن تستمتع بديكور النجف المتنوع.
فإن كنت على أعتاب شراء نجف لمنزلك ستلهمك هذه الأفكار المميزة لتحديد ذوقك الخاص.
نظرًا لما تشغلة طاولة الطعام من مساحة كبيرة، نحتاج لأكثر من نجفة حتى تنير الطاولة بأكملها وتتسم تصميمات النجف هنا بالفخامة والأناقة المتماشية مع نمط المنزل والغرفة.
نبدأ رحلة تصميمات النجف بتصميم أنيق عصرى يتميز بالبساطة ويختلف عن نمط النجف التقليدى كما يناسب محبى الديكورات الفنية .
يوفر نجف الكريستال أو الزجاج إضاءة ثرية للغرفة فيناسب غرف المعيشة والعشاء وأماكن استقبال زوارك.
بالطبع يتسابق المصممين فى إنتاج نجف مختلف وفنى غير تقليدى توفر إضاءة وتزين الغرفة فى نفس الوقت كقطعة ديكور فنية وتخطف أنظار زوارك من اول وهلة.
تضفى الألوان بهجية وحيوية وطاقة على الغرفة فاستمتع بإختيار وتركيب قطع ديكور ووحدات إضاءة ملونة تجدد من طاقتك وتملأ الغرفة بالحياة .
أما إن كنت تتبع نمط المينمال فسيلق على غرفتك هذا التصميم البسيط الذى يمزج بين الكلاسيكية والعصرية ويتمتع بالعملية أيضًا والأناقة
إن كنت من محبى التصميمات الكلاسيكية لمنزلك، يفضل اختيار نجف تقليدى يوحد من نمط الغرفة ويضفى عليها المزيد من الدفء والسحر.
هل لديك ركنك الخاص للقراءة والإسترخاء؟ سيناسب هذا التصميم لتوفير إضاءة مركزة وهادئة لك فى نفس الوقت.
يتميز تصميم النجف المستطيل بتوزيع أكبر للإضاءة فى نواحى مختلفة بجانب رونق اللون الفضى الذى يعمل على توفير إضاءة كبر بعكس الأضواء على الطاولة.
هل لديك فناجين قديمة وغير مستغلة؟ مارأيك بتحويلها لنجف يدوى تصنعه بنفسك وتحصل على تصميم فريد من يديك.
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