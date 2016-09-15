10 تصميمات مذهلة للنجف

نهتم فى هوميفاى بتركيز الإهتمام على أهمية إضاءة المنزل لتأثيرها الفارق على جاذبية وتميز منزلك، التخطيط الدقيق والعناية فى اختيار الإضاءة المناسبة ووحدات الإضاءة هى ما تحدد نمط التصميم الداخلى للمنزل وتحدد الرسالة التى تحب أن توصلها لزوارك.

وأحد وحدات الإضاءة التى نسلط الضوء عليها اليوم هى (النجف) فرغم كلاسيكية النجف فدائمًا مايفكرنا بما قبل القرن الحادى والعشرين إلا أن تطور تصميمات النجف أتاح الفرح لكل الأذواق أن تستمتع بديكور النجف المتنوع.

فإن كنت على أعتاب شراء نجف لمنزلك ستلهمك هذه الأفكار المميزة لتحديد ذوقك الخاص.