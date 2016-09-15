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10 تصميمات مذهلة للنجف

هنادى موسى هنادى موسى
Buckingham Street: Embankment, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design غرفة المعيشة
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نهتم فى هوميفاى بتركيز الإهتمام على أهمية إضاءة المنزل لتأثيرها الفارق على جاذبية وتميز منزلك، التخطيط الدقيق والعناية فى اختيار الإضاءة المناسبة ووحدات الإضاءة هى ما تحدد نمط التصميم الداخلى للمنزل وتحدد الرسالة التى تحب أن توصلها لزوارك.

وأحد وحدات الإضاءة التى نسلط الضوء عليها اليوم هى (النجف) فرغم كلاسيكية النجف فدائمًا مايفكرنا بما قبل القرن الحادى والعشرين إلا أن تطور تصميمات النجف أتاح الفرح لكل الأذواق أن تستمتع بديكور النجف المتنوع.

فإن كنت على أعتاب شراء نجف لمنزلك ستلهمك هذه الأفكار المميزة لتحديد ذوقك الخاص.

1- إضاءة موزعة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

نظرًا لما تشغلة طاولة الطعام من مساحة كبيرة، نحتاج لأكثر من نجفة حتى تنير الطاولة بأكملها وتتسم تصميمات النجف هنا بالفخامة والأناقة المتماشية مع نمط المنزل والغرفة.

2- أناقة

The lounge elliot James Pte Ltd غرفة المعيشة ذهب/فضة Multicolored
elliot James Pte Ltd

The lounge

elliot James Pte Ltd
elliot James Pte Ltd
elliot James Pte Ltd

نبدأ رحلة تصميمات النجف بتصميم أنيق عصرى يتميز بالبساطة ويختلف عن نمط النجف التقليدى كما يناسب محبى الديكورات الفنية .

3- إضاءة قوية

Living Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة dining room,dining table,chandleier,open-plan,interior design,modern
Roselind Wilson Design

Living Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

يوفر نجف الكريستال أو الزجاج إضاءة ثرية للغرفة فيناسب غرف المعيشة والعشاء وأماكن استقبال زوارك.

4- نمط عصرى

Lighting, Charles Lethaby Lighting Charles Lethaby Lighting غرفة المعيشةإضاءة
Charles Lethaby Lighting

Lighting

Charles Lethaby Lighting
Charles Lethaby Lighting
Charles Lethaby Lighting

بالطبع يتسابق المصممين فى إنتاج نجف مختلف وفنى غير تقليدى توفر إضاءة وتزين الغرفة فى نفس الوقت كقطعة ديكور فنية وتخطف أنظار زوارك من اول وهلة.

5- بهجة الألوان

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

تضفى الألوان بهجية وحيوية وطاقة على الغرفة فاستمتع بإختيار وتركيب قطع ديكور ووحدات إضاءة ملونة تجدد من طاقتك وتملأ الغرفة بالحياة .

6- بساطة

St. Mary Abbots, Coupdeville Coupdeville غرفة المعيشة
Coupdeville

St. Mary Abbots

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

أما إن كنت تتبع نمط المينمال فسيلق على غرفتك هذا التصميم البسيط الذى يمزج بين الكلاسيكية والعصرية ويتمتع بالعملية أيضًا والأناقة

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7- نجف تقليدى

14 Offley Road, ATOM BUILD LTD ATOM BUILD LTD غرفة المعيشة
ATOM BUILD LTD

14 Offley Road

ATOM BUILD LTD
ATOM BUILD LTD
ATOM BUILD LTD

إن كنت من محبى التصميمات الكلاسيكية لمنزلك، يفضل اختيار نجف تقليدى يوحد من نمط الغرفة ويضفى عليها المزيد من الدفء والسحر.

8- ركن خاص

Isherwood Chandelier Boatswain Lighting غرفة المعيشةإضاءة
Boatswain Lighting

Isherwood Chandelier

Boatswain Lighting
Boatswain Lighting
Boatswain Lighting

هل لديك ركنك الخاص للقراءة والإسترخاء؟ سيناسب هذا التصميم لتوفير إضاءة مركزة وهادئة لك فى نفس الوقت.

9- إضاءة شاملة

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA غرفة السفرة
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

يتميز تصميم النجف المستطيل بتوزيع أكبر للإضاءة فى نواحى مختلفة بجانب رونق اللون الفضى الذى يعمل على توفير إضاءة كبر بعكس الأضواء على الطاولة.

10- اصنعها بنفسك

Area Oasis Bar - Ferrol, Atoledo - interiorismo Atoledo - interiorismo
Atoledo – interiorismo

Atoledo - interiorismo
Atoledo – interiorismo
Atoledo - interiorismo

هل لديك فناجين قديمة وغير مستغلة؟ مارأيك بتحويلها لنجف يدوى تصنعه بنفسك وتحصل على تصميم فريد من يديك.

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homify غرفة المعيشة
homify

homify
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