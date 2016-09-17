جدران منزلك بين الفخامة وروعة الألوان

ربما تتسائل عندما تحصل على منزل جديد كيف تطلي الجدران؟ وكيف تختار أحدث الانماط والألوان؟، ويعتمد هذا بشكل أساسي على مساحة المكان وألوان الأثاث وشكله وعلى الأزواق المختلفة أيضًا.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال أشكال مختلفة لجدران منزلك بألوان وأنماط مختلفة.