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جدران منزلك بين الفخامة وروعة الألوان

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
homify جدران
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ربما تتسائل عندما تحصل على منزل جديد كيف تطلي الجدران؟ وكيف تختار أحدث الانماط والألوان؟، ويعتمد هذا بشكل أساسي على مساحة المكان وألوان الأثاث وشكله وعلى الأزواق المختلفة أيضًا.

ولذلك نقدم لك في هذا المقال أشكال مختلفة لجدران منزلك بألوان وأنماط مختلفة.

1- خرساني صلب

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يجمع هذا الجدار بين الفخامة والصلابة والجمال، إذ أنه مصنوع من الخرسانة الصلبة المتينة، وقد تم تشكيلها من كتل حجرية متينة كونت شكلها النهائي الذي يظهر في جدار مليء بالمربعات مختلفة الأحجام وبارزة للخارج تعطي شعور بالتجسيم في الغرفة، وهذا الشكل يكون جانب واحد من جوانب الغرفة كي لا يسبب زحام، وتكون بقية جدران الغرفة من الخرسان الأملس العادي.

2- ورق الحائط

homify جدران
homify

homify
homify
homify

عندما تمتلك مسحة واسعة وكبيرة فإنه يكون لديك المساحة المناسبة لكي تبدع في تشكيل جدران منزلك، ويعتبر ورق الحائط من أفضل الأشياء التي تمكنك من وضع رسمة كبيرة بملىء المكان ويمكنك تغييرها وقتما تشاء، ولدينا هنا في هذا التصميم جانب من جوانب الغرفة خرساني بسيط يمتلىء بورق الحائط، كما أن له العددي من الألوان والأشكال مما يتيح لك اختيار ما يناسب منزلك وألوان أثاثه.

3- الجلد السميك

Marylebone, LEIVARS LEIVARS غرفة نوم
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

في تلك الغرفة نلاحظ ان احد جوانبها يأخذ ملمس جلدي سميك، يعطي طابع جميل ومظهر مختلف وأنيق، ويتم تصميمه على جدار خرساني أملس، بحيث يتم لصق الجدار الجلدي عليه بملىء الحائط ، ويُصنع في الأساس بطرق وأشكال وألوان مختلفة، مما يعطي شعور في النهاية وكأن الجدار نفسه من الجلد، وتعتبر هذه الفكرة من الأفكار الراقية والمميزة والعصرية.

4- خشب الأرو

Proyecto Terrassa, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

يظهر الخشب بأناقته وروعته بشكل مميز وفخم أينما كان وكيفما وضع، فنحن في هذا التصميم لدينا غرفة معيشة بجدران خرسانية وواحدًا خشبيًا، يأخذ واجهة الغرفة ويعطيها رونق مختلف وأنيق، حيث تم تصميمه من الخشب الأرو، وهو أحد أنواع الأخشاب السميكة والقوية والتي يمكنها أن تتحمل عبىء الجدار أو تعليق أشياء ثقيلة عليها.

5- الجدار الأسمنتي

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة السفرة Blue
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

لدنيا هنا في غرفة السفرة جدران أسمنتية بسيطة، وتعتبر الجدران الأسمنتية الأكثر انتشارًا في المنازل، وربما يكون تقليدي بعض الشيء ولكنه متين وقوي ويمكن طلاءه بمختلف الألوان، وفي هذا النموذج نرى غرفة سفرة بسيطة بأرضية خشبية وجدران خرسانية زرقاء بأحد جوانها بمراّة والاّخر نافذة كبيرة.

6- الخشب الكونتر

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لدينا في هذا التصميم جدار مصنوع من نوع خاص من الأخشاب ملتصق على الجدار الخرساني الأساسي وهو الخشب الكونتر، ربما يكون خفيف وبسيط ولكنه أنيق ومميز ويعطي مظهر رقي جدًا ولكنه يوضع على جدار واحد في الغرفة، وكما نراه في التصميم بأحد الجدران ويعلوه مصابيح الإضاءة الصغيرة التي تزينه وتضيء المكان بشكل مميز.

7- الجدار الحجري

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

في هذا التصميم نرى الجدارن مصنوعة بأكملها من الحجارة، في تصميم مختلف وغير اعتيادي ولكنه أنيق وبسيط، حيث أنه ينشأ من اتحاد مجموعة من الحجارة فوق بعضها البعض ويعطي شكل كلاسيكي ولكنه غاية في الجمال، وهو جدار متين وقوي ويتم تدعيمه بالأسمن كي لا يتأثر بالمياه أو يتشقق.

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