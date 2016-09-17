جدران منزلك بين الفخامة وروعة الألوان

ربما تتسائل عندما تحصل على منزل جديد كيف تطلي الجدران؟ وكيف تختار أحدث الانماط والألوان؟، ويعتمد هذا بشكل أساسي على مساحة المكان وألوان الأثاث وشكله وعلى الأزواق المختلفة أيضًا.
ولذلك نقدم لك في هذا المقال أشكال مختلفة لجدران منزلك بألوان وأنماط مختلفة.
يجمع هذا الجدار بين الفخامة والصلابة والجمال، إذ أنه مصنوع من الخرسانة الصلبة المتينة، وقد تم تشكيلها من كتل حجرية متينة كونت شكلها النهائي الذي يظهر في جدار مليء بالمربعات مختلفة الأحجام وبارزة للخارج تعطي شعور بالتجسيم في الغرفة، وهذا الشكل يكون جانب واحد من جوانب الغرفة كي لا يسبب زحام، وتكون بقية جدران الغرفة من الخرسان الأملس العادي.
عندما تمتلك مسحة واسعة وكبيرة فإنه يكون لديك المساحة المناسبة لكي تبدع في تشكيل جدران منزلك، ويعتبر ورق الحائط من أفضل الأشياء التي تمكنك من وضع رسمة كبيرة بملىء المكان ويمكنك تغييرها وقتما تشاء، ولدينا هنا في هذا التصميم جانب من جوانب الغرفة خرساني بسيط يمتلىء بورق الحائط، كما أن له العددي من الألوان والأشكال مما يتيح لك اختيار ما يناسب منزلك وألوان أثاثه.
في تلك الغرفة نلاحظ ان احد جوانبها يأخذ ملمس جلدي سميك، يعطي طابع جميل ومظهر مختلف وأنيق، ويتم تصميمه على جدار خرساني أملس، بحيث يتم لصق الجدار الجلدي عليه بملىء الحائط ، ويُصنع في الأساس بطرق وأشكال وألوان مختلفة، مما يعطي شعور في النهاية وكأن الجدار نفسه من الجلد، وتعتبر هذه الفكرة من الأفكار الراقية والمميزة والعصرية.
يظهر الخشب بأناقته وروعته بشكل مميز وفخم أينما كان وكيفما وضع، فنحن في هذا التصميم لدينا غرفة معيشة بجدران خرسانية وواحدًا خشبيًا، يأخذ واجهة الغرفة ويعطيها رونق مختلف وأنيق، حيث تم تصميمه من الخشب الأرو، وهو أحد أنواع الأخشاب السميكة والقوية والتي يمكنها أن تتحمل عبىء الجدار أو تعليق أشياء ثقيلة عليها.
لدنيا هنا في غرفة السفرة جدران أسمنتية بسيطة، وتعتبر الجدران الأسمنتية الأكثر انتشارًا في المنازل، وربما يكون تقليدي بعض الشيء ولكنه متين وقوي ويمكن طلاءه بمختلف الألوان، وفي هذا النموذج نرى غرفة سفرة بسيطة بأرضية خشبية وجدران خرسانية زرقاء بأحد جوانها بمراّة والاّخر نافذة كبيرة.
لدينا في هذا التصميم جدار مصنوع من نوع خاص من الأخشاب ملتصق على الجدار الخرساني الأساسي وهو الخشب الكونتر، ربما يكون خفيف وبسيط ولكنه أنيق ومميز ويعطي مظهر رقي جدًا ولكنه يوضع على جدار واحد في الغرفة، وكما نراه في التصميم بأحد الجدران ويعلوه مصابيح الإضاءة الصغيرة التي تزينه وتضيء المكان بشكل مميز.
في هذا التصميم نرى الجدارن مصنوعة بأكملها من الحجارة، في تصميم مختلف وغير اعتيادي ولكنه أنيق وبسيط، حيث أنه ينشأ من اتحاد مجموعة من الحجارة فوق بعضها البعض ويعطي شكل كلاسيكي ولكنه غاية في الجمال، وهو جدار متين وقوي ويتم تدعيمه بالأسمن كي لا يتأثر بالمياه أو يتشقق.
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