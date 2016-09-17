إعادة إحياء مذهلة لغرفة معيشة كارثية

من النظرة الأولى ستلاحظ أن الغرفة أصبحت أكثر إشرافا، فطلاء الجدران قد تغير بالكامل ليتنوع بين البيج والبني الفاتح، كما طالت التغييرات الإضاءة أيضا، فتم تأسيس سقف جيبسون بورد لتركيب وحدات الإضاءة المركزة، أما النجفة فتوجت بذلك الإطار الخشبي الذي أضاف شخصية فريدة ودفئا للمكان.

الأرضية أيضا تم استبدالها بالرخام، وهو ما منح الغرفة لمسة رقي، بالتة الألوان هنا متناسقة للغاية، وكل عنصر بالغرفة يتناغم مع الآخر بسلاسة.