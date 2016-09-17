اعرف أكثر عن البورسيلين وتصميماته المتنوعة

هناك اعتقاد خاطئ بأن البورسيلين دائما ما يكون لامع ومصقول، لكن دعنا ندمر هذه الأسطورة بتصميم تلك الأرضية.

تصميم مميز أخر بتأثير الباركيه لأرضيات بورسيلين، وكأنه خشب طبيعي غير مصقول، لمسة منحت المكان دفئا وحميمة لا تضاهى.