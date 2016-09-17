اعرف أكثر عن البورسيلين وتصميماته المتنوعة

إذا كنت تبحث عن أرضيات راقية لمنزلك وباختيارات وتصميمات متنوعة، فحتما الاختيار الأمثل لك هو البورسيلين. البورسيلين في الأساس هو أحد أنواع السيراميك، لكنه أقوى كثيرا ومضاد للصدمات والخدش، كما أنه عملي للغاية فهو مضاد للبقع وامتصاصه للماء قليل للغاية، إلا أن الميزة الأكبر فيه هو التنوع الشديد واللانهائي في تصميمات البورسلين والتأثيرات التي تحملها.
هذا التصميم يوضح أكثر مدى التنوع والثراء والمرونة في تصميم البورسلين، هذه الارضيات مثلا تحمل تأثيرين مختلفين؛ تأثير الباركيه أو الخشب البني والتأثير الزجاجي اللامع، تنوع وثراء أضافا الكثير لمظهر المطبخ العام وليتناغم بسلاسة مع خزانات المطبخ الخشبية.
الأرضيات الرخامة تمنح أي مكان رقي وفخامة لا تضاهى خاصة الرخام الأبيض اللؤلؤي، لكن تكلفته الباهظة تجعله عنصرا صعب المنال في ديكور منزلك، لكن مع القدرة العالية في التشكيل للبورسلين يمكنك أن تحظى بمظهر أرضيات الرخام اللؤلؤية بغرفة معيشتك، ولكن بتكلفة اقل كثيرا.
“كلما قل، كلما زاد” هى قاعدة شهيرة في عالم التصميمات على النمط التبسيطي، وتعني أنه كلما قلت التفاصيل البصرية كلما زاد جمال الأشياء وبرزت تفاصيله الخفية. هذه القاعدة تنطبق على تصميم هذه الأرضية السادة تمام، لكن اللون العاجي للأرضيات مع لمعتها الرائعة منحا المكان اتساعا على اتساعه، ولأن البورسيلين من النوع المصقول فقد عكس ضوء الشمس الطبيعي وهو ما زاد من إشراق الغرفة رغم تفاصيلها البسيطة.
الباركية من الخامات المميزة والفخمة للأرضيات، لكنه يتطلب عناية خاصة في التنظيف ومعاملة فريدة لأن إمكانية خدشه أمر في منتهى السهولة، لذا يعزف الكثير عن تركيب باركيه في أرضيات منزله، لكن ماذا إذا أخبرتك أن هذه الأرضية ليست باركيه إنما هى بورسيلين! حتما سيكون هذا اختيارك إذا كنت من يحبون الباركيه ولا يقدرون على رعايته.
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هناك اعتقاد خاطئ بأن البورسيلين دائما ما يكون لامع ومصقول، لكن دعنا ندمر هذه الأسطورة بتصميم تلك الأرضية.
تصميم مميز أخر بتأثير الباركيه لأرضيات بورسيلين، وكأنه خشب طبيعي غير مصقول، لمسة منحت المكان دفئا وحميمة لا تضاهى.
في هذا التصميم تحمل الأرضيات طابعا حجريا مميزا للغاية، وهو يفتح الباب أمام اختيارات لا حصر لها في التصميم وهو ما سينجح في إرضاء أكثر المستهلكين تطلبا، وهذه هى روعة البورسيلين، وهى قدرته العالية على خلق بيئات مختلفة بناء على احتياجات المستهلكين وذوقهم.