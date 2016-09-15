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قبل و بعد : تجديد شقة كانت خراب

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
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تحتاج البيوت بعد مرور فترة من الزمن إلى التدخل التصميمي السريع لإعادة رونقها و الحفاظ على أناقتها وشبابها، و اليوم سندخل إلى أسرار خطوات تجديد شقة ذات واجهة بحرية على طراز ديكور البحر المتوسط و تتمتع بالاتساع و كانت في حالة يرسى لها في الماضي، و لكن بلمسات بسيطة للغاية و تنظيف غير مكلف أصبحت في هيئة رائعة دعتنا إلى التأمل في الخطوات التي اتبعت لإعادة بعثها و احياءها من جديد .

قبل : الجدران في حالة أنين

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

تعاني الجدران في منزلنا خلال الشهور الماضية، و لا أدري كيف كنا نعيش فيه ، أعتقد أن هذا سيكون لسان حال من سكن هذا المنزل بمجرد رؤيتنا لتلك الصورة و لو أردنا زيادة على كلامه سنقول أنه لا يمكن أن نتصور أنه يصلح للعيش من الاساس، ليس فقط لصعوبة الحالة التي عليها و لكن لعدم وجود مقومات أساسية  للحياة مثل التهوية و الضوء أيسر الأمور المفتقدة هنا .

بعد : الجدران باسمة أخيراً

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة المعيشة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

هي مجرد لمسة قد تضع البيوت في حالة أخرى غير التي كانت عليها، فبرأيكم ماذا حدث هنا ، الإجابة ببساطة دهان الجدران و تنظيف الأرضيات و تغييرها بسيراميك عادي جداً، مع وضع أثاث اسفنجي غير مكلف بالمرة ، فقط 3 أشياء غيرت الشكل تماماً و كأننا في بيت آخر، مع حضور عنصري الحياة الضوء و الهواء أصبح للبيت معنى .

قبل : الحمام مختفي بين الكراكيب

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

لك أن تتخيل أن مدخل الحمام الذي من المفترض أن نمر عليه يومياً أصبح بهذا الشكل الرث، ربما يكون من أفظع الكوابيس اليومية التي نواجهها، حتى مدخل الحمام غير واضح بين المخلفات و الأشياء التي لا ندري هل هي كراكيب أم حاجات مهمة لأصحاب هذا المنزل ..

بعد : الحمام يصير حماماً

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura حمام
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

بعد ان كان غير مرأي في الماضي، أصبح الآن على قدر المستوى المطلوب، بلاط في الجدران غير مكلف و فاصل زجاجي شفاف بين الحوض و مكان الاستحمام و الدش روعي فيه أن المساحة صغيرة و لذا نجح استخدامه بجدراة هنا، مع استخدام ألوان فاتحة تماماً و شباك في نهاية الحمام اكتلمت الحالة الوضاءة التي يجب أن يكون عليها أي حمام يطل على البحر ..

قبل : حالة من الفوضى

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الفوضى لو أردنا لها تعبيراً لن يكون أفضل من تلك الصورة المعبرة و التي تختصر الجمل و العبارات، تخيل الغسالات بجانب حبال الغسيل بجانب شبابيك بجوار أدوات نظافة، كل شيء اجتمع في تلك الصورة ليس أقل في صعوبته من أن هناك مدخل للبيت من هذا الطريق ..

بعد : أشياء تبدو أفضل

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura مطبخ
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

الترتيب الذي كان ينتقصه البيت في الماضي تمت مراعاته جيداً هنا، فنلاحظ مثلاً  في هذا المطبخ الترتيب الأنيق لكل شيء كل قطعة في مكانها ، البوتوجاز و المائدة الثابتة أمامه و من ثم المائدة الرئيسية في نهاية الغرفة ، كلها تؤكد أن التغيير قد نجح بالفعل .

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قبل: غرفة النوم و لا تعليق

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

غرفة النوم و الدولاب الرئيسي لتخزين الملابس لا يحتاجون شرحاً كثيراً فقط يحتاجون التأمل ، و الجدران لازالت تعاني أيضاً، كل مكان في هذا البيت قديماً كان يعاني بكل تأكيد .

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بعد : هذه غرفة النوم

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة نوم
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

بعيداً عن التكلف، فما حدث في تلك الغرفة إعجاز، فإن عملية إزالة الرواسب و علاج الجدران التي كانت في الصورة الماضية و طلائها بهذا الشكل تعتبر انجاز بكل المقاييس، السرير برغم أنه بسيط و لكنه أنيق و هو ما كان يفتقده النموذج السابق ، فضلاً عن الشكل الموحد للألوان في البيت الجديد بدرجة أو درجتين من الألوان تقريباً جعل هناك حالة من الترابط و الهدوء في المنزل بأكمله .

قبل : التنسيق غائب

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

نلاحظ في عملية التأسيس القديمة عدم وجود أدنى درجات الإتقان حتى في المواسير التي في السقف، فمن المعروف أن الفني يقوم بدفن تلك المواسير في الجدران قبل التشطيب و لكن حتى هذه اصبحت مهملة هنا .

بعد : الاتقان شعاراً

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura غرفة السفرة
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

على العكس تماماً فإن المنزل في حلته الجديدة يعتبر متقن لدرجة كبيرة فيكفي أن تلك المواسير و بواطن الجدران قد اختفت كلياً، استخدام النوافذ للسماح بأكبر قدر من التهوية و الأضواء أمر لابد منه للنفس البشرية صحياً، كما أن استخدام الجدران التي كانت غير مستغلة في أشياء مثل تخزين الكتب أصبغ عليها قدراً من الإلهام برفقة الصور و البراويز الفنية الزرقاء و السماوية التي تعد من مميزات ديكور البحر المتوسط ..

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