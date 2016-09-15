قبل و بعد : تجديد شقة كانت خراب

بعد ان كان غير مرأي في الماضي، أصبح الآن على قدر المستوى المطلوب، بلاط في الجدران غير مكلف و فاصل زجاجي شفاف بين الحوض و مكان الاستحمام و الدش روعي فيه أن المساحة صغيرة و لذا نجح استخدامه بجدراة هنا، مع استخدام ألوان فاتحة تماماً و شباك في نهاية الحمام اكتلمت الحالة الوضاءة التي يجب أن يكون عليها أي حمام يطل على البحر ..