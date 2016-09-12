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10 أفكار كبيرة لحدائق في مساحات صغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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الحديقة في المنزل من أكثر الأماكن التى تبعث على الهدوء والأسترخاء، لكن ماذا لو كانت المساحات داخل المنزل صغيرة ولا تسمح بوجود حديقة كبيرة داخل المنزل، وجد المزارعون الحل لتلك المشكلة، ب 10 أفكار كبيرة حقاً لحدائق تصلح في الباحات والمساحات الصغيرة فقط بعض التفاصيل وأختيار أنواع نباتات مناسبة، وسيصبح لديك حديقة جميلة وأنيقة داخل منزلك حتى في أضيق المساحات في منزلك، دعونا نستكشف تلك الأفكار معاً من خلال هذا المقال.

الحل الأول: حديقة من جانب واحد

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos مرآب~ كراج
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

أول حل بديل للأماكن الضيقة وخلق منها حديقة صغيرة، هى تلك الحديقة من جانب واحد في ذلك الفناء الصغير، اذا كانت لديك مساحة فناء شبيهة بذلك الفناء يمكنك استغلال تلك الفكرة التي وضعها المزارعون لأفضل استخدام لتلك المساحة في هذا الفناء، فأذا كانت لديك حديقة طويلة ولكن ليست واسعة لا يفضل تقسيمها إلى مربعات أو أجزاء صغيرة ابداً فأفضل حل هو استغلال مساحة الطول كما نري هنا.

الحل الثاني: حديقة على الجدار

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

من الحلول أيضاً التي خلقها المزارعون لأستغلال المساحات صغيرة وخلق منها حديقة جميلة، هى استغلال الجدران، فالجدران هى حليفتك دائماً اذا كنت تريد أن تخلق شيئاً جديداً ومبتكراً في ديكور منزلك، أو حتى أضافة بعض المساحات، فهنا على سبيل المثال تم تثبيت بعض الصناديق الحجرية على الجدران بطريقة قادرة على استيعاب أكبر عدد من النباتات والزهور.

الحل الثالث: حديقة صغيرة في المدخل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

قليل من المربعات الصغيرة في المدخل مع ملؤها بالنباتات الملونة هى طريقة ذكية جداً ومن أجمل الحلول التي ابتكرها المزارعون لخلق حديقة في مساحة صغيرة، فقط كل ما عليك فعله هو بناء بعض المربعات وملؤها بالنباتات الملونة وبعض الأحجار للزينة.

الحل الرابع: الدمج بين النباتات والأوانى

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

الدمج بين الأوانى الفخارية وقصاري الزرع ونوعية نباتات مختلفة ومتنوعة معاً يخلق روحاً وأناقة ويضفى أيضاً جمالاً خفى على المكان، فكما نري تم استغالا هذا الركن الصغير من قبل المزارعون وتم ملؤه ببعض أنواع من النباتات والزهور المختلفة والملونة وقد أضافت بذلك مزيد من الجمال على تلك المساحة الصغيرة.

الحل الخامس: حديقة على جانب المدخل

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا أن الجدران تستطيع فعل الكثير بمنزلك، الزاويا أيضاً يمكنها خلق الكثير من المساحات التي يجب استغلالها بطريقة مناسبة، فهنا على سبيل المثال عند مدخل البيت تم استغلال مساحة الزوايا المنحنية للحصول على تلك الحديقة البسيطة والصغيرة.

الحل السادس: حديقة مغطاة

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

من أفكار المزارعون أيضاً لخلق من المساحات حول المنزل حديقة مصغرة، هى تلك الحديقة المغطاة عند المدخل، فهى ليست فقط مجرد حديقة، بل حديقة وأرضاً مسطحة عند المدخل، فقد قام المزارعون بتغطية الحديقة بطريقة هندسية وأنيقة حتى تصبح بهذا الشكل الأنيق.

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الحل السابع: حديقة على مستويات

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS حديقة
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

خلق حديقة على مستويات مختلفة، هو الحل الأخر الذى وجده المزارعون لخلق مساحات أضافية، فهنا تم استغلال مساحة الحديقة على مستوويين مرتفعين في مساحات مختلفة كما نري.

الحل الثامن: حديقة دافئة في الزاوية

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

وجود حديقة دافئة في زاوة منزلك من أجمل الأفكار التي قدمها لنا المزارعون من تلك المجموعة من الحلول المميزة، فقط زراعة بعض النباتات والأشجار على زوايا الفناء، ومقعد أنيق وستحصل على تلك الجلسة الدافئة كما نري.

الحل التاسع: حديقة للأسترخاء والهدوء

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

اذا كنت تبحث عن الأسترخاء والهدوء وجلسة خاصة داخل منزل إليك ذلك الحل الذي سيهديك حديقة مبسطة وجلسة خاصة من الهدوء والاسترخاء داخل منزلك،فقط زراعة بعض النباتات والزهور ووضعها في مكانها المناسب وأضافة بعض الأثاث البسيطة وإليك تلك الجلسة الهادئة والتي تبعث على الأسترخاء بكل بساطة.

الحل العاشر: حديقة مصغرة على النمط الكلاسيكي

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

بلمسة بسيطة من الكلاسيكية يمكنك الحصول على حديقة أنيقة وبسيطة، فهذة هى أخر الحلول الذي قدمهل لنا المصممون والمزارعون في هذا المقال، فقط بغلق تلك المساحة الصغيرة من الفناء بهذة اللمسة من الخشب الذى دائماً ما يضفى لمسة من الكلاسيكية والأناقة وزراعة بعض النباتات والزهور.

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