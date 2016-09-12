10 أفكار كبيرة لحدائق في مساحات صغيرة

الحديقة في المنزل من أكثر الأماكن التى تبعث على الهدوء والأسترخاء، لكن ماذا لو كانت المساحات داخل المنزل صغيرة ولا تسمح بوجود حديقة كبيرة داخل المنزل، وجد المزارعون الحل لتلك المشكلة، ب 10 أفكار كبيرة حقاً لحدائق تصلح في الباحات والمساحات الصغيرة فقط بعض التفاصيل وأختيار أنواع نباتات مناسبة، وسيصبح لديك حديقة جميلة وأنيقة داخل منزلك حتى في أضيق المساحات في منزلك، دعونا نستكشف تلك الأفكار معاً من خلال هذا المقال.