10 أفكار كبيرة لحدائق في مساحات صغيرة

الحديقة في المنزل من أكثر الأماكن التى تبعث على الهدوء والأسترخاء، لكن ماذا لو كانت المساحات داخل المنزل صغيرة ولا تسمح بوجود حديقة كبيرة داخل المنزل، وجد المزارعون الحل لتلك المشكلة، ب 10 أفكار كبيرة حقاً لحدائق تصلح في الباحات والمساحات الصغيرة فقط بعض التفاصيل وأختيار أنواع نباتات مناسبة، وسيصبح لديك حديقة جميلة وأنيقة داخل منزلك حتى في أضيق المساحات في منزلك، دعونا نستكشف تلك الأفكار معاً من خلال هذا المقال.
أول حل بديل للأماكن الضيقة وخلق منها حديقة صغيرة، هى تلك الحديقة من جانب واحد في ذلك الفناء الصغير، اذا كانت لديك مساحة فناء شبيهة بذلك الفناء يمكنك استغلال تلك الفكرة التي وضعها المزارعون لأفضل استخدام لتلك المساحة في هذا الفناء، فأذا كانت لديك حديقة طويلة ولكن ليست واسعة لا يفضل تقسيمها إلى مربعات أو أجزاء صغيرة ابداً فأفضل حل هو استغلال مساحة الطول كما نري هنا.
من الحلول أيضاً التي خلقها المزارعون لأستغلال المساحات صغيرة وخلق منها حديقة جميلة، هى استغلال الجدران، فالجدران هى حليفتك دائماً اذا كنت تريد أن تخلق شيئاً جديداً ومبتكراً في ديكور منزلك، أو حتى أضافة بعض المساحات، فهنا على سبيل المثال تم تثبيت بعض الصناديق الحجرية على الجدران بطريقة قادرة على استيعاب أكبر عدد من النباتات والزهور.
قليل من المربعات الصغيرة في المدخل مع ملؤها بالنباتات الملونة هى طريقة ذكية جداً ومن أجمل الحلول التي ابتكرها المزارعون لخلق حديقة في مساحة صغيرة، فقط كل ما عليك فعله هو بناء بعض المربعات وملؤها بالنباتات الملونة وبعض الأحجار للزينة.
الدمج بين الأوانى الفخارية وقصاري الزرع ونوعية نباتات مختلفة ومتنوعة معاً يخلق روحاً وأناقة ويضفى أيضاً جمالاً خفى على المكان، فكما نري تم استغالا هذا الركن الصغير من قبل المزارعون وتم ملؤه ببعض أنواع من النباتات والزهور المختلفة والملونة وقد أضافت بذلك مزيد من الجمال على تلك المساحة الصغيرة.
كما ذكرنا أن الجدران تستطيع فعل الكثير بمنزلك، الزاويا أيضاً يمكنها خلق الكثير من المساحات التي يجب استغلالها بطريقة مناسبة، فهنا على سبيل المثال عند مدخل البيت تم استغلال مساحة الزوايا المنحنية للحصول على تلك الحديقة البسيطة والصغيرة.
من أفكار المزارعون أيضاً لخلق من المساحات حول المنزل حديقة مصغرة، هى تلك الحديقة المغطاة عند المدخل، فهى ليست فقط مجرد حديقة، بل حديقة وأرضاً مسطحة عند المدخل، فقد قام المزارعون بتغطية الحديقة بطريقة هندسية وأنيقة حتى تصبح بهذا الشكل الأنيق.
خلق حديقة على مستويات مختلفة، هو الحل الأخر الذى وجده المزارعون لخلق مساحات أضافية، فهنا تم استغلال مساحة الحديقة على مستوويين مرتفعين في مساحات مختلفة كما نري.
وجود حديقة دافئة في زاوة منزلك من أجمل الأفكار التي قدمها لنا المزارعون من تلك المجموعة من الحلول المميزة، فقط زراعة بعض النباتات والأشجار على زوايا الفناء، ومقعد أنيق وستحصل على تلك الجلسة الدافئة كما نري.
اذا كنت تبحث عن الأسترخاء والهدوء وجلسة خاصة داخل منزل إليك ذلك الحل الذي سيهديك حديقة مبسطة وجلسة خاصة من الهدوء والاسترخاء داخل منزلك،فقط زراعة بعض النباتات والزهور ووضعها في مكانها المناسب وأضافة بعض الأثاث البسيطة وإليك تلك الجلسة الهادئة والتي تبعث على الأسترخاء بكل بساطة.
بلمسة بسيطة من الكلاسيكية يمكنك الحصول على حديقة أنيقة وبسيطة، فهذة هى أخر الحلول الذي قدمهل لنا المصممون والمزارعون في هذا المقال، فقط بغلق تلك المساحة الصغيرة من الفناء بهذة اللمسة من الخشب الذى دائماً ما يضفى لمسة من الكلاسيكية والأناقة وزراعة بعض النباتات والزهور.
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