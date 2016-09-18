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5 أخطاء عليك تجنبها في ديكور منزلك

ريم عوض ريم عوض
Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
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إضافة ديكور لمنزلك الخاص هي عملية ممتعة وتعطيك شعورًا بالإبداع والاستقلال، اختيار ألوان الحوائط وأشكال وخامات السجاجيد والستائر وغيرها من التفاصيل التي تحدث فرقًا هائلًا في اللمسات الأخيرة للتصميم. ولكن مع كونها ممتعة يمكنها أن تؤول إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يخطط لكل تفصيلة بشكل جيد ومتأنٍ. لهذا نقدم لكم قائمة بأشهر الأخطاء التي لن تقع فيها بعد قرائتك لهذه المقال من هوميفاي.

1-تجربة لون دهان الحائط

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

إذا كنت تريد أن تتفادى تلك النظرة المرعبة لحوائط منزلك عند رؤيتها لأول مرة بعد انتهاء الدهان فيجب عليك ألا تتجاهل هذه الخطوة! قم بدهان جزء كبير من الحائط قبل الاستقرار عليه وتفقّد كيف يبدو في مخلتف أوقات اليوم ومع اختلاف درجات الإضاءة. هذه الخطوة يمكن أن توفر لك الكثير من المال والوقت حيث أن إهادة الطلاء تستنزف الكثير منهما!

2- شراء الكثيرمن المكمّلات

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

الفوضى والتكدس لم تكن أبدًا ولن تكون موضة نجري ورائها! لا أحد يحب أن ينظر إلى حائط مليئ بكل أشكال الديكور إلى الحد الذي لا يجعلك تحدد ما هو لون الطلاء الحقيقي، ولا أحد يفضل التنقّل في بيت يتعثر فيه هنا وهناك في مزهريات ومنحوتات وطاولات جانبية في كل مكان في المنزل. الوسط دائمًا جميل فحاول تبسيط الديكور قدر المستطاع.

3- عدم التأكد من تناسب الأثاث مع أبعاد الغرفة

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

من أشهر الأخطاء على الإطلاق هي شراء أثاث لا يتناسب مع أبعاد الغرفة، قد يتناسب من حيث أنه قد دخل الغرفة بالفعل ولكن لم يعد هناك مكان للتنقل داخل الغرفة إلا بعصر جسدك والمشي على أطراف أصابعك للقيام من الكنبة بين طاولة القهوة متجها إلى الباب. سواء كان ذلك في غرفة المعيشة أو السفرة أو أي غرفة في المنزل، تأكد أن هناك متسعًا يعطيك فرصة لتتنفس! ولا تخجل من طلب المساعدة من متخصص. فإنفاق بعض المال في البداية خير من العيش في كدر بسبب سوء التصميم.

4- تقليد جميع الموضات

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography غرفة نوم
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

تطبيق كل فكرة جديدة أصبحت موضة في الوقت الحالي في منزلك لن تجعله يبدو عصريًا على الإطلاق! بل العكس تماما ستجعل كل من يراه يشعر أنه قد دخل إلى السيرك من كثرة الألوان والتعقيدات. ننصحك باتباع نمط واحد واجعل في كل مساحة شيئًا واحدة ملفتًا للنظر دون مبالغة في الديكور والانغماس في تطبيق كثير من الأفكار في مساحة معينة.

5- تجاهل الإضاءة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

لا يجب أبدًا أن تكون الإضاءة شيئًا ثانويًا في ديكور منزلك. ولكن عليك أن تعرف قيمتها مبكرًا فمن الناحية العملية الإضاءة تحتاج إلى كهرباء وهي من مراحل التشطيب المبكرة جدًا لتعرف أين ستضع ماذا. تأكد من وضع إضاءة منزلك في الحسبان من البداية، لن تعرف حقًا ما يمكن أن تغيره الإضاءة إلا عند رؤية السحر الذي تضيفه للمكان! 

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