5 أخطاء عليك تجنبها في ديكور منزلك

إضافة ديكور لمنزلك الخاص هي عملية ممتعة وتعطيك شعورًا بالإبداع والاستقلال، اختيار ألوان الحوائط وأشكال وخامات السجاجيد والستائر وغيرها من التفاصيل التي تحدث فرقًا هائلًا في اللمسات الأخيرة للتصميم. ولكن مع كونها ممتعة يمكنها أن تؤول إلى ما لا يحمد عقباه إذا لم يخطط لكل تفصيلة بشكل جيد ومتأنٍ. لهذا نقدم لكم قائمة بأشهر الأخطاء التي لن تقع فيها بعد قرائتك لهذه المقال من هوميفاي.
إذا كنت تريد أن تتفادى تلك النظرة المرعبة لحوائط منزلك عند رؤيتها لأول مرة بعد انتهاء الدهان فيجب عليك ألا تتجاهل هذه الخطوة! قم بدهان جزء كبير من الحائط قبل الاستقرار عليه وتفقّد كيف يبدو في مخلتف أوقات اليوم ومع اختلاف درجات الإضاءة. هذه الخطوة يمكن أن توفر لك الكثير من المال والوقت حيث أن إهادة الطلاء تستنزف الكثير منهما!
الفوضى والتكدس لم تكن أبدًا ولن تكون موضة نجري ورائها! لا أحد يحب أن ينظر إلى حائط مليئ بكل أشكال الديكور إلى الحد الذي لا يجعلك تحدد ما هو لون الطلاء الحقيقي، ولا أحد يفضل التنقّل في بيت يتعثر فيه هنا وهناك في مزهريات ومنحوتات وطاولات جانبية في كل مكان في المنزل. الوسط دائمًا جميل فحاول تبسيط الديكور قدر المستطاع.
من أشهر الأخطاء على الإطلاق هي شراء أثاث لا يتناسب مع أبعاد الغرفة، قد يتناسب من حيث أنه قد دخل الغرفة بالفعل ولكن لم يعد هناك مكان للتنقل داخل الغرفة إلا بعصر جسدك والمشي على أطراف أصابعك للقيام من الكنبة بين طاولة القهوة متجها إلى الباب. سواء كان ذلك في غرفة المعيشة أو السفرة أو أي غرفة في المنزل، تأكد أن هناك متسعًا يعطيك فرصة لتتنفس! ولا تخجل من طلب المساعدة من متخصص. فإنفاق بعض المال في البداية خير من العيش في كدر بسبب سوء التصميم.
تطبيق كل فكرة جديدة أصبحت موضة في الوقت الحالي في منزلك لن تجعله يبدو عصريًا على الإطلاق! بل العكس تماما ستجعل كل من يراه يشعر أنه قد دخل إلى السيرك من كثرة الألوان والتعقيدات. ننصحك باتباع نمط واحد واجعل في كل مساحة شيئًا واحدة ملفتًا للنظر دون مبالغة في الديكور والانغماس في تطبيق كثير من الأفكار في مساحة معينة.
لا يجب أبدًا أن تكون الإضاءة شيئًا ثانويًا في ديكور منزلك. ولكن عليك أن تعرف قيمتها مبكرًا فمن الناحية العملية الإضاءة تحتاج إلى كهرباء وهي من مراحل التشطيب المبكرة جدًا لتعرف أين ستضع ماذا. تأكد من وضع إضاءة منزلك في الحسبان من البداية، لن تعرف حقًا ما يمكن أن تغيره الإضاءة إلا عند رؤية السحر الذي تضيفه للمكان!
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