5 أخطاء عليك تجنبها في ديكور منزلك

من أشهر الأخطاء على الإطلاق هي شراء أثاث لا يتناسب مع أبعاد الغرفة، قد يتناسب من حيث أنه قد دخل الغرفة بالفعل ولكن لم يعد هناك مكان للتنقل داخل الغرفة إلا بعصر جسدك والمشي على أطراف أصابعك للقيام من الكنبة بين طاولة القهوة متجها إلى الباب. سواء كان ذلك في غرفة المعيشة أو السفرة أو أي غرفة في المنزل، تأكد أن هناك متسعًا يعطيك فرصة لتتنفس! ولا تخجل من طلب المساعدة من متخصص. فإنفاق بعض المال في البداية خير من العيش في كدر بسبب سوء التصميم.