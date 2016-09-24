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11 فكرة لإنشاء حديقة في أصغر مساحة ممكنة

ريم عوض ريم عوض
SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
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هل تحب النباتات والزهور وتريد أن يكون لك حديفتك الخاصة ولكن لا تعتقد أنه يوجد من المساحة ما يكفي لذلك؟ نقدم لك اليوم مجموعة من الأفكار لإضافة حديقة صغيرة لمنزلك مهما بلغ حجم منزلك من الصغر. فقط عليك أن تبدأ في اختيار ما ستزرعه طبقًا لظروفك والظروف المناخية لهذا نذكرك دلئمًا باللجوء لمتخصص في الزراعة حتى لا تفسد على نفسك جمال حديقتك. نتركك مع المقال.

1- بهارات ونبتات منزلية

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

هي ليست ما يمكن أن يقال عنه حديقة ولكن على الأقل قد زرعت شيئًا لتعتني به وتأكل منه في نفس الوقت! هذه فكرة يمكن تنفيذها في أصغر الأماكن وربما على عتبة نافذة المطبخ. ازرع النعناع والروزميري وربما بعض الرياحين لتضفي على مطبخك جوًا رائعًا وتأكل ما زرعته بيديك، يا له من شعور جميل!

2- حديقة في الركن

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

في بعض الأحيان يجب عليك أن تتنازل بسبب المساحة وتختار مجرد ركن لوضع نباتاتك المفضلة. اختار النبات المناسب وضعه في المزهريات المناسبة لباقي ديكور الغرفة مع وضع بعض الأحجار في الأسفل وبهذه السهولة لديك من النباتات ما تهتم به ويشارك بشكل طبيعي في تنقية جو المنزل وإضفاء جوًا من الانتعاش.

3- حديقة رأسية

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

الحديقة الرأسية هي اختيار رائع إذا لم يكن هناك مساحة أفقية كافية، قم بإنشاء حوض زرع مع بعض الديكورات وحائط أخضر والآن أصبح لديك حديقتك الخاصة!

4- الحائط الأخضر

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

فكرة أخرى لاستغلال المساحة الرأسية بإنشاء حائط أخضر سواء داخل المنزل أو خارجه أو حتى في البلكونة وإضافة بعض الأثاث تحته كهذه الكنبة الخشبية للدردشة مع أحبائك أو قراءة كتاب.

5- حديقة أسفل السلم

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

المساحة الموجودة أسفل السلم الداخلي للمنزل غالبًا ما تكون مهدرة، يمكنك استغلالها بإنشاء حديقة صغيرة مبطنة بالأحجار البيضاء ووضع النباتات في قصاري زرع حتى لا تحدث فوضى داخل منزلك ويسهل عليك صيانتها.

6- حوض البامبو

Bambootec , Bambootec Bambootec حديقة
Bambootec

Bambootec
Bambootec
Bambootec

مساحة صغيرة جدًا يمكنك أن تزرع فيها اختياراتك المفضلة من الأزهار والنباتات مع لمسة أنيقة من البامبو الذي عمل كحوض وسور لحديقتك الصغيرة.

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7- حديقة في بلكونتك

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

انشئ حديقة في بلكونتك مع لمسة جميلة ومرحة كتلك الأرجوحة التي ستجعل الحديقة ملاذًا لك في نهاية يوم عمل شاق! ولا تنس بعض لمسات الإضاءة التي تغير من شكل التصميم. وننصحك دائمًا إذا كانت الحديقة في المنزل بالداخل أن تضع النباتات في قصاري للزرع حتى تتجنب الفوضى.

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8- أهمية الإضاءة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

 في هذه الحديقة نلاحظ وجود قطعة من كل شيء، النباتات المعلقة على الحائط، قصاري الزرع بها نافورة، دكة خشبية وعشب في الأرض وأحجار. ولا ننسى تفصيلة من أهم التفاصيل التي غالبًا ما يتم تجاهلها وهي الإضاءة المتمثلة في هذه الكرات المضيئة وكشافات النور.

9- حديقة صحراوية

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

هذا النوع من الحدائق ذات النباتات الصحراوية كالصبّار لا تحتاج للكثير من الرعاية والاعتناء بها. كل ما تحتاجه هو أنواع مختلفة من الصبّار وبعض الأحجار وأصبح لديك حديقة جميلة وسهلة الصيانة.

10- أحجار وخزف

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

زينت هذه الحديقة بأشياء بسيطة جدًا كشجرة صغيرة، دكة خشبية، بعض الأحجار ولوحة خزفية جميلة.

11- شجيرات مميزة

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores بيت زجاجي
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

في هذه الصورة نجد بعض الأحجار وشجيرات جوز الهند مزروعة في قصاري زرع. فكرة بسيطة للمساحات الصغيرة.

منزل راقى لأصحاب الذوق الرفيع
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