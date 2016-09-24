11 فكرة لإنشاء حديقة في أصغر مساحة ممكنة

هي ليست ما يمكن أن يقال عنه حديقة ولكن على الأقل قد زرعت شيئًا لتعتني به وتأكل منه في نفس الوقت! هذه فكرة يمكن تنفيذها في أصغر الأماكن وربما على عتبة نافذة المطبخ. ازرع النعناع والروزميري وربما بعض الرياحين لتضفي على مطبخك جوًا رائعًا وتأكل ما زرعته بيديك، يا له من شعور جميل!