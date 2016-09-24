11 فكرة لإنشاء حديقة في أصغر مساحة ممكنة

هل تحب النباتات والزهور وتريد أن يكون لك حديفتك الخاصة ولكن لا تعتقد أنه يوجد من المساحة ما يكفي لذلك؟ نقدم لك اليوم مجموعة من الأفكار لإضافة حديقة صغيرة لمنزلك مهما بلغ حجم منزلك من الصغر. فقط عليك أن تبدأ في اختيار ما ستزرعه طبقًا لظروفك والظروف المناخية لهذا نذكرك دلئمًا باللجوء لمتخصص في الزراعة حتى لا تفسد على نفسك جمال حديقتك. نتركك مع المقال.
هي ليست ما يمكن أن يقال عنه حديقة ولكن على الأقل قد زرعت شيئًا لتعتني به وتأكل منه في نفس الوقت! هذه فكرة يمكن تنفيذها في أصغر الأماكن وربما على عتبة نافذة المطبخ. ازرع النعناع والروزميري وربما بعض الرياحين لتضفي على مطبخك جوًا رائعًا وتأكل ما زرعته بيديك، يا له من شعور جميل!
في بعض الأحيان يجب عليك أن تتنازل بسبب المساحة وتختار مجرد ركن لوضع نباتاتك المفضلة. اختار النبات المناسب وضعه في المزهريات المناسبة لباقي ديكور الغرفة مع وضع بعض الأحجار في الأسفل وبهذه السهولة لديك من النباتات ما تهتم به ويشارك بشكل طبيعي في تنقية جو المنزل وإضفاء جوًا من الانتعاش.
الحديقة الرأسية هي اختيار رائع إذا لم يكن هناك مساحة أفقية كافية، قم بإنشاء حوض زرع مع بعض الديكورات وحائط أخضر والآن أصبح لديك حديقتك الخاصة!
فكرة أخرى لاستغلال المساحة الرأسية بإنشاء حائط أخضر سواء داخل المنزل أو خارجه أو حتى في البلكونة وإضافة بعض الأثاث تحته كهذه الكنبة الخشبية للدردشة مع أحبائك أو قراءة كتاب.
المساحة الموجودة أسفل السلم الداخلي للمنزل غالبًا ما تكون مهدرة، يمكنك استغلالها بإنشاء حديقة صغيرة مبطنة بالأحجار البيضاء ووضع النباتات في قصاري زرع حتى لا تحدث فوضى داخل منزلك ويسهل عليك صيانتها.
مساحة صغيرة جدًا يمكنك أن تزرع فيها اختياراتك المفضلة من الأزهار والنباتات مع لمسة أنيقة من البامبو الذي عمل كحوض وسور لحديقتك الصغيرة.
انشئ حديقة في بلكونتك مع لمسة جميلة ومرحة كتلك الأرجوحة التي ستجعل الحديقة ملاذًا لك في نهاية يوم عمل شاق! ولا تنس بعض لمسات الإضاءة التي تغير من شكل التصميم. وننصحك دائمًا إذا كانت الحديقة في المنزل بالداخل أن تضع النباتات في قصاري للزرع حتى تتجنب الفوضى.
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في هذه الحديقة نلاحظ وجود قطعة من كل شيء، النباتات المعلقة على الحائط، قصاري الزرع بها نافورة، دكة خشبية وعشب في الأرض وأحجار. ولا ننسى تفصيلة من أهم التفاصيل التي غالبًا ما يتم تجاهلها وهي الإضاءة المتمثلة في هذه الكرات المضيئة وكشافات النور.
هذا النوع من الحدائق ذات النباتات الصحراوية كالصبّار لا تحتاج للكثير من الرعاية والاعتناء بها. كل ما تحتاجه هو أنواع مختلفة من الصبّار وبعض الأحجار وأصبح لديك حديقة جميلة وسهلة الصيانة.
زينت هذه الحديقة بأشياء بسيطة جدًا كشجرة صغيرة، دكة خشبية، بعض الأحجار ولوحة خزفية جميلة.
في هذه الصورة نجد بعض الأحجار وشجيرات جوز الهند مزروعة في قصاري زرع. فكرة بسيطة للمساحات الصغيرة.