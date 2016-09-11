5 نصائح لتصميم حمام بدون أخطاء

مع اختيارك الشقة الصغيرة التى تناسب امكانياتك المادية ستجد العديد من المشكلات وعند التفكير فى تصميم المنزل الصغير من أكثر العقبات التى تواجه الجميع هو صغر حجم الحمام، ستجد صعوبة في تصميمه وذلك بسبب صغر مساحتها وصعوبة ترتيب أدواته أيضا ، ولذلك فكرنا فى تقديم بعض المساعدة فى التفكير معك فى بعض الحلول لهذه المشاكل وتوفير المساحات اللازمة وتنسيق الحمام الصغير بصورة انيقة وعصرية ..
حمام بدون مرآة خطأ كبير يقع فيه البعض عند تصميم حمام صغير ،مرآة الحمام من القطع الضرورية، فالكثير مننا لا يعلم إنها الحيلة الأسهل لتكبير الحمامات بتكوين خداع بصري في المكان. فإن كانت المرآة الواحدة تعمل على إضافة عمق للمكان، فلم لا يتم إضافة المزيد منها؟ قد تظهر النتيجة موفقة كما هي في هذا التصميم.
تجنب الالوان القاتمة واعتمد على الالوان الفاتحة عند تصميم الحمامات صغيرة المساحة، حيث ان الالوان الفاتحة تعطى مساحة بصرية للفراغ الصغير ونحن هنا نتحدث عن الوان الارضيات وكذلك الحوائط واختيار للاحواض وباقي مستلزمات الحمام وحوض استحمام بالوان فاتحة كل هذا سيساعد على اتساع واضح للحمام ويمكن ادخال درجات مختلفة وعدم الاعتماد على اللون الابيض فقط فاستخدام درجات البيج والعاجى والرمادى الفاتح والوردى الفاتح جميعها مناسبة لتصميم ديكورات حمامات صغيرة المساحة ..
لا داعى لاستخدام مستلزمات صحية وأدوات ضخمة فاستخدام اشياء صغيرة فى الحمام سوف يساعد فى تصميم حمامات بسيطة تناسب المساحات الضيقة والصغيرة فابتعد عن استخدام احواض الاستحمام الضخمة او الاحواض الكبيرة او التواليت الضخم فكلما كانت محتويات الحمام صغيرة الحجم كلما ساعد ذلك فى تصميم حمامات صغيرة المساحة بل وتبدو كبيرة ومنظمة وبها مساحة كافية للتحرك بحرية فى الحمام…
يرى البعض انه من الصعب تصميم حمامات فخمة وراقية فى المساحات الصغيرة ولكن الحقيقة ان تصميم الحمامات لا يتوقف على المساحة ولكن على اللمسات البسيطة التى تجعله مميز ولذلك ليس من الصعب تصميم حمام فخم وراقي فى مساحة ضيقة حيث يمكن الاعتماد على احواض صغيرة والوان فاتحة مع جعل حائط واحد فى الحمام بلون غامق او وضع مرآة ذات زخارف فخمة او استخدام اضاءة راقية فى الحمام كل هذه اللمسات الصغيرة سوف تحقق هذه المعادلة السهلة من حمام صغير راقي وايضا غير مكلف..
حين يكون حمامك صغير ولم تستغل كل ركن فيه بشكل صحيح، ستجد أمامك مشكلة عدم تحقيق الجانب الوظيفي لذا عليك استغلال كل ركن وكل زاوية.. ونتساءل دائما لما نترك حائط غير مستخدم في حمام صغير، هذا يجعل من حمامك غير مستغل بشكل صحيح لذا عليك باستغلال مساحة الحائط الفارغة عدة أرفف دون أن تتخلي عن عنصر أناقة الديكور..