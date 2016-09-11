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5 نصائح لتصميم حمام بدون أخطاء

آية منير آية منير
My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS حمام
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مع اختيارك الشقة الصغيرة التى تناسب امكانياتك المادية ستجد العديد من المشكلات وعند التفكير فى تصميم المنزل الصغير من أكثر العقبات التى تواجه الجميع هو صغر حجم الحمام، ستجد صعوبة في تصميمه وذلك بسبب صغر مساحتها وصعوبة ترتيب أدواته أيضا ، ولذلك فكرنا فى تقديم بعض المساعدة فى التفكير معك فى بعض الحلول لهذه المشاكل وتوفير المساحات اللازمة وتنسيق الحمام الصغير بصورة انيقة وعصرية ..

1- حمام بدون مرآة

1+1=1, bypierrepetit bypierrepetit حمام
bypierrepetit

bypierrepetit
bypierrepetit
bypierrepetit

حمام بدون مرآة خطأ كبير يقع فيه البعض عند تصميم حمام صغير ،مرآة الحمام من القطع الضرورية، فالكثير مننا لا يعلم إنها الحيلة الأسهل لتكبير الحمامات بتكوين خداع بصري في المكان. فإن كانت المرآة الواحدة تعمل على إضافة عمق للمكان، فلم لا يتم إضافة المزيد منها؟ قد تظهر النتيجة موفقة كما هي في هذا التصميم.

2 – ألوان فاتحة أفضل..

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

تجنب الالوان القاتمة واعتمد على الالوان الفاتحة عند تصميم الحمامات صغيرة المساحة، حيث ان الالوان الفاتحة تعطى مساحة بصرية للفراغ الصغير ونحن هنا نتحدث عن الوان الارضيات وكذلك الحوائط واختيار للاحواض وباقي مستلزمات الحمام وحوض استحمام بالوان فاتحة كل هذا سيساعد على اتساع واضح للحمام ويمكن ادخال درجات مختلفة وعدم الاعتماد على اللون الابيض فقط فاستخدام درجات البيج والعاجى والرمادى الفاتح والوردى الفاتح جميعها مناسبة لتصميم ديكورات حمامات صغيرة المساحة ..

3- مستلزمات صحية مناسبة ..

homify حمامحمامات سيراميك White
homify

homify
homify
homify

لا داعى لاستخدام مستلزمات صحية وأدوات ضخمة فاستخدام اشياء صغيرة فى الحمام سوف يساعد فى تصميم حمامات بسيطة تناسب المساحات الضيقة والصغيرة فابتعد عن استخدام احواض الاستحمام الضخمة او الاحواض الكبيرة او التواليت الضخم فكلما كانت محتويات الحمام صغيرة الحجم كلما ساعد ذلك فى تصميم  حمامات صغيرة المساحة بل وتبدو كبيرة ومنظمة وبها مساحة كافية للتحرك بحرية فى الحمام…

4- ​حمام راقي وصغير .. معادلة صعبة !!!

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

يرى البعض انه من الصعب تصميم حمامات فخمة وراقية فى المساحات الصغيرة ولكن الحقيقة ان تصميم الحمامات لا يتوقف على المساحة ولكن على اللمسات البسيطة التى تجعله مميز ولذلك ليس من الصعب تصميم حمام فخم وراقي فى مساحة ضيقة حيث يمكن الاعتماد على احواض صغيرة والوان فاتحة مع جعل حائط واحد فى الحمام بلون غامق او وضع مرآة ذات زخارف فخمة او استخدام اضاءة راقية فى الحمام كل هذه اللمسات الصغيرة سوف تحقق هذه المعادلة السهلة من حمام صغير راقي وايضا غير مكلف..

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda حمام
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

5- ​حائط فارغ..

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

حين يكون حمامك صغير ولم تستغل كل ركن فيه بشكل صحيح، ستجد أمامك مشكلة عدم تحقيق الجانب الوظيفي لذا عليك استغلال كل ركن وكل زاوية.. ونتساءل دائما لما نترك حائط غير مستخدم في حمام صغير، هذا يجعل من حمامك غير مستغل بشكل صحيح لذا عليك باستغلال مساحة الحائط الفارغة عدة أرفف دون أن تتخلي عن عنصر أناقة الديكور..

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