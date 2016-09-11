5 نصائح لتصميم حمام بدون أخطاء

حمام بدون مرآة خطأ كبير يقع فيه البعض عند تصميم حمام صغير ،مرآة الحمام من القطع الضرورية، فالكثير مننا لا يعلم إنها الحيلة الأسهل لتكبير الحمامات بتكوين خداع بصري في المكان. فإن كانت المرآة الواحدة تعمل على إضافة عمق للمكان، فلم لا يتم إضافة المزيد منها؟ قد تظهر النتيجة موفقة كما هي في هذا التصميم.